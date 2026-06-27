https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/venezueladaki-deprem-felaketinde-annenin-fedakarligi-kizini-kurtardi-hayatini-kaybetti-1106814954.html

Venezuela'daki deprem felaketinde annenin fedakarlığı: Kızını kurtardı, hayatını kaybetti

Venezuela'daki deprem felaketinde annenin fedakarlığı: Kızını kurtardı, hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Venezuela’da meydana gelen iki büyük depremin ardından can kayıpları artarken, bir anne küçük kızını kurtarmak için kendi hayatını feda etti. Enkaz altında... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T13:08+0300

2026-06-27T13:08+0300

2026-06-27T13:08+0300

yaşam

venezuela

caracas

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Venezuela’da meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından, bir annenin kızını kurtarırken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.Yerel basın ve futbolcu Héctor Bello’nun sosyal medya paylaşımına göre, Bello’nun eşi Andrea, meydana gelen iki güçlü deprem sırasında küçük kızını korumak için büyük bir fedakarlık gösterdi. Enkaz altında kalan annenin yaşamını yitirdiği, çocuğun ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.'Kızımızı kurtarmak için hayatını verdi'Bello, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşine veda ederek, “Aşkım, kızımızı kurtarmak için kendi hayatını verdin. Son nefesine kadar onu bırakmadın” ifadelerini kullandı.Futbolcu, deprem sonrası Caracas’a gittiğini ve kızının hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bir süre daha hastanede kalacağını açıkladı.Bello ayrıca yaşadığı acıyı, “Kızına annenin onu kurtarmak için hayatını kaybettiğini nasıl anlatacağım?” sözleriyle dile getirdi.Depremde bilanço ağırlaşıyorVenezuela başkenti Caracas yakınlarında meydana gelen iki büyük depremin ardından en az 920 kişinin hayatını kaybettiği, 3 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Depremde çok sayıda sporcu ve sivilin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Yerel futbol kulüpleri ve Venezuela Futbol Federasyonu (FVF), bazı genç futbolcuların da hayatını kaybettiğini duyurdu.Eski Miss Venezuela Giselle Reyes ise sosyal medya paylaşımında annesinin deprem sırasında yaşanan şok nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/venezuelada-son-durum-olu-sayisi-920ye-yukseldi-yarali-sayisi-3-bini-asti-4-binden-fazla-kisi-evsiz-1106808433.html

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