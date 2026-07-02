https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/venezuelada-depremlerin-ardindan-ulusal-yas-karari-1106929837.html

Venezuela'da depremlerin ardından ulusal yas kararı

Venezuela'da depremlerin ardından ulusal yas kararı

Sputnik Türkiye

Venezuela yönetimi, 24 Haziran'da meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan etti. Arama kurtarma... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T07:56+0300

2026-07-02T07:56+0300

2026-07-02T07:57+0300

dünya

venezuela

delcy rodriguez

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildi.Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin yaşanan yıkıcı depremler nedeniyle derin bir yas içinde olduğunu belirtti.Rodriguez, yayımladığı mesajda, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, "Bugün sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyor; yaralılar, kayıplar ve afetten etkilenen tüm topluluklar için dualar ediyoruz. Hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla bugün saat 18.00 itibarıyla geçerli olmak üzere 7 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdim" ifadelerini kullandı.Geçici Devlet Başkanı, hükümetin depremden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ve tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.80 binden fazla aileye yardım ulaştırıldıYerel basında yer alan bilgilere göre, deprem felaketinin ardından şimdiye kadar 80 bin 800'den fazla aileye insani yardım ulaştırıldı.Arama kurtarma çalışmalarına Venezuela'dan 26 bin 121 personel katılırken, farklı ülkelerden gelen 3 bin 660 arama kurtarma görevlisi, 148 eğitimli arama kurtarma köpeği ve 49 teknik araç çalışmalara destek veriyor. Bunun yanı sıra 15 bin 467 gönüllü de yardım ve arama kurtarma faaliyetlerinde görev alıyor.Can kaybının artabilirABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise depremlerin doğrudan neden olduğu fiziksel hasarın yaklaşık 6,7 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.Son açıklanan verilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e, yakınları tarafından kayıp bildirilen kişi sayısı ise 68 binin üzerine çıktı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

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venezuela, delcy rodriguez, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)