https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/millet-bahcesinde-esini-bogazindan-bicakladi-supheli-koca-kacti-1106950287.html
Millet Bahçesi'nde eşini boğazından bıçakladı: Şüpheli koca kaçtı
Millet Bahçesi'nde eşini boğazından bıçakladı: Şüpheli koca kaçtı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Millet Bahçesi'nde eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T17:42+0300
2026-07-02T17:42+0300
2026-07-02T17:44+0300
türki̇ye
millet bahçesi
çatalca
çatalca belediyesi
bıçak
bıçaklı kavga
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
bıçaklama
boşanma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093739907_49:0:817:432_1920x0_80_0_0_3ce0e99c682fb0a1056fbd899785e192.jpg
Çatalca ilçesinde Millet Bahçesi mevkisinde D.B. ve boşanma sürecindeki eşi A.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B., yanında bulunan bıçakla D.B.'yi boğazından yaraladı. Saldırının ardından çevredekiler duruma tepki gösterince şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar çevredekiler yaralı kadının kanamasını durdurabilmek için ilk müdahaleyi yaptı.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.B., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli A.B.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ayse-tokyaz-cinayeti-davasinda-mutalaa-aciklandi-1106942023.html
türki̇ye
çatalca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093739907_145:0:721:432_1920x0_80_0_0_ac6b220b792f4e2e9555c855c62a2982.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
millet bahçesi, çatalca, çatalca belediyesi, bıçak, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bıçaklama, boşanma, boşanma davası
millet bahçesi, çatalca, çatalca belediyesi, bıçak, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bıçaklama, boşanma, boşanma davası
Millet Bahçesi'nde eşini boğazından bıçakladı: Şüpheli koca kaçtı
17:42 02.07.2026 (güncellendi: 17:44 02.07.2026)
İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Millet Bahçesi'nde eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
Çatalca ilçesinde Millet Bahçesi mevkisinde D.B. ve boşanma sürecindeki eşi A.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.B., yanında bulunan bıçakla D.B.'yi boğazından yaraladı. Saldırının ardından çevredekiler duruma tepki gösterince şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar çevredekiler yaralı kadının kanamasını durdurabilmek için ilk müdahaleyi yaptı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.B., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli A.B.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.