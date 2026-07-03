https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/abd-ordusu-cekiliyor-nijeryadaki-ortak-operasyon-sona-erdi-1106986445.html

ABD ordusu çekiliyor: Nijerya'daki ortak operasyon sona erdi

ABD ordusu çekiliyor: Nijerya'daki ortak operasyon sona erdi

Sputnik Türkiye

ABD, Nijerya'da İslamcı militan gruplara karşı yürütülen ortak operasyonun ardından bu yıl konuşlandırdığı askerlerin büyük bölümünü geri çekti. Washington... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T18:28+0300

2026-07-03T18:28+0300

2026-07-03T18:28+0300

dünya

abd

nijerya

işi̇d

operayon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103108/57/1031085782_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_88e89cef496e653636d1ff37f0703d28.jpg

ABD ile Nijerya tarafından Çad Gölü Havzası bölgesinde yürütülen aylar süren ortak operasyonun ardından, Washington bu yıl konuşlandırdığı yaklaşık 200 askerin büyük bölümünü geri çekti. BBC tarafından aktarıldığına göre, operasyon kapsamında Noel Günü militan hedeflere saldırılar düzenlenirken, üst düzey IŞİD lideri Abu-Bilal al-Minuki de öldürüldüğü bildirildi.Operasyon tamamlandı, tartışmalar sürüyorABD Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı General Dagvin Anderson, operasyonun başarılı geçtiğini belirterek, IŞİD'in Nijerya'daki lider kadrosunun önemli ölçüde zayıflatıldığını söyledi. Anderson, ortak operasyonun örgütün hem yerel komuta yapısını hem de küresel bağlantılarını sekteye uğrattığını ve iletişim kapasitesini önemli ölçüde sınırladığını ifade etti.Nijerya askeri sözcüsü Tümgeneral Michael Onoja ise BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin çekilmesinin terörle mücadelede herhangi bir zafiyet oluşturmayacağını belirterek, "Momentumumuzu hiçbir şekilde etkilemeyecek" dedi.Onoja, iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının devam edeceğini ifade ederken, ABD ordusu da bu iş birliğinin süreceğini doğruladı.Nijerya'daki şiddet olayları herkesi etkiliyorABD ile Nijerya arasındaki askeri iş birliği, Washington'ın Nijerya yönetimini İslamcı militanlara karşı savunmasız grupları yeterince koruyamamakla suçlaması ve ülkede bir "Hristiyan soykırımı" yaşandığını öne sürmesinin ardından güçlenmişti. Nijerya yönetimi ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek, ülkedeki şiddetin karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ve tüm toplulukları etkilediğini savundu.Siyasi şiddeti takip eden kuruluşlar da cihatçı grupların saldırılarında en fazla zararı Müslümanların gördüğünü, bunun temel nedeninin örgütlerin ağırlıklı olarak nüfusun büyük bölümünün Müslüman olduğu kuzey Nijerya'da faaliyet göstermesi olduğunu belirtiyor.Nijerya, İslamcı militanların yanı sıra haydutluk, organize suç ve silahlı çetelerle de mücadele ediyor. Güvenlik sorununun kuzeyden ülkenin orta ve güney kesimlerine kadar yayıldığı belirtilirken, IŞİD saldırılarının yaklaşık yüzde 90'ının Sahra Altı Afrika'da gerçekleştiğini ve örgütün Nijerya kolunun bugün en aktif yapılanması olduğunu değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/bati-basini-trump-yonetimi-hegsetin-avrupadaki-abd-askerlerini-azaltma-planini-reddetti-1106984051.html

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, nijerya, işi̇d, operayon