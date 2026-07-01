https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/gozler-enflasyon-verisinde-bakan-isikhandan-en-dusuk-emekli-ayligi-aciklamasi-1106907905.html
Gözler enflasyon verisinde: Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
Gözler enflasyon verisinde: Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin merak edilen soruyu yanıtladı. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Işıkhan, 3... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T12:08+0300
2026-07-01T12:08+0300
2026-07-01T12:08+0300
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emekli maaşı
en düşük emekli maaşı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Gündemde yer alan en düşük emekli aylığı ile ilgili değerlendirmede bulunan Işıkhan, yeni rakamın 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisi sonrasında ortaya çıkacağını söyledi.'Enflasyon oranı açıklandığında rakam ortaya çıkacak'Bakan Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:"3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah, hayırlı olur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/memur-ve-emeklinin-zam-oranlari-belli-oluyor-haziran-ayi-enflasyonu-icin-beklenti-ne-yonde-1106906596.html
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emekli, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı
emekli, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı
Gözler enflasyon verisinde: Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin merak edilen soruyu yanıtladı. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Işıkhan, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından yeni rakamın netleşeceğini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gündemde yer alan en düşük emekli aylığı ile ilgili değerlendirmede bulunan Işıkhan, yeni rakamın 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisi sonrasında ortaya çıkacağını söyledi.
'Enflasyon oranı açıklandığında rakam ortaya çıkacak'
Bakan Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah, hayırlı olur."