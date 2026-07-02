https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/katar-abd-ile-iran-arasindaki-dolayli-gorusmelerde-olumlu-ilerleme-saglandi-1106928179.html

Katar: ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandı

Katar: ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandı

Sputnik Türkiye

Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da ABD ve İran heyetleri arasında yürütülen dolaylı görüşmelerde 'olumlu ilerleme' kaydedildiğini açıkladı. Tarafların, nükleer... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T06:56+0300

2026-07-02T06:56+0300

2026-07-02T06:56+0300

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katar

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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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Katar, başkent Doha'da ABD ve İran heyetleri arasında gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını duyurdu.Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari yaptığı açıklamada, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran heyetleri arasında ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.El-Ensari, görüşmelerin İsviçre'de daha önce yapılan üst düzey temasların devamı niteliğinde olduğunu ifade ederek, tarafların mutabakat zaptı kapsamındaki başlıklarda ilerleme kaydettiğini ve müzakerelerin sürdürülmesi konusunda uzlaşmaya vardığını söyledi.Görüşmelere 'en kısa sürede' devam edilecekBir sonraki görüşmenin, İran'ın eski dini lideri için düzenlenecek cenaze törenlerinin tamamlanmasının ardından "mümkün olan en kısa sürede" yapılmasının planlandığı aktarıldı. İran'da 4-9 Temmuz tarihleri arasında cenaze törenleri düzenlenmesi öngörülüyor.Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in yaptığı açıklamada, Doha'daki görüşmelerin "iyi gittiğini" söyledi. Vance, teknik müzakere ekiplerinin İranlı ve Katarlı yetkililerle nükleer program konusunu ele almaya hazırlandığını belirterek, "Şu anda görüşmeler iyi gidiyor. Bundan sonraki aşamada nükleer mesele üzerinde konuşmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise olası bir İsrail saldırısına "derhal güçlü bir karşılık" verileceğini söyledi ve Washington'dan İsrail üzerindeki etkisini kullanmasını istedi.Bölgedeki güvenlik hareketliliği de sürüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğinin normal seyrini koruduğu, son 24 saatte en az 35 ticari geminin boğazdan geçtiği belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da bölgesel güvenlik durumu ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bölgedeki askeri yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.ABD Donanması ise Umman Denizi'nde düşen bir MH-60S Sea Hawk helikopterindeki kayıp mürettebat üyesini arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/kalibaf-saldiriya-ugrayan-nukleer-tesislere-erisime-izin-vermedik-1106927928.html

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abbas arakçi, i̇ran, katar, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)