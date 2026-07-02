https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/hindistan-seyahati-hayatini-degistirdi-kadinin-beyninde-38-parazit-bulundu-1106932315.html

Hindistan seyahati hayatını değiştirdi: Kadının beyninde 38 parazit bulundu

Hindistan seyahati hayatını değiştirdi: Kadının beyninde 38 parazit bulundu

Sputnik Türkiye

İngiltere'de yaşayan Lowri Denman, Hindistan gezisinden yıllar sonra beyninde 38 parazit bulunduğunu öğrendi. Nadir görülen nörosistiserkoz tanısı konulan... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T09:15+0300

2026-07-02T09:15+0300

2026-07-02T09:15+0300

yaşam

hindistan

dünya sağlık örgütü (dsö)

parazit

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İngiltere'nin Galler bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki Lowri Denman, 2007 yılında yaptığı Hindistan seyahatinden yıllar sonra beyninde 38 parazit bulunduğunu öğrendi. Doktorların "kariyerlerinde bir kez karşılaşabilecekleri kadar nadir" olarak tanımladığı vaka, ağır nörolojik belirtilere rağmen yıllar süren tedavinin ardından olumlu sonuçlandı.İlk belirti tuvalette fark ettiği şerit parazit olduDenman'ın sağlık sorunları, 2010 yılında tuvalette yaklaşık bir metre uzunluğunda bir şerit parazit fark etmesiyle başladı. Ancak yapılan dışkı testlerinde herhangi bir anormallik görülmeyince günlük yaşamına devam etti.Yaklaşık bir yıl sonra şiddetli baş ağrıları yaşamaya başlayan Denman, ardından ilk epileptik nöbetini geçirdi. Konuşmakta zorlanması üzerine hastaneye kaldırılan Denman'a bilgisayarlı tomografi ve MR çekildi.Beyninde 38 parazit bulunduGörüntüleme sonuçlarında beyninde 38 parazit tespit edilen Denman'a ilk etapta toksoplazmoz şüphesiyle değerlendirme yapıldı. Ancak annesinin daha önce gördüğü şerit paraziti doktorlara hatırlatmasının ardından yapılan ileri incelemeler sonucunda nörosistiserkoz tanısı konuldu.Psikoz ve nöbetler yaşadıDenman iki hafta hastanede kalarak parazit öldürücü ilaçlar ve steroid tedavisi aldı. İlk yıllarda sağlık durumu düzelse de daha sonra iş yerinde yeniden fenalaştı.Yapılan kontrollerde beynindeki parazitlerin çevresinde ciddi ödem geliştiği belirlendi. Bu süreçte bilinç bulanıklığı, uyuşma, yoğun kaygı, panik atak ve psikoz gelişen Denman, altı hafta boyunca nöropsikiyatri servisinde tedavi gördü.Yaşadığı ağır süreç nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan Denman, uzun süre ailesinin desteğiyle yaşamını sürdürdü.Parazitler zamanla kireçlendiYıllar süren tedavinin ardından beynindeki parazitlerin öldüğü ve kireçlenerek etkisiz hale geldiği açıklandı. Cerrahi müdahaleye gerek duyulmadığını belirten doktorlar, Denman'ın 2017 yılından bu yana nöbet geçirmediğini ancak ömür boyu epilepsi ilacı kullanacağını ifade etti.Dünya Sağlık Örgütü uyardıDünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre nörosistiserkoz; iyi pişmemiş domuz eti tüketimi, tenya yumurtalarıyla kirlenmiş su ve gıdalar ya da yetersiz hijyen nedeniyle bulaşabiliyor.Sağlığına kavuşan Denman ise yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmasının nedenini, "Bu hastalık konusunda farkındalık oluşturmak ve yaşadığım zorlu sürecin olumlu bir sonuca dönüşmesini sağlamak istiyorum" sözleriyle açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/abdde-dehset-ortaya-cikti-bir-odada-kotu-kosullarda-tutulan-16-cocuk-kurtarildi-1106930976.html

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hindistan, dünya sağlık örgütü (dsö), parazit