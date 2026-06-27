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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/venezueladaki-deprem-felaketinde-annenin-fedakarligi-kizini-kurtardi-hayatini-kaybetti-1106814954.html
Venezuela'daki deprem felaketinde annenin fedakarlığı: Kızını kurtardı, hayatını kaybetti
Venezuela'daki deprem felaketinde annenin fedakarlığı: Kızını kurtardı, hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Venezuela’da meydana gelen iki büyük depremin ardından can kayıpları artarken, bir anne küçük kızını kurtarmak için kendi hayatını feda etti. Enkaz altında... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
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Venezuela’da meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından, bir annenin kızını kurtarırken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.Yerel basın ve futbolcu Héctor Bello’nun sosyal medya paylaşımına göre, Bello’nun eşi Andrea, meydana gelen iki güçlü deprem sırasında küçük kızını korumak için büyük bir fedakarlık gösterdi. Enkaz altında kalan annenin yaşamını yitirdiği, çocuğun ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.'Kızımızı kurtarmak için hayatını verdi'Bello, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşine veda ederek, “Aşkım, kızımızı kurtarmak için kendi hayatını verdin. Son nefesine kadar onu bırakmadın” ifadelerini kullandı.Futbolcu, deprem sonrası Caracas’a gittiğini ve kızının hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bir süre daha hastanede kalacağını açıkladı.Bello ayrıca yaşadığı acıyı, “Kızına annenin onu kurtarmak için hayatını kaybettiğini nasıl anlatacağım?” sözleriyle dile getirdi.Depremde bilanço ağırlaşıyorVenezuela başkenti Caracas yakınlarında meydana gelen iki büyük depremin ardından en az 920 kişinin hayatını kaybettiği, 3 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Depremde çok sayıda sporcu ve sivilin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Yerel futbol kulüpleri ve Venezuela Futbol Federasyonu (FVF), bazı genç futbolcuların da hayatını kaybettiğini duyurdu.Eski Miss Venezuela Giselle Reyes ise sosyal medya paylaşımında annesinin deprem sırasında yaşanan şok nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/venezuelada-son-durum-olu-sayisi-920ye-yukseldi-yarali-sayisi-3-bini-asti-4-binden-fazla-kisi-evsiz-1106808433.html
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Venezuela'daki deprem felaketinde annenin fedakarlığı: Kızını kurtardı, hayatını kaybetti

13:08 27.06.2026
© Fotoğraf / Hector Bello Sosyal MedyaVenezuela’daki depremlerde anne, kızını kurtarırken hayatını kaybetti
Venezuela’daki depremlerde anne, kızını kurtarırken hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
© Fotoğraf / Hector Bello Sosyal Medya
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Venezuela’da meydana gelen iki büyük depremin ardından can kayıpları artarken, bir anne küçük kızını kurtarmak için kendi hayatını feda etti. Enkaz altında kalan kadının öldüğü, çocuğunun ise sağ kurtarıldığı bildirildi.
Venezuela’da meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından, bir annenin kızını kurtarırken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Yerel basın ve futbolcu Héctor Bello’nun sosyal medya paylaşımına göre, Bello’nun eşi Andrea, meydana gelen iki güçlü deprem sırasında küçük kızını korumak için büyük bir fedakarlık gösterdi. Enkaz altında kalan annenin yaşamını yitirdiği, çocuğun ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

'Kızımızı kurtarmak için hayatını verdi'

Bello, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşine veda ederek, “Aşkım, kızımızı kurtarmak için kendi hayatını verdin. Son nefesine kadar onu bırakmadın” ifadelerini kullandı.
Futbolcu, deprem sonrası Caracas’a gittiğini ve kızının hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bir süre daha hastanede kalacağını açıkladı.
Bello ayrıca yaşadığı acıyı, “Kızına annenin onu kurtarmak için hayatını kaybettiğini nasıl anlatacağım?” sözleriyle dile getirdi.

Depremde bilanço ağırlaşıyor

Venezuela başkenti Caracas yakınlarında meydana gelen iki büyük depremin ardından en az 920 kişinin hayatını kaybettiği, 3 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Depremde çok sayıda sporcu ve sivilin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Yerel futbol kulüpleri ve Venezuela Futbol Federasyonu (FVF), bazı genç futbolcuların da hayatını kaybettiğini duyurdu.
Eski Miss Venezuela Giselle Reyes ise sosyal medya paylaşımında annesinin deprem sırasında yaşanan şok nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini bildirdi.
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