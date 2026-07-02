https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/aromaterapi-urunleri-sadece-eczanelerde-satilacak-1106930350.html
Aromaterapi ürünleri sadece eczanelerde satılacak
Aromaterapi ürünleri sadece eczanelerde satılacak
Sputnik Türkiye
Aromaterapi ürünlerine yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte bitkilerden elde edilen uçucu yağ içeren... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T08:41+0300
2026-07-02T08:41+0300
2026-07-02T08:41+0300
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte aromaterapi ürünlerinin satışına yönelik önemli değişiklikler hayata geçirildi.Buna göre, bitkilerden elde edilen uçucu yağları içeren tüm aromaterapi ürünleri, reçeteli ya da reçetesiz olmasına bakılmaksızın bundan sonra yalnızca eczanelerde satışa sunulabilecek.Piyasaya çıkmadan önce satış izni alınacakYönetmelik kapsamında ilk kez piyasaya arz edilecek aromaterapi ürünleri için satış izni alınması zorunlu hale getirildi. Böylece yeni ürünlerin belirlenen yasal prosedürleri tamamlamadan piyasaya sunulmasının önüne geçilecek.Tanıtım faaliyetlerine de sınırlama getirildiYeni düzenleme, ürünlerin tanıtımına da kısıtlamalar getirdi. Buna göre aromaterapi ürünlerinin tanıtımı yalnızca eczane içerisinde yapılabilecek. Ayrıca tanıtım faaliyetleri, sadece kurum tarafından onaylanan kullanım amacı doğrultusunda gerçekleştirilebilecek.Ruhsatı iptal edilen ürünlerin üretimi duracakYönetmelikle birlikte ruhsatı iptal edilen aromaterapi ürünleri için de yeni yükümlülükler getirildi. Ruhsatı iptal edilen ürünlerin üretimi ve ithalatı derhal durdurulacak. Düzenleme ile ürünlerin ruhsat, üretim, devir ve tanıtım süreçlerinin daha sıkı denetlenmesi amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/ogretmenlerin-yesil-pasaport-basvurularinda-yeni-donem-1106904520.html
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aroma, yağ
Aromaterapi ürünleri sadece eczanelerde satılacak
Aromaterapi ürünlerine yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte bitkilerden elde edilen uçucu yağ içeren ürünlerin satışı yalnızca eczanelerle sınırlandırıldı. Ayrıca ürünlerin ruhsatlandırılması, piyasaya arzı, tanıtımı, üretimi ve ithalatına ilişkin süreçlerde de daha sıkı kurallar uygulanacak.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte aromaterapi ürünlerinin satışına yönelik önemli değişiklikler hayata geçirildi.
Buna göre, bitkilerden elde edilen uçucu yağları içeren tüm aromaterapi ürünleri, reçeteli ya da reçetesiz olmasına bakılmaksızın bundan sonra yalnızca eczanelerde satışa sunulabilecek.
Piyasaya çıkmadan önce satış izni alınacak
Yönetmelik kapsamında ilk kez piyasaya arz edilecek aromaterapi ürünleri için satış izni alınması zorunlu hale getirildi. Böylece yeni ürünlerin belirlenen yasal prosedürleri tamamlamadan piyasaya sunulmasının önüne geçilecek.
Tanıtım faaliyetlerine de sınırlama getirildi
Yeni düzenleme, ürünlerin tanıtımına da kısıtlamalar getirdi. Buna göre aromaterapi ürünlerinin tanıtımı yalnızca eczane içerisinde yapılabilecek. Ayrıca tanıtım faaliyetleri, sadece kurum tarafından onaylanan kullanım amacı doğrultusunda gerçekleştirilebilecek.
Ruhsatı iptal edilen ürünlerin üretimi duracak
Yönetmelikle birlikte ruhsatı iptal edilen aromaterapi ürünleri için de yeni yükümlülükler getirildi. Ruhsatı iptal edilen ürünlerin üretimi ve ithalatı derhal durdurulacak. Düzenleme ile ürünlerin ruhsat, üretim, devir ve tanıtım süreçlerinin daha sıkı denetlenmesi amaçlanıyor.