https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/aromaterapi-urunleri-sadece-eczanelerde-satilacak-1106930350.html

Aromaterapi ürünleri sadece eczanelerde satılacak

Aromaterapi ürünleri sadece eczanelerde satılacak

Sputnik Türkiye

Aromaterapi ürünlerine yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte bitkilerden elde edilen uçucu yağ içeren... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T08:41+0300

2026-07-02T08:41+0300

2026-07-02T08:41+0300

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte aromaterapi ürünlerinin satışına yönelik önemli değişiklikler hayata geçirildi.Buna göre, bitkilerden elde edilen uçucu yağları içeren tüm aromaterapi ürünleri, reçeteli ya da reçetesiz olmasına bakılmaksızın bundan sonra yalnızca eczanelerde satışa sunulabilecek.Piyasaya çıkmadan önce satış izni alınacakYönetmelik kapsamında ilk kez piyasaya arz edilecek aromaterapi ürünleri için satış izni alınması zorunlu hale getirildi. Böylece yeni ürünlerin belirlenen yasal prosedürleri tamamlamadan piyasaya sunulmasının önüne geçilecek.Tanıtım faaliyetlerine de sınırlama getirildiYeni düzenleme, ürünlerin tanıtımına da kısıtlamalar getirdi. Buna göre aromaterapi ürünlerinin tanıtımı yalnızca eczane içerisinde yapılabilecek. Ayrıca tanıtım faaliyetleri, sadece kurum tarafından onaylanan kullanım amacı doğrultusunda gerçekleştirilebilecek.Ruhsatı iptal edilen ürünlerin üretimi duracakYönetmelikle birlikte ruhsatı iptal edilen aromaterapi ürünleri için de yeni yükümlülükler getirildi. Ruhsatı iptal edilen ürünlerin üretimi ve ithalatı derhal durdurulacak. Düzenleme ile ürünlerin ruhsat, üretim, devir ve tanıtım süreçlerinin daha sıkı denetlenmesi amaçlanıyor.

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