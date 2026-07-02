https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/trump-ispanya-nato-uyesi-ama-iyi-nato-uyesi-degil-1106927466.html

Trump: İspanya NATO üyesi, ama iyi NATO üyesi değil

Trump: İspanya NATO üyesi, ama iyi NATO üyesi değil

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi İspanya'nın ittifak içindeki sorumluluklarını yeterince yerine getirmediğini savunarak, Küba ve Panama Kanalı hakkında da... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T02:10+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiki İspanya'yı hedef aldı. Trump, Madrid yönetiminin özellikle İran'a yönelik askeri harekat ve NATO kapsamındaki yükümlülükler konusunda yeterli desteği vermediğini öne sürdü.Trump, NATO müttefiki İspanya’ya yönelik sert eleştirilerde bulunarak, şöyle konuştu:Konuşmasında eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt dönemine de değinen Trump, Roosevelt'in İspanyollara karşı yürüttüğü muharebelerde elde ettiği başarıların İspanyol savunma hattını yardığını söyledi.Ayrıca İspanya’nın tarihsel olarak etkili olduğu Küba, Porto Riko, Filipinler ve Guam gibi bölgeleri sıralayan Trump, "(İspanya) Bize iyi davranmıyorlar. Yakında buraların elinizden kayıp gittiğini görünce anlayacaklar. Hepsi bir zamanlar bizimdi." diye konuştu.ABD'nin yıl başından bu yana yaptırımlarını artırdığı Havana yönetimine ilişkin de konuşan Trump, "Küba'dan bahsetmişken, onlarca yıl sonra bize doğru geliyor." ifadelerini kullandı.Konuşmasında Panama Kanalı konusuna da değinen Trump, kanalın ABD tarafından inşa edildiğini, daha sonra devredilmesini ise stratejik bir hata olarak değerlendirdi. Trump, Çin'in bölgedeki etkisine karşı Washington'un gerekli adımları atacağını da sözlerine ekledi.

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