https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ukrayna-ordusu-luganskta-sehir-ici-otobuse-saldirdi-12-yarali-1106955529.html
Ukrayna ordusu Lugansk’ta şehir içi otobüse saldırdı: 12 yaralı
Ukrayna ordusu Lugansk’ta şehir içi otobüse saldırdı: 12 yaralı
Sputnik Türkiye
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Lisiçansk kentinde seyir halindeki bir şehir içi yolcu otobüsü Ukrayna güçleri tarafından hedef alındı. İş çıkış saatinde... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T21:04+0300
2026-07-02T21:04+0300
2026-07-02T21:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
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saldırı
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
lisiçansk
leonid paseçnik
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bryansk
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Lideri Leonid Paseçnik, Lisiçansk kentinde sivilleri taşıyan bir otobüsün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısına uğradığını duyurdu.Sosyal medya platformu “Maks” üzerinden olayın detaylarını paylaşan Paseçnik, saldırının günün en yoğun saatlerinden birinde yapıldığına dikkat çekerek, “İnsanlar işten eve dönerken neonaziler Lisiçansk’ta şehir içi otobüse saldırdı. Çeşitli derecelerde yaralanan 12 kişi acilen sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardım sağlanıyor” ifadelerini kullandı.Bölgedeki acil durum ekiplerinin çalışmaları sürerken, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgilerin güncellenmeye devam ettiği bildirildi.Bryansk bölgesinde de otobüs hedef alınmıştıGün içinde yine Ukrayna’ya ait bir kamikaze İHA, Bryansk bölgesinde Minsk-Gomel-Anapa seferini yapan bir başka yolcu otobüsünü hedef almış; saldırıda iki sürücü ile bir yolcu yaralanmıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk’taki olayda patlayıcı düzeneğin otobüsün hemen yakınında infilak ettiğini açıklayarak, sivilleri hedef alan saldırıyla ilgili “terör eylemi” kapsamında ceza davası açıldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/bryanskta-belarus-yolcu-otobusune-iha-saldirisi-yaralilar-var-1106948801.html
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ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lisiçansk , leonid paseçnik, ukrayna, bryansk, rusya soruşturma komitesi
ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lisiçansk , leonid paseçnik, ukrayna, bryansk, rusya soruşturma komitesi
Ukrayna ordusu Lugansk’ta şehir içi otobüse saldırdı: 12 yaralı
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Lisiçansk kentinde seyir halindeki bir şehir içi yolcu otobüsü Ukrayna güçleri tarafından hedef alındı. İş çıkış saatinde gerçekleşen saldırıda 12 sivil yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Lideri Leonid Paseçnik, Lisiçansk kentinde sivilleri taşıyan bir otobüsün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısına uğradığını duyurdu.
Sosyal medya platformu “Maks” üzerinden olayın detaylarını paylaşan Paseçnik, saldırının günün en yoğun saatlerinden birinde yapıldığına dikkat çekerek, “İnsanlar işten eve dönerken neonaziler Lisiçansk’ta şehir içi otobüse saldırdı. Çeşitli derecelerde yaralanan 12 kişi acilen sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardım sağlanıyor” ifadelerini kullandı.
Bölgedeki acil durum ekiplerinin çalışmaları sürerken, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgilerin güncellenmeye devam ettiği bildirildi.
Bryansk bölgesinde de otobüs hedef alınmıştı
Gün içinde yine Ukrayna’ya ait bir kamikaze İHA, Bryansk bölgesinde Minsk-Gomel-Anapa seferini yapan bir başka yolcu otobüsünü hedef almış; saldırıda iki sürücü ile bir yolcu yaralanmıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk’taki olayda patlayıcı düzeneğin otobüsün hemen yakınında infilak ettiğini açıklayarak, sivilleri hedef alan saldırıyla ilgili “terör eylemi” kapsamında ceza davası açıldığını duyurmuştu.