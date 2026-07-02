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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/zakkum-yedikten-sonra-fenalastigi-iddia-edildi-yasam-mucadelesi-veriyor-1106945355.html
Zakkum yedikten sonra fenalaştığı iddia edildi: Yaşam mücadelesi veriyor
Zakkum yedikten sonra fenalaştığı iddia edildi: Yaşam mücadelesi veriyor
Sputnik Türkiye
Aydın'da zakkum bitkisinin çiçeğini yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastaneye kaldırıldı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T14:51+0300
2026-07-02T14:51+0300
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Aydın Bozdoğan'da zakkum bitkisinin çiçeğini yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastanede yoğun bakıma alındı.Tadını merak ettiği için yemişAlamut Mahallesi'nde yaşayan Namık Özden (40), fenalaştıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özden, doktorlara, tadını merak ettiği için kırsal alanda bulduğu zakkum bitkisinin çiçeğini yediğini anlattı. Durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özden, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/aromaterapi-urunleri-sadece-eczanelerde-satilacak-1106930350.html
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aydın, zakkum, zehirlenme
aydın, zakkum, zehirlenme

Zakkum yedikten sonra fenalaştığı iddia edildi: Yaşam mücadelesi veriyor

14:51 02.07.2026
© AA / Hakan Burak AltunözBarma Yaylası
Barma Yaylası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AA / Hakan Burak Altunöz
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Aydın'da zakkum bitkisinin çiçeğini yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın Bozdoğan'da zakkum bitkisinin çiçeğini yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastanede yoğun bakıma alındı.

Tadını merak ettiği için yemiş

Alamut Mahallesi'nde yaşayan Namık Özden (40), fenalaştıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özden, doktorlara, tadını merak ettiği için kırsal alanda bulduğu zakkum bitkisinin çiçeğini yediğini anlattı. Durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özden, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
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