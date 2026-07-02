https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/tum-arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-son-gun-31-temmuz--1106938025.html

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Son gün 31 Temmuz

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Son gün 31 Temmuz

Sputnik Türkiye

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2026 yılı ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Temmuz ayının sonuna kadar ödeme yapmayan araç sahipleri aylık gecikme faizi... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T11:42+0300

2026-07-02T11:42+0300

2026-07-02T11:42+0300

ekonomi̇

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

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Türkiye'de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2026 ikinci taksit ödemeleri başladı. Dijital ve fiziki kanallar aracılığıyla ödemeler yapılabilecek. 31 Temmuz'a kadar ödeme yapmayanlar ise faiz ödemek zorunda kalacak. MTV ikinci taksit ödemeleri nasıl ve nerede yapılır?MTV taksitleri hem fiziki olarak hem de dijital olarak yapılabilecek. Buna göre, Dijital Vergi Dairesi'nde anlaşmalı bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden 00.10 - 23.50 saatleri arasında işlem yapılabiliyor. Online ödeme için sistem üzerinden sadece plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil tarihi bilgilerini girmek yeterli oluyor.Yine vergi daireleri, PTT şubeleri ve banka veznelerinden de nakit veya kartla ödeme imkanı sunuluyor.Kimler MTV ödemesinden muaf?Kanunda belirtilen şartlar doğrultusunda bazı kurumlar ve vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/resmi-gazetede-yayimlandi-vergi-borclarinin-taksitlendirilmesinde-yeni-donem-1106470324.html

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Sputnik Türkiye

mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv)