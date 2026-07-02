https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/hindistan-seyahati-hayatini-degistirdi-kadinin-beyninde-38-parazit-bulundu-1106932315.html
Hindistan seyahati hayatını değiştirdi: Kadının beyninde 38 parazit bulundu
Hindistan seyahati hayatını değiştirdi: Kadının beyninde 38 parazit bulundu
Sputnik Türkiye
İngiltere'de yaşayan Lowri Denman, Hindistan gezisinden yıllar sonra beyninde 38 parazit bulunduğunu öğrendi. Nadir görülen nörosistiserkoz tanısı konulan... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T09:15+0300
2026-07-02T09:15+0300
2026-07-02T09:15+0300
yaşam
hindistan
dünya sağlık örgütü (dsö)
parazit
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İngiltere'nin Galler bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki Lowri Denman, 2007 yılında yaptığı Hindistan seyahatinden yıllar sonra beyninde 38 parazit bulunduğunu öğrendi. Doktorların "kariyerlerinde bir kez karşılaşabilecekleri kadar nadir" olarak tanımladığı vaka, ağır nörolojik belirtilere rağmen yıllar süren tedavinin ardından olumlu sonuçlandı.İlk belirti tuvalette fark ettiği şerit parazit olduDenman'ın sağlık sorunları, 2010 yılında tuvalette yaklaşık bir metre uzunluğunda bir şerit parazit fark etmesiyle başladı. Ancak yapılan dışkı testlerinde herhangi bir anormallik görülmeyince günlük yaşamına devam etti.Yaklaşık bir yıl sonra şiddetli baş ağrıları yaşamaya başlayan Denman, ardından ilk epileptik nöbetini geçirdi. Konuşmakta zorlanması üzerine hastaneye kaldırılan Denman'a bilgisayarlı tomografi ve MR çekildi.Beyninde 38 parazit bulunduGörüntüleme sonuçlarında beyninde 38 parazit tespit edilen Denman'a ilk etapta toksoplazmoz şüphesiyle değerlendirme yapıldı. Ancak annesinin daha önce gördüğü şerit paraziti doktorlara hatırlatmasının ardından yapılan ileri incelemeler sonucunda nörosistiserkoz tanısı konuldu.Psikoz ve nöbetler yaşadıDenman iki hafta hastanede kalarak parazit öldürücü ilaçlar ve steroid tedavisi aldı. İlk yıllarda sağlık durumu düzelse de daha sonra iş yerinde yeniden fenalaştı.Yapılan kontrollerde beynindeki parazitlerin çevresinde ciddi ödem geliştiği belirlendi. Bu süreçte bilinç bulanıklığı, uyuşma, yoğun kaygı, panik atak ve psikoz gelişen Denman, altı hafta boyunca nöropsikiyatri servisinde tedavi gördü.Yaşadığı ağır süreç nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan Denman, uzun süre ailesinin desteğiyle yaşamını sürdürdü.Parazitler zamanla kireçlendiYıllar süren tedavinin ardından beynindeki parazitlerin öldüğü ve kireçlenerek etkisiz hale geldiği açıklandı. Cerrahi müdahaleye gerek duyulmadığını belirten doktorlar, Denman'ın 2017 yılından bu yana nöbet geçirmediğini ancak ömür boyu epilepsi ilacı kullanacağını ifade etti.Dünya Sağlık Örgütü uyardıDünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre nörosistiserkoz; iyi pişmemiş domuz eti tüketimi, tenya yumurtalarıyla kirlenmiş su ve gıdalar ya da yetersiz hijyen nedeniyle bulaşabiliyor.Sağlığına kavuşan Denman ise yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmasının nedenini, "Bu hastalık konusunda farkındalık oluşturmak ve yaşadığım zorlu sürecin olumlu bir sonuca dönüşmesini sağlamak istiyorum" sözleriyle açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/abdde-dehset-ortaya-cikti-bir-odada-kotu-kosullarda-tutulan-16-cocuk-kurtarildi-1106930976.html
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hindistan, dünya sağlık örgütü (dsö), parazit
hindistan, dünya sağlık örgütü (dsö), parazit
Hindistan seyahati hayatını değiştirdi: Kadının beyninde 38 parazit bulundu
İngiltere'de yaşayan Lowri Denman, Hindistan gezisinden yıllar sonra beyninde 38 parazit bulunduğunu öğrendi. Nadir görülen nörosistiserkoz tanısı konulan Denman, geçirdiği nöbetler, psikoz ve uzun tedavi sürecinin ardından şimdi hastalık konusunda farkındalık oluşturmak için çalışıyor.
İngiltere'nin Galler bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki Lowri Denman, 2007 yılında yaptığı Hindistan seyahatinden yıllar sonra beyninde 38 parazit bulunduğunu öğrendi. Doktorların "kariyerlerinde bir kez karşılaşabilecekleri kadar nadir" olarak tanımladığı vaka, ağır nörolojik belirtilere rağmen yıllar süren tedavinin ardından olumlu sonuçlandı.
İlk belirti tuvalette fark ettiği şerit parazit oldu
Denman'ın sağlık sorunları, 2010 yılında tuvalette yaklaşık bir metre uzunluğunda bir şerit parazit fark etmesiyle başladı. Ancak yapılan dışkı testlerinde herhangi bir anormallik görülmeyince günlük yaşamına devam etti.
Yaklaşık bir yıl sonra şiddetli baş ağrıları yaşamaya başlayan Denman, ardından ilk epileptik nöbetini geçirdi. Konuşmakta zorlanması üzerine hastaneye kaldırılan Denman'a bilgisayarlı tomografi ve MR çekildi.
Beyninde 38 parazit bulundu
Görüntüleme sonuçlarında beyninde 38 parazit tespit edilen Denman'a ilk etapta toksoplazmoz şüphesiyle değerlendirme yapıldı. Ancak annesinin daha önce gördüğü şerit paraziti doktorlara hatırlatmasının ardından yapılan ileri incelemeler sonucunda nörosistiserkoz tanısı konuldu.
Nörosistiserkoz, domuz tenyasının (Taenia solium) larvalarının beyne yerleşmesiyle gelişen paraziter bir enfeksiyon olarak biliniyor.
Psikoz ve nöbetler yaşadı
Denman iki hafta hastanede kalarak parazit öldürücü ilaçlar ve steroid tedavisi aldı. İlk yıllarda sağlık durumu düzelse de daha sonra iş yerinde yeniden fenalaştı.
Yapılan kontrollerde beynindeki parazitlerin çevresinde ciddi ödem geliştiği belirlendi. Bu süreçte bilinç bulanıklığı, uyuşma, yoğun kaygı, panik atak ve psikoz gelişen Denman, altı hafta boyunca nöropsikiyatri servisinde tedavi gördü.
Yaşadığı ağır süreç nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan Denman, uzun süre ailesinin desteğiyle yaşamını sürdürdü.
Parazitler zamanla kireçlendi
Yıllar süren tedavinin ardından beynindeki parazitlerin öldüğü ve kireçlenerek etkisiz hale geldiği açıklandı. Cerrahi müdahaleye gerek duyulmadığını belirten doktorlar, Denman'ın 2017 yılından bu yana nöbet geçirmediğini ancak ömür boyu epilepsi ilacı kullanacağını ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü uyardı
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre nörosistiserkoz; iyi pişmemiş domuz eti tüketimi, tenya yumurtalarıyla kirlenmiş su ve gıdalar ya da yetersiz hijyen nedeniyle bulaşabiliyor.
Sağlığına kavuşan Denman ise yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmasının nedenini, "Bu hastalık konusunda farkındalık oluşturmak ve yaşadığım zorlu sürecin olumlu bir sonuca dönüşmesini sağlamak istiyorum" sözleriyle açıkladı.