https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/uzman-er-ve-erbaslarla-ilgili-duzenleme-mecliste-kabul-edildi-1106957951.html

Uzman Er ve Erbaşlarla ilgili düzenleme Meclis'te kabul edildi

Uzman Er ve Erbaşlarla ilgili düzenleme Meclis'te kabul edildi

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu’nda Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. En az 7 yıl hizmet yapan ve 41 yaşını... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T23:03+0300

2026-07-02T23:03+0300

2026-07-02T23:11+0300

türki̇ye

tbmm

askeri uzman

uzman çavuş

asker

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100940558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b09dd045ddc057aed0da8613f4a93d3.jpg

Uzman er ve erbaşlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Düzenlemeyle, uzman erbaş ve erlere kamuda istihdam imkânı sağlanacak. Buna göre, en az 7 yıl hizmet yapan ve başvuru tarihi itibarıyla 41 yaşını doldurmamış uzman erbaş ve erler; kamu kurum ve kuruluşlarında infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta memuru ile itfaiye eri olarak görev alabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/universiteye-donus-yolu-aciliyor-ogrenci-affi-tbmmye-sunuldu-1106937515.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, askeri uzman, uzman çavuş, asker