Uzmanı detaylı açıkladı: Yaştan dolayı emeklilik şartları

Bir dönem sigortalı olmuş, ancak gerekli şartları yerine getiremeyen kişiler emekli olabilir ve emekli maaşı alabilir. Buna halk arasında, ‘kısmi emeklilik’ ya da sosyal güvenlikteki adıyla ‘yaştan emeklilik’ deniyor. Yaştan emekliliğin de şartları var ve bu şartlar kişinin ilk defa sigortalı olduğu tarihe göre değişiyor. Sigortalı olunan yıla; ve erkek, kadın sigortalılara göre prim gün sayısı, yaş şartları farklılaşıyor. Liste uzun; o nedenle de her tarihe göre şartları sıralamayacağım ama genel bir bilgi vereyim.