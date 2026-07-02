https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/universiteye-donus-yolu-aciliyor-ogrenci-affi-tbmmye-sunuldu-1106937515.html

Üniversiteye dönüş yolu açılıyor: Öğrenci affı TBMM’ye sunuldu

Üniversiteye dönüş yolu açılıyor: Öğrenci affı TBMM’ye sunuldu

Sputnik Türkiye

Kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemeleri kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Daha önceki aflardan... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T12:55+0300

2026-07-02T12:55+0300

2026-07-02T13:07+0300

türki̇ye

öğrenci affı

tbmm

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AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hazırlanan ve Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören öğrenci affı teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.Kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen düzenlemeye ilişkin ayrıntıları AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin paylaştı.Kimler düzenlemeden yararlanabilecek?Kanun teklifine göre;Düzenlemeden yararlanacak öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.Başvurular için 4 aylık süreTeklifin yasalaşmasının ardından öğrencilerin, 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları gerekecek.Askerlik görevini yapanlar ise görevlerini tamamladıktan sonra 2 ay içinde başvurmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek.Kimler kapsam dışında kalacak?Kanun teklifine göre;Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtilirken puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecekleri öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/askeri-hastaneler-acilacak-mi-msbden-aciklama-geldi-1106939553.html

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öğrenci affı, tbmm