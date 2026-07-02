https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/abd-adalet-bakani-dogum-turizmine-karsi-mucadeleyi-guclendirecegiz-1106926974.html
ABD Adalet Bakanı: 'Doğum turizmi'ne karşı mücadeleyi güçlendireceğiz
ABD Adalet Bakanı: 'Doğum turizmi'ne karşı mücadeleyi güçlendireceğiz
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ABD Adalet Bakanlığı, Yüksek Mahkeme'nin doğumla kazanılan vatandaşlığı koruyan kararına rağmen, 'doğum turizmi' olarak adlandırılan uygulamaya karşı denetim... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T00:26+0300
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ABD Adalet Bakanlığı, doğumla vatandaşlık hakkını koruyan Yüksek Mahkeme kararının ardından, ülkedeki 'doğum turizmi' uygulamasına yönelik mücadelesini yoğunlaştıracağını duyurdu.ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın savcıları ve kolluk kuvvetlerinin dikkatini doğum turizmine çevireceğini belirtti:Blanche, ABD vatandaşlığı elde etmek amacıyla ülkeye gelip doğum yapan kişilerin mevcut mevzuatı ihlal ettiğini düşündüğünü ifade ederek, bu konuda geniş bir mutabakat olması gerektiğini söyledi."Adalet Bakanlığı olarak görevimiz, ajanlarımızın bu uygulamayı durdurmaya odaklanmasını sağlamaktır ve bunu yapacağız" diyen Blanche, doğum turizmine karşı operasyonların artırılacağının sinyalini verdi.Öte yandan ABD Yüksek Mahkememesi aldığı kararla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de doğan çocuklara otomatik vatandaşlık verilmesini sona erdirmeyi amaçlayan girişimini engelledi. Trump, kararı Çin için bir zafer olarak nitelendirirken, Kongre'ye söz konusu kararı geçersiz kılacak adımlar atması çağrısında bulunmuştu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise yönetimin, doğumla kazanılan vatandaşlık uygulamasını sona erdirmek için girişimlerini sürdüreceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/abd-baskan-yardimcisi-vance-baskan-ordumuzu-ancak-mecbur-kalirsa-yeniden-gonderecek-1106924785.html
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abd, adalet bakanlığı, yüksek mahkeme
abd, adalet bakanlığı, yüksek mahkeme
ABD Adalet Bakanı: 'Doğum turizmi'ne karşı mücadeleyi güçlendireceğiz
ABD Adalet Bakanlığı, Yüksek Mahkeme'nin doğumla kazanılan vatandaşlığı koruyan kararına rağmen, 'doğum turizmi' olarak adlandırılan uygulamaya karşı denetim ve soruşturmaları artıracağını açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı, doğumla vatandaşlık hakkını koruyan Yüksek Mahkeme kararının ardından, ülkedeki 'doğum turizmi' uygulamasına yönelik mücadelesini yoğunlaştıracağını duyurdu.
ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın savcıları ve kolluk kuvvetlerinin dikkatini doğum turizmine çevireceğini belirtti:
Adalet Bakanlığı açısından bakıldığında, bu durum savcılarımızın ve kolluk kuvvetleri ortaklarımızın dikkatini doğum turizmine odaklıyor ve bu, hızla büyüyen bir sektör ve dünkü Yüksek Mahkeme kararıyla da bu büyüme devam edecek
ABD Adalet Bakanlığı, Yüksek Mahkeme'nin doğumla kazanılan vatandaşlığı onaylayan kararına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "doğum turizmi"ne karşı mücadelesini güçlendirecek
Blanche, ABD vatandaşlığı elde etmek amacıyla ülkeye gelip doğum yapan kişilerin mevcut mevzuatı ihlal ettiğini düşündüğünü ifade ederek, bu konuda geniş bir mutabakat olması gerektiğini söyledi.
"Adalet Bakanlığı olarak görevimiz, ajanlarımızın bu uygulamayı durdurmaya odaklanmasını sağlamaktır ve bunu yapacağız" diyen Blanche, doğum turizmine karşı operasyonların artırılacağının sinyalini verdi.
Öte yandan ABD Yüksek Mahkememesi aldığı kararla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de doğan çocuklara otomatik vatandaşlık verilmesini sona erdirmeyi amaçlayan girişimini engelledi.
Trump, kararı Çin için bir zafer olarak nitelendirirken, Kongre'ye söz konusu kararı geçersiz kılacak adımlar atması çağrısında bulunmuştu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise yönetimin, doğumla kazanılan vatandaşlık uygulamasını sona erdirmek için girişimlerini sürdüreceğini açıklamıştı.