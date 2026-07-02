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Uzman Er ve Erbaşlarla ilgili düzenleme Meclis'te kabul edildi
Uzman Er ve Erbaşlarla ilgili düzenleme Meclis'te kabul edildi
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu’nda Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. En az 7 yıl hizmet yapan ve 41 yaşını... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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Uzman er ve erbaşlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Düzenlemeyle, uzman erbaş ve erlere kamuda istihdam imkânı sağlanacak. Buna göre, en az 7 yıl hizmet yapan ve başvuru tarihi itibarıyla 41 yaşını doldurmamış uzman erbaş ve erler; kamu kurum ve kuruluşlarında infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta memuru ile itfaiye eri olarak görev alabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/universiteye-donus-yolu-aciliyor-ogrenci-affi-tbmmye-sunuldu-1106937515.html
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tbmm, askeri uzman, uzman çavuş, asker
tbmm, askeri uzman, uzman çavuş, asker

Uzman Er ve Erbaşlarla ilgili düzenleme Meclis'te kabul edildi

23:03 02.07.2026 (güncellendi: 23:11 02.07.2026)
© AA / Muhammed Abdullah KurtarTBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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TBMM Genel Kurulu’nda Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. En az 7 yıl hizmet yapan ve 41 yaşını doldurmamış uzman erbaş ve erler, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilecek.
Uzman er ve erbaşlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Düzenlemeyle, uzman erbaş ve erlere kamuda istihdam imkânı sağlanacak. Buna göre, en az 7 yıl hizmet yapan ve başvuru tarihi itibarıyla 41 yaşını doldurmamış uzman erbaş ve erler; kamu kurum ve kuruluşlarında infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta memuru ile itfaiye eri olarak görev alabilecek.
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