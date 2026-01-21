Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/ankarada-buyulu-gece-rus-sanatcilar-iki-balenin-buyusunu-tek-geceye-sigdirdi-1102905171.html
Ankara’da büyülü gece: Rus sanatçılar iki balenin büyüsünü tek geceye sığdırdı
Ankara’da büyülü gece: Rus sanatçılar iki balenin büyüsünü tek geceye sığdırdı
Sputnik Türkiye
‘The Imperial Russian Ballet Company’ ilk defa Türkiye’de sahne aldı. Ankara’daki ilk gösteri büyük ilgi gördü. ’Chopin ve Carmen’ baleleri Ankara’dan sonra... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T10:43+0300
2026-01-21T10:43+0300
yaşam
i̇stanbul
ankara
bolşoy tiyatrosu
carmen
bale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102905014_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_98cd7572d1836f101e47debcc53f412e.jpg
Bolşoy Tiyatrosu solisti Gediminas Taranda tarafından 1994 yılında kurulan, dünya çapında ünlü dansçılarla iş birliği yaparak büyük başarılar elde eden ve pek çok uluslararası festivalde sahne alan ‘’The Imperial Russian Ballet Company’’, iki balenin büyüsünü tek gecede izleyiciyle buluşturdu.İlk defa Türkiye sahne alan opera ekibi sanat tarihinde iz bırakan iki unutulmaz eser ‘Chopin ve Carmen’, Ment Event-Armoni organizasyonuyla, Ankaralı sanat severler ile buluştu.Ankara’daki ilk gösterinin ardından bir kez daha başkentli sanatseverler ile buluşacak olan opera, daha sonra İstanbul’da sahnelenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/eifman-balesi-istanbulda-sahne-alacak-anna-karenina-ve-rus-hamlet-turk-seyircisiyle-bulusacak-1096470272.html
i̇stanbul
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102905014_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_28bb8df9f89beafc25e1e15b133fcdcf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, ankara, bolşoy tiyatrosu, carmen, bale
i̇stanbul, ankara, bolşoy tiyatrosu, carmen, bale

Ankara’da büyülü gece: Rus sanatçılar iki balenin büyüsünü tek geceye sığdırdı

10:43 21.01.2026
© Sputnik / Osman Nuri CeritThe Imperial Russian Ballet Company
The Imperial Russian Ballet Company - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone ol
‘The Imperial Russian Ballet Company’ ilk defa Türkiye’de sahne aldı. Ankara’daki ilk gösteri büyük ilgi gördü. ’Chopin ve Carmen’ baleleri Ankara’dan sonra İstanbul’da sahne alacak.
Bolşoy Tiyatrosu solisti Gediminas Taranda tarafından 1994 yılında kurulan, dünya çapında ünlü dansçılarla iş birliği yaparak büyük başarılar elde eden ve pek çok uluslararası festivalde sahne alan ‘’The Imperial Russian Ballet Company’’, iki balenin büyüsünü tek gecede izleyiciyle buluşturdu.
İlk defa Türkiye sahne alan opera ekibi sanat tarihinde iz bırakan iki unutulmaz eser ‘Chopin ve Carmen’, Ment Event-Armoni organizasyonuyla, Ankaralı sanat severler ile buluştu.
Ankara’daki ilk gösterinin ardından bir kez daha başkentli sanatseverler ile buluşacak olan opera, daha sonra İstanbul’da sahnelenecek.
St. Petersburg Devlet Akademik Boris Eifman Bale Tiyatrosu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
YAŞAM
Boris Eifman Bale Tiyatrosu İstanbul’da sahne alacak: 'Anna Karenina' ve 'Rus Hamlet' Türk seyircisiyle buluşacak
23 Mayıs 2025, 19:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала