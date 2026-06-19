https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/zaporojye-nukleer-santraline-yogun-iha-saldirisi-duzenlendi-1106632955.html

Zaporojye Nükleer Santrali’ne yoğun İHA saldırısı düzenlendi

Zaporojye Nükleer Santrali’ne yoğun İHA saldırısı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) Ukrayna ordusu tarafından kitlesel bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi. Santralin ulaşım... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T09:03+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

zaporojye nükleer güç santrali

energodar

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

vladimir putin

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Zaporojye NGS basın servisinden yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran akşamı ve 19 Haziran gecesi boyunca santral sahası yoğun İHA saldırısına maruz kaldı.Açıklamada, “18 Haziran akşamı ve 19 Haziran gecesi, santralin ulaşım bölümü Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'ların seri saldırılarına maruz kaldı" ifadelerine yer verildi.Yetkililer, Ukrayna güçleri tarafından tesise en az 14 İHA saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırılar sonucunda santral bünyesindeki hangarlardan birinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.Putin ‘aynen karşılık’ sinyali vermiştiZaporijya NGS ve tesis çalışanlarının yaşadığı uydu kent Energodar, sık sık İHA saldırılarına hedef oluyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, nükleer tesislere yönelik saldırıları “son derece tehlikeli bir uygulama” olarak nitelendirmiş ve Kiev yönetimine bu eylemlere son verme çağrısında bulunmuştu. Ukrayna'da da aktif olarak çalışan nükleer santraller olduğunu hatırlatan Putin, bu tür saldırılara “aynen karşılık verme” ihtimalini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/isvicredeki-abd-iran-gorusmesi-iptal-edildi-zaten-anlasma-uzaktan-imzalandi-1106632392.html

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rusya, ukrayna, zaporojye nükleer güç santrali, energodar, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), vladimir putin