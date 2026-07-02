https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/zakkum-yedikten-sonra-fenalastigi-iddia-edildi-yasam-mucadelesi-veriyor-1106945355.html

Zakkum yedikten sonra fenalaştığı iddia edildi: Yaşam mücadelesi veriyor

Zakkum yedikten sonra fenalaştığı iddia edildi: Yaşam mücadelesi veriyor

Sputnik Türkiye

Aydın'da zakkum bitkisinin çiçeğini yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastaneye kaldırıldı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T14:51+0300

2026-07-02T14:51+0300

2026-07-02T14:51+0300

sağlik

aydın

zakkum

zehirlenme

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Aydın Bozdoğan'da zakkum bitkisinin çiçeğini yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastanede yoğun bakıma alındı.Tadını merak ettiği için yemişAlamut Mahallesi'nde yaşayan Namık Özden (40), fenalaştıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özden, doktorlara, tadını merak ettiği için kırsal alanda bulduğu zakkum bitkisinin çiçeğini yediğini anlattı. Durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özden, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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aydın

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aydın, zakkum, zehirlenme