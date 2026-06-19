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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/zaporojye-nukleer-santraline-yogun-iha-saldirisi-duzenlendi-1106632955.html
Zaporojye Nükleer Santrali’ne yoğun İHA saldırısı düzenlendi
Zaporojye Nükleer Santrali’ne yoğun İHA saldırısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) Ukrayna ordusu tarafından kitlesel bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi. Santralin ulaşım... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
zaporojye nükleer güç santrali
energodar
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
vladimir putin
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Zaporojye NGS basın servisinden yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran akşamı ve 19 Haziran gecesi boyunca santral sahası yoğun İHA saldırısına maruz kaldı.Açıklamada, “18 Haziran akşamı ve 19 Haziran gecesi, santralin ulaşım bölümü Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'ların seri saldırılarına maruz kaldı" ifadelerine yer verildi.Yetkililer, Ukrayna güçleri tarafından tesise en az 14 İHA saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırılar sonucunda santral bünyesindeki hangarlardan birinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.Putin ‘aynen karşılık’ sinyali vermiştiZaporijya NGS ve tesis çalışanlarının yaşadığı uydu kent Energodar, sık sık İHA saldırılarına hedef oluyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, nükleer tesislere yönelik saldırıları “son derece tehlikeli bir uygulama” olarak nitelendirmiş ve Kiev yönetimine bu eylemlere son verme çağrısında bulunmuştu. Ukrayna'da da aktif olarak çalışan nükleer santraller olduğunu hatırlatan Putin, bu tür saldırılara “aynen karşılık verme” ihtimalini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/isvicredeki-abd-iran-gorusmesi-iptal-edildi-zaten-anlasma-uzaktan-imzalandi-1106632392.html
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rusya, ukrayna, zaporojye nükleer güç santrali, energodar, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), vladimir putin
rusya, ukrayna, zaporojye nükleer güç santrali, energodar, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), vladimir putin

Zaporojye Nükleer Santrali’ne yoğun İHA saldırısı düzenlendi

09:03 19.06.2026
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) Ukrayna ordusu tarafından kitlesel bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi. Santralin ulaşım bölümünü hedef alan en az 14 saldırı sonucu yangın çıktı.
Zaporojye NGS basın servisinden yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran akşamı ve 19 Haziran gecesi boyunca santral sahası yoğun İHA saldırısına maruz kaldı.
Açıklamada, “18 Haziran akşamı ve 19 Haziran gecesi, santralin ulaşım bölümü Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'ların seri saldırılarına maruz kaldı" ifadelerine yer verildi.
Yetkililer, Ukrayna güçleri tarafından tesise en az 14 İHA saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırılar sonucunda santral bünyesindeki hangarlardan birinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Putin ‘aynen karşılık’ sinyali vermişti

Zaporijya NGS ve tesis çalışanlarının yaşadığı uydu kent Energodar, sık sık İHA saldırılarına hedef oluyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, nükleer tesislere yönelik saldırıları “son derece tehlikeli bir uygulama” olarak nitelendirmiş ve Kiev yönetimine bu eylemlere son verme çağrısında bulunmuştu. Ukrayna'da da aktif olarak çalışan nükleer santraller olduğunu hatırlatan Putin, bu tür saldırılara “aynen karşılık verme” ihtimalini dile getirmişti.
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