https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/bryanskta-belarus-yolcu-otobusune-iha-saldirisi-yaralilar-var-1106948801.html

Bryansk’ta Belarus yolcu otobüsüne İHA saldırısı: Yaralılar var

Bryansk’ta Belarus yolcu otobüsüne İHA saldırısı: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Rusya-Belarus sınırında Minsk-Gomel-Anapa seferini yapan yolcu otobüsünü hedef alması sonucu en az üç... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T16:59+0300

2026-07-02T16:59+0300

2026-07-02T16:59+0300

ukrayna kri̇zi̇

bryansk

ukrayna ordusu

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

saldırı

belarus

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minsk

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Rusya'nın Bryansk bölgesinde yayın yapan “Pervıy İnformatsionnıy” televizyon kanalının aktardığına göre, Minsk-Gomel-Anapa seferini yapan yolcu otobüsü, saat 11.55 sıralarında Bryansk bölgesine bağlı Krasnaya Gora yerleşimi yakınlarındaki bir otoparktayken İHA saldırısına uğradı.Saldırı sırasında otobüste 19 kişinin bulunduğu belirtildi. Belarus Sağlık Bakanlığı, olayda yaralanan üç kişinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.Rusya Soruşturma Komitesi, patlayıcı düzeneğin otobüsün hemen yakınında infilak ettiğini belirterek, olayla ilgili "terör eylemi" suçlamasıyla ceza davası açıldığını duyurdu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Rodion Miroşnik, saldırıyı Kiev'in “Belarus liderliğini provoke etme girişimi” olarak nitelendirdi. Miroşnik, bu stratejinin Batılı destekçiler tarafından da onaylandığını kaydetti.Bölgede benzer saldırılar daha önce de yaşandı. Haziran ayı ortasında Ukrayna güçleri çocukları taşıyan Belarus’a ait bir otobüsü hedef almıştı. İçinde 28'i öğrenci olmak üzere 44 kişinin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadın hayatını kaybetmiş, sekiz kişi ise yaralanmıştı.

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bryansk, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, belarus, yolcu otobüsü, ukrayna, minsk, rusya soruşturma komitesi, rusya dışişleri bakanlığı