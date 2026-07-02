https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/trump-ispanya-nato-uyesi-ama-iyi-nato-uyesi-degil-1106927466.html
Trump: İspanya NATO üyesi, ama iyi NATO üyesi değil
Trump: İspanya NATO üyesi, ama iyi NATO üyesi değil
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi İspanya'nın ittifak içindeki sorumluluklarını yeterince yerine getirmediğini savunarak, Küba ve Panama Kanalı hakkında da... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T02:10+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiki İspanya'yı hedef aldı. Trump, Madrid yönetiminin özellikle İran'a yönelik askeri harekat ve NATO kapsamındaki yükümlülükler konusunda yeterli desteği vermediğini öne sürdü.Trump, NATO müttefiki İspanya’ya yönelik sert eleştirilerde bulunarak, şöyle konuştu:Konuşmasında eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt dönemine de değinen Trump, Roosevelt'in İspanyollara karşı yürüttüğü muharebelerde elde ettiği başarıların İspanyol savunma hattını yardığını söyledi.Ayrıca İspanya’nın tarihsel olarak etkili olduğu Küba, Porto Riko, Filipinler ve Guam gibi bölgeleri sıralayan Trump, "(İspanya) Bize iyi davranmıyorlar. Yakında buraların elinizden kayıp gittiğini görünce anlayacaklar. Hepsi bir zamanlar bizimdi." diye konuştu.ABD'nin yıl başından bu yana yaptırımlarını artırdığı Havana yönetimine ilişkin de konuşan Trump, "Küba'dan bahsetmişken, onlarca yıl sonra bize doğru geliyor." ifadelerini kullandı.Konuşmasında Panama Kanalı konusuna da değinen Trump, kanalın ABD tarafından inşa edildiğini, daha sonra devredilmesini ise stratejik bir hata olarak değerlendirdi. Trump, Çin'in bölgedeki etkisine karşı Washington'un gerekli adımları atacağını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/abd-adalet-bakani-dogum-turizmine-karsi-mucadeleyi-guclendirecegiz-1106926974.html
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abd, donald trump, theodore roosevelt, i̇ran, küba, madrid, nato
abd, donald trump, theodore roosevelt, i̇ran, küba, madrid, nato
Trump: İspanya NATO üyesi, ama iyi NATO üyesi değil
ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi İspanya'nın ittifak içindeki sorumluluklarını yeterince yerine getirmediğini savunarak, Küba ve Panama Kanalı hakkında da açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiki İspanya'yı hedef aldı. Trump, Madrid yönetiminin özellikle İran'a yönelik askeri harekat ve NATO kapsamındaki yükümlülükler konusunda yeterli desteği vermediğini öne sürdü.
Trump, NATO müttefiki İspanya’ya yönelik sert eleştirilerde bulunarak, şöyle konuştu:
İspanya NATO üyesi, ama iyi NATO üyesi değil.
Konuşmasında eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt dönemine de değinen Trump, Roosevelt'in İspanyollara karşı yürüttüğü muharebelerde elde ettiği başarıların İspanyol savunma hattını yardığını söyledi.
Ayrıca İspanya’nın tarihsel olarak etkili olduğu Küba, Porto Riko, Filipinler ve Guam gibi bölgeleri sıralayan Trump, "(İspanya) Bize iyi davranmıyorlar. Yakında buraların elinizden kayıp gittiğini görünce anlayacaklar. Hepsi bir zamanlar bizimdi." diye konuştu.
ABD'nin yıl başından bu yana yaptırımlarını artırdığı Havana yönetimine ilişkin de konuşan Trump, "Küba'dan bahsetmişken, onlarca yıl sonra bize doğru geliyor." ifadelerini kullandı.
Konuşmasında Panama Kanalı konusuna da değinen Trump, kanalın ABD tarafından inşa edildiğini, daha sonra devredilmesini ise stratejik bir hata olarak değerlendirdi. Trump, Çin'in bölgedeki etkisine karşı Washington'un gerekli adımları atacağını da sözlerine ekledi.