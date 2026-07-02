https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/askeri-hastaneler-acilacak-mi-msbden-aciklama-geldi-1106939553.html

Askeri hastaneler açılacak mı? MSB'den açıklama geldi

Askeri hastaneler açılacak mı? MSB'den açıklama geldi

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'askeri hastaneler yeniden açılsın' çağrısına MSB'den yanıt geldi. MSB, askeri sağlık sistemini güncellenmesi için... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T12:31+0300

2026-07-02T12:31+0300

2026-07-02T12:31+0300

türki̇ye

devlet bahçeli

milli savunma bakanlığı (msb)

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

mhp

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında Türkiye'de askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısı yapmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu çağrıya yanıt geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. Ay-Yıldız Müşterek Karargahı'nda ilk toplantıMSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısı bugün Ankara'da inşa süreci devam eden Ay-Yıldız Müşterek Karargahı'nda yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısında bu konuda bir çağrı yapıp, "Askeri hastanelerin kapatılması bir hataydı, açılması sevap olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Bakanlık kaynakları bununla ilgili soruyu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." diyerek yanıtladı. Ay-Yıldız Karargahı ne zaman açılacak?Basın bilgilendirme toplantısında Ay-Yıldız Müşterek Karargahı'nın açılış tarihi de verildi. Bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve bağlı birliklerin 2028 yılından itibaren Ay-Yıldız Müşterek Karargahı'na geçeceğini kaydedildi. Ancak karargah ilk önemli organizasyonuna 7 Temmuz'da Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi kapsamında ev sahipliği yapacak. Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan projenin, Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askerî karargâhlarından biri olacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/msb-odeme-icin-uyardi-bedelli-askerlige-zam-geliyor-1106275597.html

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devlet bahçeli, milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), mhp