Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/yeni-arastirma-iyi-niyetle-soylenen-yalanlar-bile-iliskilere-zarar-veriyor-1106945798.html
Yeni araştırma: İyi niyetle söylenen yalanlar bile ilişkilere zarar veriyor
Yeni araştırma: İyi niyetle söylenen yalanlar bile ilişkilere zarar veriyor
Sputnik Türkiye
Romantik ilişkilerde partneri üzmemek ya da tartışmadan kaçınmak amacıyla söylenen 'iyi niyetli' yalanların da en az bencilce söylenen yalanlar kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceği ortaya çıktı.
2026-07-02T15:13+0300
2026-07-02T15:13+0300
yaşam
i̇lişki
yalan
araştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099600442_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f0129c93ddb68e1dd17e6c97ad41df4a.jpg
Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü ve Personal Relationships dergisinde yayımlanan çalışmada, katılımcılardan romantik ilişkilerinde dürüst davranmadıkları bir olayı ayrıntılarıyla anlatmaları istendi. Araştırmacılar, bu anlatımlar üzerinden ilişkilerde yalanın nasıl ortaya çıktığını, hangi konuları kapsadığını, neden söylendiğini ve sonrasında neler yaşandığını inceledi.Dört farklı aldatma biçimi belirlendiAraştırmada, ilişkilerdeki dürüst olmayan davranışlar dört ana grupta toplandı:Araştırmacılar, bu davranışların çoğunun zaman içinde güveni aşındırdığını ve iletişimi zayıflattığını belirtti.'İyi niyetli' yalanlar da aynı sonucu doğuruyorAraştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, yalanın neden söylendiğinin sonucu büyük ölçüde değiştirmemesi oldu.Araştırmacılar, yalanları iki temel motivasyona ayırdı:Ancak katılımcıların deneyimleri, her iki durumda da ilişkinin benzer şekilde zarar gördüğünü gösterdi. İyi niyetle söylenen yalanların da güven kaybını önleyemediği görüldü.Yalan ortaya çıkmasa bile etkisi sürüyorAraştırmaya göre, birçok kişi söylediği yalan ortaya çıkmasa bile suçluluk duygusu yaşamaya başladı. Bu durum zamanla partnerden uzaklaşmaya, karşı tarafın da yalan söylediğinden şüphe etmeye ve yeni yalanlarla ilk yalanı örtmeye çalışma döngüsüne dönüştü.Araştırmacılar bu süreci 'yavaş yanan etki' olarak tanımlıyor. İlk anda rahatlama sağlayan yalanın zamanla suçluluk, pişmanlık ve kaygıya dönüştüğü; bunun da hem bireyi hem de ilişkiyi yıprattığı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/hindistan-seyahati-hayatini-degistirdi-kadinin-beyninde-38-parazit-bulundu-1106932315.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099600442_182:0:1382:900_1920x0_80_0_0_91fb2ab8e6a17351e164cc8712f3a97a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇lişki, yalan, araştırma
i̇lişki, yalan, araştırma

Yeni araştırma: İyi niyetle söylenen yalanlar bile ilişkilere zarar veriyor

15:13 02.07.2026
© Fotoğraf : Canva/Temsili FotoğrafPsikolojik Rahatsızlıklar / Temsili Fotoğraf
Psikolojik Rahatsızlıklar / Temsili Fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© Fotoğraf : Canva/Temsili Fotoğraf
Abone ol
Romantik ilişkilerde partneri üzmemek ya da tartışmadan kaçınmak amacıyla söylenen 'iyi niyetli' yalanların da en az bencilce söylenen yalanlar kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceği ortaya çıktı. Yeni bir araştırma, yalanın gerekçesi ne olursa olsun güven, iletişim ve duygusal yakınlığı zedelediğini gösterdi.
Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü ve Personal Relationships dergisinde yayımlanan çalışmada, katılımcılardan romantik ilişkilerinde dürüst davranmadıkları bir olayı ayrıntılarıyla anlatmaları istendi. Araştırmacılar, bu anlatımlar üzerinden ilişkilerde yalanın nasıl ortaya çıktığını, hangi konuları kapsadığını, neden söylendiğini ve sonrasında neler yaşandığını inceledi.

Dört farklı aldatma biçimi belirlendi

Araştırmada, ilişkilerdeki dürüst olmayan davranışlar dört ana grupta toplandı:
Doğrudan yalan söylemek,
Bilgiyi bilinçli olarak gizlemek,
Davranışlarla gerçeği saklamak (örneğin mesajları silmek veya normal davranarak durumu örtbas etmek),
Fiziksel ya da duygusal sadakatsizlik.
Araştırmacılar, bu davranışların çoğunun zaman içinde güveni aşındırdığını ve iletişimi zayıflattığını belirtti.

'İyi niyetli' yalanlar da aynı sonucu doğuruyor

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, yalanın neden söylendiğinin sonucu büyük ölçüde değiştirmemesi oldu.
Araştırmacılar, yalanları iki temel motivasyona ayırdı:
Kişiyi korumaya yönelik yalanlar (cezadan, tartışmadan veya reddedilmekten kaçınmak),
Partneri korumaya yönelik olduğu düşünülen yalanlar (üzülmesini veya kaygılanmasını engellemek).
Ancak katılımcıların deneyimleri, her iki durumda da ilişkinin benzer şekilde zarar gördüğünü gösterdi. İyi niyetle söylenen yalanların da güven kaybını önleyemediği görüldü.

Yalan ortaya çıkmasa bile etkisi sürüyor

Araştırmaya göre, birçok kişi söylediği yalan ortaya çıkmasa bile suçluluk duygusu yaşamaya başladı. Bu durum zamanla partnerden uzaklaşmaya, karşı tarafın da yalan söylediğinden şüphe etmeye ve yeni yalanlarla ilk yalanı örtmeye çalışma döngüsüne dönüştü.
Araştırmacılar bu süreci 'yavaş yanan etki' olarak tanımlıyor. İlk anda rahatlama sağlayan yalanın zamanla suçluluk, pişmanlık ve kaygıya dönüştüğü; bunun da hem bireyi hem de ilişkiyi yıprattığı belirtiliyor.
MR - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
YAŞAM
Hindistan seyahati hayatını değiştirdi: Kadının beyninde 38 parazit bulundu
09:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала