https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/uyusturucu-sorusturmasinda-tutuklanmisti-ela-rumeysa-cebeci-cezaevinde-yasadiklarini-ilk-kez-1106907232.html

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı: Ela Rümeysa Cebeci cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı: Ela Rümeysa Cebeci cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve 4 ay cezaevinde kalan Ela Rümeysa Cebeci, cezaevi sürecini ilk kez anlattı. Cebeci 'nefsimle yüzleştim'... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T11:28+0300

2026-07-01T11:28+0300

2026-07-01T11:28+0300

yaşam

ela rumeysa cebeci

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

cezaevi

ev hapsi

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Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, 4 ay kaldığı cezaevinde geçirdiği süreci anlattı. 'İçeride tutamadıklarım' diyerek paylaşım yapan Cebeci, "İçeri girmeden önce en büyük sınavın özgürlüğümü kaybetmek olduğunu sanıyordum. Yanılmışım. Asıl sınav, ahlakını şartlara teslim etmemekmiş." ifadelerini kullandı.YanılmışımSosyal medya hesabından paylaşım yapan Cebeci, asıl sınavın özgürlüğünü kaybetmek değil, karakterini korumak olduğunu anlattı. Paylaşımında şunları dile getirdi: "İçeri girmeden önce en büyük sınavın özgürlüğümü kaybetmek olduğunu sanıyordum. Yanılmışım." diyen Cebeci, "Asıl sınav, ahlakını şartlara teslim etmemekmiş. İnsanın en büyük mücadelesi demir parmaklıklarla değil, kendi nefsiyle. Demir kapılar sadece bedeninizi sınırlar. Nefsiniz ise karakterinizi. Aynı ateş, birini küle çevirir; birini çeliğe. Farkı belirleyen şey, yaşadıkları değil; yaşadıkları karşısında verdikleri kararlardır. İnsan en çok, kimsenin onu alkışlamadığı zamanlarda kim olduğunu gösterir.” ifadelerini kullandı. Eksiklerimle nefsimle yüzleştim Cebeci, paylaşımının devamında "İçeride en çok şunu düşündüm." diyerek şunları kaydetti:"Nefis, insanı bir anda yenmez. Önce doğrularını tartıştırır. Sonra ilkelerini esnetmeye çalışır. Her tavize makul bir gerekçe bulur. İnsanı, doğrularından milim milim uzaklaştırır. Önce küçük bir taviz ister. Sonra bir tane daha. Çünkü karakter, büyük kararlarla değil; küçük tavizlerle aşınır. Viktor Frankl, insanın elinden pek çok şey alınabileceğini; fakat yaşadığı koşullar karşısında nasıl bir tavır alacağını seçme özgürlüğünün elinden alınamayacağını söyler. İçeride bunun ne demek olduğunu anladım. Eksiklerimle yüzleştim. Nefsimle yüzleştim. Ve anladım ki insanı büyüten şey, acının kendisi değil; o acının içinden nasıl bir insan olarak çıktığıdır." Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Test sonucu pozitif çıkan Cebeci kendisini, "Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm" diyerek savunmuştu. Yaklaşık 4 ay cezaevinde kalan Cebeci 24 Nisan'da ev hapsi şartıyla tahliye olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/uyusturucu-sorusturmasinda-tutuklanmisti-ela-rumeysa-cebeci-tahliye-oldu-1105268950.html

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ela rumeysa cebeci, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, cezaevi, ev hapsi