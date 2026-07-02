https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/universiteye-donus-yolu-aciliyor-ogrenci-affi-tbmmye-sunuldu-1106937515.html
Üniversiteye dönüş yolu açılıyor: Öğrenci affı TBMM’ye sunuldu
Üniversiteye dönüş yolu açılıyor: Öğrenci affı TBMM’ye sunuldu
Sputnik Türkiye
Kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemeleri kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Daha önceki aflardan... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T12:55+0300
2026-07-02T12:55+0300
2026-07-02T13:07+0300
türki̇ye
öğrenci affı
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AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hazırlanan ve Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören öğrenci affı teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.Kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen düzenlemeye ilişkin ayrıntıları AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin paylaştı.Kimler düzenlemeden yararlanabilecek?Kanun teklifine göre;Düzenlemeden yararlanacak öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.Başvurular için 4 aylık süreTeklifin yasalaşmasının ardından öğrencilerin, 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları gerekecek.Askerlik görevini yapanlar ise görevlerini tamamladıktan sonra 2 ay içinde başvurmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek.Kimler kapsam dışında kalacak?Kanun teklifine göre;Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtilirken puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecekleri öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/askeri-hastaneler-acilacak-mi-msbden-aciklama-geldi-1106939553.html
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öğrenci affı, tbmm
Üniversiteye dönüş yolu açılıyor: Öğrenci affı TBMM’ye sunuldu
12:55 02.07.2026 (güncellendi: 13:07 02.07.2026)
Kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemeleri kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Daha önceki aflardan yararlanmayan tüm öğrenciler düzenlemeden faydalanabilecek.
AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hazırlanan ve Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören öğrenci affı teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
Kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen düzenlemeye ilişkin ayrıntıları AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin paylaştı.
Kimler düzenlemeden yararlanabilecek?
1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ilişiği kesilen
önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
Üniversiteye kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar,
Daha önce çıkarılan öğrenci affı
düzenlemelerinden yararlanmayan öğrenciler, yasalaşması halinde yeniden öğrenim hakkı elde edebilecek.
Düzenlemeden yararlanacak öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
Başvurular için 4 aylık süre
Teklifin yasalaşmasının ardından öğrencilerin, 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları gerekecek.
Askerlik görevini yapanlar ise görevlerini tamamladıktan sonra 2 ay içinde başvurmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek.
Kimler kapsam dışında kalacak?
Çocukların cinsel istismarı Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti
suçlarından mahkûm olanlar öğrenci affı
kapsamına alınmayacak.
Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtilirken puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecekleri öngörülüyor.