https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ukrayna-ordusu-luganskta-sehir-ici-otobuse-saldirdi-12-yarali-1106955529.html

Ukrayna ordusu Lugansk’ta şehir içi otobüse saldırdı: 12 yaralı

Ukrayna ordusu Lugansk’ta şehir içi otobüse saldırdı: 12 yaralı

Sputnik Türkiye

Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Lisiçansk kentinde seyir halindeki bir şehir içi yolcu otobüsü Ukrayna güçleri tarafından hedef alındı. İş çıkış saatinde... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T21:04+0300

2026-07-02T21:04+0300

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ukrayna kri̇zi̇

ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

lisiçansk

leonid paseçnik

ukrayna

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rusya soruşturma komitesi

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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Lideri Leonid Paseçnik, Lisiçansk kentinde sivilleri taşıyan bir otobüsün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısına uğradığını duyurdu.Sosyal medya platformu “Maks” üzerinden olayın detaylarını paylaşan Paseçnik, saldırının günün en yoğun saatlerinden birinde yapıldığına dikkat çekerek, “İnsanlar işten eve dönerken neonaziler Lisiçansk’ta şehir içi otobüse saldırdı. Çeşitli derecelerde yaralanan 12 kişi acilen sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardım sağlanıyor” ifadelerini kullandı.Bölgedeki acil durum ekiplerinin çalışmaları sürerken, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgilerin güncellenmeye devam ettiği bildirildi.Bryansk bölgesinde de otobüs hedef alınmıştıGün içinde yine Ukrayna’ya ait bir kamikaze İHA, Bryansk bölgesinde Minsk-Gomel-Anapa seferini yapan bir başka yolcu otobüsünü hedef almış; saldırıda iki sürücü ile bir yolcu yaralanmıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk’taki olayda patlayıcı düzeneğin otobüsün hemen yakınında infilak ettiğini açıklayarak, sivilleri hedef alan saldırıyla ilgili “terör eylemi” kapsamında ceza davası açıldığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/bryanskta-belarus-yolcu-otobusune-iha-saldirisi-yaralilar-var-1106948801.html

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ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lisiçansk , leonid paseçnik, ukrayna, bryansk, rusya soruşturma komitesi