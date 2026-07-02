https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/venezuelada-mucize-kurtulus-8-gun-sonra-enkazdan-sag-cikarildi-1106948562.html

Venezuela'da mucize kurtuluş: 8 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Venezuela'da mucize kurtuluş: 8 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Sputnik Türkiye

La Guaira'da çöken dokuz katlı bir binanın enkazı altında sekiz gün boyunca mahsur kalan 44 yaşındaki Hernan Alberto Gil Flores, uluslararası kurtarma ekiplerinin günler süren zorlu çalışması sonucunda sağ olarak çıkarıldı.

2026-07-02T16:58+0300

2026-07-02T16:58+0300

2026-07-02T16:58+0300

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venezuela

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deprem

mucize

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Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı alışveriş merkezinin otoparkının çökmesiyle yaklaşık 9 metre derinlikteki beton yığınlarının altında kalan Gil'in kurtarılması, arama kurtarma ekipleri tarafından 'mucize' olarak nitelendirildi.Eşi: Öldüğünü sanıyordumGil'in eşi Usbimar Gonzales, kurtarma operasyonundan hemen önce yaptığı açıklamada, depremin ardından günlerce eşinin hayatını kaybettiğini düşündüğünü söyledi.'Yaşadığını öğrendiğimde yeniden umut doğdu. Gerçek bir kahraman gibi direndi' diyen Gonzales, çocuklarının da babalarının eve dönmesini beklediğini ifade etti.Parmak hareketi umut olduŞilili itfaiye ekiplerinin paylaştığı görüntülerde, arama kamerasıyla enkazın altına ulaşıldığında Gil'in dar bir boşluktan parmaklarını hareket ettirdiği görüldü.Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki Gil ile iletişim kurmayı başardı. Hortum ve enjektör yardımıyla kendisine su, elektrolit sıvıları, ilaç ve gıda ulaştırıldı. Daha sonra damar yoluyla serum da verildiği açıklandı.Operasyonun son görüntülerinde Gil'in başı ve omuzlarının enkazdan çıkarıldığı, yüzünde oksijen maskesi bulunduğu ve bir gözünün kanlanmış olduğu görüldü.'Altın 72 saat' çoktan geçmiştiBirleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon (UNDAC) ekibinden Sebastián Mocorquer, büyük depremlerden yedi gün sonra canlı kurtarılmasının son derece nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.Uzmanlara göre deprem sonrası hayatta kalanlara ulaşılmasında en kritik dönem 'altın 72 saat' olarak kabul ediliyor. Suya erişim olmadığı takdirde bu sürenin ardından yaşama ihtimali hızla azalıyor.Uluslararası ekipler üç gün boyunca tünel açtıKosta Rika Kızılhaçı'na göre Gil'in hayatta olabileceğine ilişkin ilk işaret geçen pazar günü alındı. Radar, sonar ve ses algılama cihazlarıyla yapılan incelemelerin ardından enkaz altında bir kişinin bulunduğu doğrulandı.Yaklaşık altı ülkeden gelen uzman ekipler üç gün boyunca çökmeye devam eden beton bloklar arasında güvenli bir tünel açmaya çalıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında açılan geçitlerin defalarca çökmesi operasyonu güçleştirdi.Can kaybı 2 bin 295'e yükseldiLa Guaira, Venezuela'yı vuran iki büyük depremin en ağır etkilediği bölgeler arasında yer alıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodríguez, son açıklamasında depremde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 2 bin 295'e yükseldiğini duyurdu.Bununla birlikte bölgede görev yapan bazı adli tıp uzmanları, gerçek can kaybının resmi rakamların üzerinde olabileceğini değerlendiriyor. Yerel kaynaklara göre morglarda her gün yüzlerce cenazenin kimlik tespit işlemleri sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/venezueladaki-deprem-felaketinde-annenin-fedakarligi-kizini-kurtardi-hayatini-kaybetti-1106814954.html

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