https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/turk-balerin-nilay-tahiroglu-bolsoy-sahnesinde-finale-yukseldi-1106956054.html

Türk balerin Nilay Tahiroğlu, Bolşoy Sahnesi'nde finale yükseldi

Türk balerin Nilay Tahiroğlu, Bolşoy Sahnesi'nde finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçısı Nilay Tahiroğlu, bale dünyasının en prestijli organizasyonları arasında gösterilen 15. Uluslararası Moskova Bale... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T21:10+0300

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nun Tarihi Sahnesi'nde 25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'na 35 ülkeden 362 dansçı farklı kategorilerde katılıyor.Uluslararası yarışmalarda elde ettiği dereceler sayesinde ön eleme aşamasından muaf tutulan Nilay Tahiroğlu, yarışmaya doğrudan katılma hakkı kazandı.Üç etap halinde gerçekleştirilen yarışmanın ilk turunu başarıyla geçen sanatçı, yarı finalde Türkiye'yi temsil etti. Performansıyla jüri üyelerinden tam not alan Tahiroğlu, finale yükselen 18 dansçı arasına adını yazdırdı.Yarı finalde, DOB sanatçısı Elif Fırat'ın modern dans koreografisini sahneleyen Tahiroğlu, finalde dereceye girmesi halinde Uluslararası Moskova Bale Yarışması tarihinde madalya kazanan ilk Türk sanatçı olacak.Yarı finali geçerek finale yükselen sanatçıya organizasyon tarafından özel diploma da verilecek.Nilay Tahiroğlu, final performansını Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşliğinde sergileyecek. Başarılı balerin, yarışmaya usta koreograf Volkan Ersoy'un hazırladığı programla katılıyor.

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