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Millet Bahçesi'nde eşini boğazından bıçakladı: Şüpheli koca kaçtı
Millet Bahçesi'nde eşini boğazından bıçakladı: Şüpheli koca kaçtı
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İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Millet Bahçesi'nde eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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millet bahçesi
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bıçak
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bıçaklama
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Çatalca ilçesinde Millet Bahçesi mevkisinde D.B. ve boşanma sürecindeki eşi A.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B., yanında bulunan bıçakla D.B.'yi boğazından yaraladı. Saldırının ardından çevredekiler duruma tepki gösterince şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar çevredekiler yaralı kadının kanamasını durdurabilmek için ilk müdahaleyi yaptı.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.B., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli A.B.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ayse-tokyaz-cinayeti-davasinda-mutalaa-aciklandi-1106942023.html
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millet bahçesi, çatalca, çatalca belediyesi, bıçak, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bıçaklama, boşanma, boşanma davası
millet bahçesi, çatalca, çatalca belediyesi, bıçak, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bıçaklama, boşanma, boşanma davası

Millet Bahçesi'nde eşini boğazından bıçakladı: Şüpheli koca kaçtı

17:42 02.07.2026 (güncellendi: 17:44 02.07.2026)
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AA
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İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Millet Bahçesi'nde eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
Çatalca ilçesinde Millet Bahçesi mevkisinde D.B. ve boşanma sürecindeki eşi A.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.B., yanında bulunan bıçakla D.B.'yi boğazından yaraladı. Saldırının ardından çevredekiler duruma tepki gösterince şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar çevredekiler yaralı kadının kanamasını durdurabilmek için ilk müdahaleyi yaptı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.B., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli A.B.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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