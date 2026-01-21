https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/ankarada-buyulu-gece-rus-sanatcilar-iki-balenin-buyusunu-tek-geceye-sigdirdi-1102905171.html

Ankara’da büyülü gece: Rus sanatçılar iki balenin büyüsünü tek geceye sığdırdı

Sputnik Türkiye

'The Imperial Russian Ballet Company' ilk defa Türkiye'de sahne aldı. Ankara'daki ilk gösteri büyük ilgi gördü. 'Chopin ve Carmen' baleleri Ankara'dan sonra...

2026-01-21T10:43+0300

Bolşoy Tiyatrosu solisti Gediminas Taranda tarafından 1994 yılında kurulan, dünya çapında ünlü dansçılarla iş birliği yaparak büyük başarılar elde eden ve pek çok uluslararası festivalde sahne alan ‘’The Imperial Russian Ballet Company’’, iki balenin büyüsünü tek gecede izleyiciyle buluşturdu.İlk defa Türkiye sahne alan opera ekibi sanat tarihinde iz bırakan iki unutulmaz eser ‘Chopin ve Carmen’, Ment Event-Armoni organizasyonuyla, Ankaralı sanat severler ile buluştu.Ankara’daki ilk gösterinin ardından bir kez daha başkentli sanatseverler ile buluşacak olan opera, daha sonra İstanbul’da sahnelenecek.

