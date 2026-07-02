https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/turk-pediatri-kurumu-baskani-uyardi-bes-yil-sonra-cocuklara-bakacak-doktor-olmayabilir-1106935638.html

Türk Pediatri Kurumu Başkanı uyardı: Beş yıl sonra çocuklara bakacak doktor olmayabilir

Türk Pediatri Kurumu Başkanı uyardı: Beş yıl sonra çocuklara bakacak doktor olmayabilir

Sputnik Türkiye

Zorlu çalışma şartları ve malpraktis davaları gibi nedenlerden dolayı çocuk yoğun bakım, yenidoğan, çocuk onkolojisi ve nefroloji gibi alanlarda doktor sayısı... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T10:54+0300

2026-07-02T10:54+0300

2026-07-02T10:54+0300

sağlik

çocuk hastalıkları

çocuk

yenidoğan

doktor

malpraktis

sağlık

hastalık

çocuk doktoru

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/1c/1049308455_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85b14f5b8baed86088fe43075c4df143.jpg

Çocuk sağlığını ilgilendiren hayati branşlarda doktor sayısı hızla azalıyor. Ağır ve uzun çalışma şartlarına bir de davalar eklenince hekimler bu alanları seçmiyor. Bu yıl TUS’ta 118 doktor için kadro açılan çocuk yoğun bakım branşını yalnızca 5 doktor tercih etti. Yenidoğan branşında 250 doktorluk kadronun ise yalnızca yüzde 9’u doldu. Çocuk hematolojinin yalnızca yüzde 15’i, çocuk acilin ise yüzde 16’sında doluluk görüldü. Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ise tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekerek, "5 yıl sonra kritik hastalıkları tedavi ettirecek çocuk hekimi bulamayacağız” uyarısını yaptı.Çocuk sağlığında alarm zilleri çalıyorTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, özellikle çocuk yoğun bakım, yenidoğan, çocuk kanseri, nefroloji ve nöroloji gibi hayat kurtaran yan dallara ilginin hızla azaldığını belirterek “Bugün gerekli adımlar atılmazsa 5 yıl sonra bu alanlarda çok ciddi hekim açığı yaşayacağız” dedi.Açıklanan 2026-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-YDUS) sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, yüksek riskli ve yoğun çalışma yükü olan çocuk yan dal uzmanlık kadrolarının çoğunun boş kaldığını belirterek “Bu yıl TUS’ta 118 doktor için kadro açılan çocuk yoğun bakım branşını yalnızca 5 doktor tercih etti. Yenidoğan branşında 250 doktorluk kadro ise yalnızca yüzde 9’u doldu. Çocuk hematolojinin yalnızca yüzde 15’i, çocuk acilin ise yüzde 16’sında doluluk görüldü. Benim de torunlarım var. Allah göstermesin, başlarına bu hastalıklardan biri gelse 5 yıl sonra kritik hastalıkları tedavi ettirecek çocuk hekimi bulamayacağız” uyarısını yaptı.Neden doktorlar seçmiyor?Ağır çalışma şartları, malpraktis davaları, eğimi sürecinin uzunluğu gibi nedenleri yanı sıra kritik branşlarda çalışan hekimlerin ana branşlarında hasta bakamamasının da doktorların bu alanları seçmemesine neden olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kasapçopur “Çocukların hayatını kurtaran bu branşları cazip hâle getiremezsek, gelecekte çocuklarımız için en büyük sorun doktor bulmak olacak” ifadelerini kullandı. Genç hekimler çocuk alanlarını istemiyorYDUS yerleştirme sonuçlarında en çarpıcı tablo çocuk yoğun bakım ve yenidoğan branşlarında görülüyor. Haziran 2024 YDUS’ta çocuk yoğun bakımda açılan 26 kadronun 25’i dolarken, Mayıs 2026’da açılan 118 çocuk yoğun bakım kadrosunun sadece 5’i doldu, 113 kadro boş kaldı ve doluluk oranı yüzde 4’e geriledi.Benzer tablo yenidoğan (neonatoloji) yan dalında da yaşandı. Haziran 2024’te 31 kadronun 29’u dolarken, Mayıs 2026’da ise 250 yenidoğan uzmanlık kadrosunun sadece 22’sine yerleşme oldu. 228 kadro boş kaldı ve doluluk oranı yüzde 9’a düştü.Mayıs 2026 YDUS’ta çocuk hematoloji-onkoloji kadrolarının yalnızca yüzde 15’i, çocuk acil kadrolarının yüzde 16’sı, çocuk nefrolojisi kadrolarının ise yüzde 41’i dolabildi. Bir dönem tüm kadrolarını dolduran çocuk kardiyolojisi, gastroenterolojisi ve enfeksiyon hastalıklarında da doluluk oranları yüzde 55-67 seviyelerine kadar geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/hasta-yakini-dehseti-radyasyon-odasinda-doktora-saldiri-1105715995.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çocuk hastalıkları, çocuk, yenidoğan, doktor, malpraktis, sağlık, hastalık, çocuk doktoru