https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/yeni-arastirma-iyi-niyetle-soylenen-yalanlar-bile-iliskilere-zarar-veriyor-1106945798.html

Yeni araştırma: İyi niyetle söylenen yalanlar bile ilişkilere zarar veriyor

Yeni araştırma: İyi niyetle söylenen yalanlar bile ilişkilere zarar veriyor

Sputnik Türkiye

Romantik ilişkilerde partneri üzmemek ya da tartışmadan kaçınmak amacıyla söylenen 'iyi niyetli' yalanların da en az bencilce söylenen yalanlar kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceği ortaya çıktı.

2026-07-02T15:13+0300

2026-07-02T15:13+0300

2026-07-02T15:13+0300

yaşam

i̇lişki

yalan

araştırma

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Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü ve Personal Relationships dergisinde yayımlanan çalışmada, katılımcılardan romantik ilişkilerinde dürüst davranmadıkları bir olayı ayrıntılarıyla anlatmaları istendi. Araştırmacılar, bu anlatımlar üzerinden ilişkilerde yalanın nasıl ortaya çıktığını, hangi konuları kapsadığını, neden söylendiğini ve sonrasında neler yaşandığını inceledi.Dört farklı aldatma biçimi belirlendiAraştırmada, ilişkilerdeki dürüst olmayan davranışlar dört ana grupta toplandı:Araştırmacılar, bu davranışların çoğunun zaman içinde güveni aşındırdığını ve iletişimi zayıflattığını belirtti.'İyi niyetli' yalanlar da aynı sonucu doğuruyorAraştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, yalanın neden söylendiğinin sonucu büyük ölçüde değiştirmemesi oldu.Araştırmacılar, yalanları iki temel motivasyona ayırdı:Ancak katılımcıların deneyimleri, her iki durumda da ilişkinin benzer şekilde zarar gördüğünü gösterdi. İyi niyetle söylenen yalanların da güven kaybını önleyemediği görüldü.Yalan ortaya çıkmasa bile etkisi sürüyorAraştırmaya göre, birçok kişi söylediği yalan ortaya çıkmasa bile suçluluk duygusu yaşamaya başladı. Bu durum zamanla partnerden uzaklaşmaya, karşı tarafın da yalan söylediğinden şüphe etmeye ve yeni yalanlarla ilk yalanı örtmeye çalışma döngüsüne dönüştü.Araştırmacılar bu süreci 'yavaş yanan etki' olarak tanımlıyor. İlk anda rahatlama sağlayan yalanın zamanla suçluluk, pişmanlık ve kaygıya dönüştüğü; bunun da hem bireyi hem de ilişkiyi yıprattığı belirtiliyor.

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