https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/trump-abd-nato-icin-diger-tum-ulkelerden-kat-kat-fazla-harciyor-dedi-rakam-verdi-1106947986.html
Trump, 'ABD, NATO için diğer tüm ülkelerden kat kat fazla harcıyor' dedi, rakam verdi
Trump, 'ABD, NATO için diğer tüm ülkelerden kat kat fazla harcıyor' dedi, rakam verdi
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Trump, 'ABD, NATO için diğer tüm ülkelerden kat kat fazla harcıyor' dedi, rakam verdi
2026-07-02T17:10+0300
2026-07-02T17:10+0300
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Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 2014-2025 döneminde NATO için 999 milyar dolar harcadığını belirtti.Paylaşımında diğer ülkelerin harcamalarını da sıralayan Trump, Birleşik Krallık'ın 90.5 milyar dolar, Fransa'nın 66.5 milyar dolar, İtalya'nın 48.8 milyar dolar ve Polonya'nın ise 44.3 milyar dolar harcadığını dile getirdi.'Almanya da dahil çok daha altında'Trump, diğer NATO üyelerinin, Almanya dahil olmak üzere, bu rakamların 'çok daha altında' kaldığını söyledi.ABD Başkanı paylaşımında, "ABD onları korumak için açık ara en fazla parayı harcıyor ve bunun karşılığında hiçbir fayda sağlamıyor. Bu saçmalık" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ankarada-nato-zirvesi-onlemlerini-valilik-duyurdu-bu-araclarin-girisi-yasaklandi-1106932510.html
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abd, donald trump, nato, haberler
abd, donald trump, nato, haberler
Trump, 'ABD, NATO için diğer tüm ülkelerden kat kat fazla harcıyor' dedi, rakam verdi
ABD Başkanı Trump, ABD'nin NATO'ya diğer tüm üye ülkelerden çok daha fazla kaynak ayırdığını savunarak, Washington'un bunun karşılığında herhangi bir fayda elde etmediğini öne sürdü. ABD'nin 2014-2025 döneminde NATO için 999 milyar dolar harcadığını belirtirken diğer ülkelerden de rakamlar verdi.
Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 2014-2025 döneminde NATO için 999 milyar dolar harcadığını belirtti.
Paylaşımında diğer ülkelerin harcamalarını da sıralayan Trump, Birleşik Krallık'ın 90.5 milyar dolar, Fransa'nın 66.5 milyar dolar, İtalya'nın 48.8 milyar dolar ve Polonya'nın ise 44.3 milyar dolar harcadığını dile getirdi.
'Almanya da dahil çok daha altında'
Trump, diğer NATO üyelerinin, Almanya dahil olmak üzere, bu rakamların 'çok daha altında' kaldığını söyledi.
ABD Başkanı paylaşımında, "ABD onları korumak için açık ara en fazla parayı harcıyor ve bunun karşılığında hiçbir fayda sağlamıyor. Bu saçmalık" ifadelerini kullandı.