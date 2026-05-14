https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/hasta-yakini-dehseti-radyasyon-odasinda-doktora-saldiri-1105715995.html

Hasta yakını dehşeti: Radyasyon odasında doktora saldırı

Hasta yakını dehşeti: Radyasyon odasında doktora saldırı

Sputnik Türkiye

Dörtyol Devlet Hastanesi’nde anjiyo işlemi sırasında radyasyon odasına izinsiz şekilde giren hasta yakını F.K., görevli kardiyoloji uzmanı E.İ.E’ye saldırdı... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T00:02+0300

2026-05-14T00:02+0300

2026-05-14T00:02+0300

türki̇ye

türkiye

hastane

hatay

hatay büyükşehir belediyesi

hatay valiliği

hatay devlet hastanesi

hatay emniyet müdürlüğü

dörtyol

dörtyol belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0d/1105715668_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9bbfb4b5097bb70ee04f31de3405b258.jpg

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir hasta yakını hastanede doktora saldırdı.Edinilen bilgilere göre, Dörtyol Devlet Hastanesi’nde anjiyo işlemi sırasında radyasyon odasına izinsiz şekilde giren F.K, sağlık görevlilerinin uyarılarına rağmen dışarı çıkmadı.Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, görevli kardiyoloji uzmanı E.İ.E’ye saldırıda bulundu. Polis ekipleri, saldırganı hastanede gözaltına aldı.Hatay İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili yaptığı açıklamada, sağlık çalışanına yönelik şiddeti kınayarak doktora hukuki destek sağlandığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220714/saglikta-siddet-devam-ediyor-el-cerrahisi-yok-diye-baska-doktora-saldirdi-1058694143.html

türki̇ye

hatay

dörtyol

dörtyol belediyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, hastane, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, hatay valiliği, hatay devlet hastanesi, hatay emniyet müdürlüğü, dörtyol, dörtyol belediyesi