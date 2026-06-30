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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/bakan-gurlek-duyurdu-10-ilde-sahte-altin-operasyonu-1106870742.html
Bakan Gürlek duyurdu: 10 ilde sahte altın operasyonu
Bakan Gürlek duyurdu: 10 ilde sahte altın operasyonu
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“Parada sahtecilik”, “paraya eşit sayılan değerde sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-30T09:08+0300
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akın gürlek
sahte altın
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye’nin altın ve kuyumculuk sektöründeki göz bebeği Kahramanmaraş merkezli olarak vatandaşların emeğini, birikimini ve güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı bu sabah kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun detaylarını aktardı:"Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını, olması gereken ayar ve ağırlığın altında basarak hem devletimizi zarara uğratan hem de vatandaşlarımızı dolandıran yapılara karşı harekete geçilmiştir.'Parada sahtecilik', 'paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.Şu ana kadar yapılan aramalarda; suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altınlar ve suç unsuru eşyalar ele geçirilmiştir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/islam-memis-gumus-13-temmuzda-yeni-bir-hikaye-mi-yazacak-1106869081.html
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akın gürlek, sahte altın, operasyon
akın gürlek, sahte altın, operasyon

Bakan Gürlek duyurdu: 10 ilde sahte altın operasyonu

09:08 30.06.2026
© FotoğrafSahte altın operasyonu
Sahte altın operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© Fotoğraf
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“Parada sahtecilik”, “paraya eşit sayılan değerde sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye’nin altın ve kuyumculuk sektöründeki göz bebeği Kahramanmaraş merkezli olarak vatandaşların emeğini, birikimini ve güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı bu sabah kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
© FotoğrafSahte altın operasyonu
Sahte altın operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
Sahte altın operasyonu
© Fotoğraf
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun detaylarını aktardı:
"Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını, olması gereken ayar ve ağırlığın altında basarak hem devletimizi zarara uğratan hem de vatandaşlarımızı dolandıran yapılara karşı harekete geçilmiştir.
© FotoğrafSahte altın operasyonu
Sahte altın operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
Sahte altın operasyonu
© Fotoğraf
'Parada sahtecilik', 'paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.
© FotoğrafSahte altın operasyonu
Sahte altın operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
Sahte altın operasyonu
© Fotoğraf
Şu ana kadar yapılan aramalarda; suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altınlar ve suç unsuru eşyalar ele geçirilmiştir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."
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