https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/zakkum-yedikten-sonra-fenalastigi-iddia-edildi-yasam-mucadelesi-veriyor-1106945355.html
Zakkum yedikten sonra fenalaştığı iddia edildi: Yaşam mücadelesi veriyor
Zakkum yedikten sonra fenalaştığı iddia edildi: Yaşam mücadelesi veriyor
Sputnik Türkiye
Aydın'da zakkum bitkisinin çiçeğini yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastaneye kaldırıldı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T14:51+0300
2026-07-02T14:51+0300
2026-07-02T14:51+0300
sağlik
aydın
zakkum
zehirlenme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1b/1083204752_0:175:2735:1713_1920x0_80_0_0_9c322edac535c6bbc1cce745550a8bdc.jpg
Aydın Bozdoğan'da zakkum bitkisinin çiçeğini yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastanede yoğun bakıma alındı.Tadını merak ettiği için yemişAlamut Mahallesi'nde yaşayan Namık Özden (40), fenalaştıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özden, doktorlara, tadını merak ettiği için kırsal alanda bulduğu zakkum bitkisinin çiçeğini yediğini anlattı. Durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özden, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/aromaterapi-urunleri-sadece-eczanelerde-satilacak-1106930350.html
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1b/1083204752_109:0:2626:1888_1920x0_80_0_0_21f45cb41f5a759e94e908b53de284aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aydın, zakkum, zehirlenme
aydın, zakkum, zehirlenme
Zakkum yedikten sonra fenalaştığı iddia edildi: Yaşam mücadelesi veriyor
Aydın'da zakkum bitkisinin çiçeğini yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın Bozdoğan'da zakkum bitkisinin çiçeğini yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastanede yoğun bakıma alındı.
Tadını merak ettiği için yemiş
Alamut Mahallesi'nde yaşayan Namık Özden (40), fenalaştıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özden, doktorlara, tadını merak ettiği için kırsal alanda bulduğu zakkum bitkisinin çiçeğini yediğini anlattı. Durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özden, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.