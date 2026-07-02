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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Son gün 31 Temmuz
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Son gün 31 Temmuz
Sputnik Türkiye
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2026 yılı ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Temmuz ayının sonuna kadar ödeme yapmayan araç sahipleri aylık gecikme faizi... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T11:42+0300
2026-07-02T11:42+0300
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motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
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Türkiye'de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2026 ikinci taksit ödemeleri başladı. Dijital ve fiziki kanallar aracılığıyla ödemeler yapılabilecek. 31 Temmuz'a kadar ödeme yapmayanlar ise faiz ödemek zorunda kalacak. MTV ikinci taksit ödemeleri nasıl ve nerede yapılır?MTV taksitleri hem fiziki olarak hem de dijital olarak yapılabilecek. Buna göre, Dijital Vergi Dairesi'nde anlaşmalı bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden 00.10 - 23.50 saatleri arasında işlem yapılabiliyor. Online ödeme için sistem üzerinden sadece plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil tarihi bilgilerini girmek yeterli oluyor.Yine vergi daireleri, PTT şubeleri ve banka veznelerinden de nakit veya kartla ödeme imkanı sunuluyor.Kimler MTV ödemesinden muaf?Kanunda belirtilen şartlar doğrultusunda bazı kurumlar ve vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/resmi-gazetede-yayimlandi-vergi-borclarinin-taksitlendirilmesinde-yeni-donem-1106470324.html
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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Son gün 31 Temmuz

11:42 02.07.2026
© AP Photo / David ZalubowskiAraçlar
Araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / David Zalubowski
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2026 yılı ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Temmuz ayının sonuna kadar ödeme yapmayan araç sahipleri aylık gecikme faizi ödemek zorunda kalacak.
Türkiye'de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2026 ikinci taksit ödemeleri başladı. Dijital ve fiziki kanallar aracılığıyla ödemeler yapılabilecek. 31 Temmuz'a kadar ödeme yapmayanlar ise faiz ödemek zorunda kalacak.

MTV ikinci taksit ödemeleri nasıl ve nerede yapılır?

MTV taksitleri hem fiziki olarak hem de dijital olarak yapılabilecek. Buna göre, Dijital Vergi Dairesi'nde anlaşmalı bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden 00.10 - 23.50 saatleri arasında işlem yapılabiliyor. Online ödeme için sistem üzerinden sadece plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil tarihi bilgilerini girmek yeterli oluyor.
Yine vergi daireleri, PTT şubeleri ve banka veznelerinden de nakit veya kartla ödeme imkanı sunuluyor.

Kimler MTV ödemesinden muaf?

Kanunda belirtilen şartlar doğrultusunda bazı kurumlar ve vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor:

• Kamu ve Yerel Yönetimler: Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, belediyeler, il özel idareleri, köyler ve sosyal güvenlik kurumlarına ait araçlar,
• Sosyal Yardımlaşma Kurumları: Türkiye Kızılay Derneği adına tescilli taşıtlar,
• Engelli Vatandaşlar: Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşların adlarına kayıtlı araçlar ile malul ve engellilerin kullanımına özel olarak tertip edilmiş tüm taşıtlar MTV kapsamı dışında yer alıyor.

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