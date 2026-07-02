https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/trump-abd-nato-icin-diger-tum-ulkelerden-kat-kat-fazla-harciyor-dedi-rakam-verdi-1106947986.html

Trump, 'ABD, NATO için diğer tüm ülkelerden kat kat fazla harcıyor' dedi, rakam verdi

Trump, 'ABD, NATO için diğer tüm ülkelerden kat kat fazla harcıyor' dedi, rakam verdi

Sputnik Türkiye

Trump, 'ABD, NATO için diğer tüm ülkelerden kat kat fazla harcıyor' dedi, rakam verdi

2026-07-02T17:10+0300

2026-07-02T17:10+0300

2026-07-02T17:10+0300

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Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 2014-2025 döneminde NATO için 999 milyar dolar harcadığını belirtti.Paylaşımında diğer ülkelerin harcamalarını da sıralayan Trump, Birleşik Krallık'ın 90.5 milyar dolar, Fransa'nın 66.5 milyar dolar, İtalya'nın 48.8 milyar dolar ve Polonya'nın ise 44.3 milyar dolar harcadığını dile getirdi.'Almanya da dahil çok daha altında'Trump, diğer NATO üyelerinin, Almanya dahil olmak üzere, bu rakamların 'çok daha altında' kaldığını söyledi.ABD Başkanı paylaşımında, "ABD onları korumak için açık ara en fazla parayı harcıyor ve bunun karşılığında hiçbir fayda sağlamıyor. Bu saçmalık" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ankarada-nato-zirvesi-onlemlerini-valilik-duyurdu-bu-araclarin-girisi-yasaklandi-1106932510.html

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abd, donald trump, nato, haberler