https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/gozler-enflasyon-verisinde-bakan-isikhandan-en-dusuk-emekli-ayligi-aciklamasi-1106907905.html

Gözler enflasyon verisinde: Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması

Gözler enflasyon verisinde: Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin merak edilen soruyu yanıtladı. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Işıkhan, 3... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T12:08+0300

2026-07-01T12:08+0300

2026-07-01T12:08+0300

ekonomi̇

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emekli maaşı

en düşük emekli maaşı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Gündemde yer alan en düşük emekli aylığı ile ilgili değerlendirmede bulunan Işıkhan, yeni rakamın 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisi sonrasında ortaya çıkacağını söyledi.'Enflasyon oranı açıklandığında rakam ortaya çıkacak'Bakan Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:"3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah, hayırlı olur."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/memur-ve-emeklinin-zam-oranlari-belli-oluyor-haziran-ayi-enflasyonu-icin-beklenti-ne-yonde-1106906596.html

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emekli, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı