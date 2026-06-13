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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/resmi-gazetede-yayimlandi-vergi-borclarinin-taksitlendirilmesinde-yeni-donem-1106470324.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde yeni dönem
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Vergi borcu bulunan mükellefleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T09:31+0300
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Vergi borcu bulunan vatandaşlar ve işletmeler için önemli bir karar yürürlüğe girdi.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi borçlarının taksitlendirilmesinde uygulanan teminatsız tecil sınırı önemli ölçüde artırıldı.Düzenleme, mükelleflerin vergi borçlarını daha kolay yapılandırabilmesi ve taksitler halinde ödeyebilmesi amacıyla hayata geçirildi.Teminatsız tecil limiti 250 bin liradan 10 milyon liraya çıktıKarara göre, daha önce 250 bin lira olan teminatsız tecil tutarı 10 milyon liraya yükseltildi.Bu kararla birlikte 10 milyon liraya kadar olan borçlarda taksitlendirme için herhangi bir teminat istenmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/turkiye-ile-suudi-arabistan-arasinda-vize-muafiyeti-yururluge-girdi-1106470072.html
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vergi, vergi borcu
vergi, vergi borcu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde yeni dönem

09:31 13.06.2026
© Dilara İrem SancarTürk Lirası
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© Dilara İrem Sancar
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Vergi borcu bulunan mükellefleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminat gösterilmeden tecil edilebilecek tutar 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi.
Vergi borcu bulunan vatandaşlar ve işletmeler için önemli bir karar yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi borçlarının taksitlendirilmesinde uygulanan teminatsız tecil sınırı önemli ölçüde artırıldı.
Düzenleme, mükelleflerin vergi borçlarını daha kolay yapılandırabilmesi ve taksitler halinde ödeyebilmesi amacıyla hayata geçirildi.

Teminatsız tecil limiti 250 bin liradan 10 milyon liraya çıktı

Karara göre, daha önce 250 bin lira olan teminatsız tecil tutarı 10 milyon liraya yükseltildi.
Bu kararla birlikte 10 milyon liraya kadar olan borçlarda taksitlendirme için herhangi bir teminat istenmeyecek.
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