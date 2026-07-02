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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/taylandda-11-yasindaki-cocugun-kullandigi-pikap-hac-yolculugundaki-kesislere-carpti-9-olu-1106952622.html
Tayland'da 11 yaşındaki çocuğun kullandığı pikap hac yolculuğundaki keşişlere çarptı: 9 ölü
Tayland'da 11 yaşındaki çocuğun kullandığı pikap hac yolculuğundaki keşişlere çarptı: 9 ölü
Sputnik Türkiye
Tayland'da 11 yaşındaki bir çocuğun kullandığı pikap, hac yürüyüşü yapan Budist keşiş grubuna çarptı. Yetkililer, kazada 9 keşişin hayatını kaybettiğini... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T18:51+0300
2026-07-02T18:51+0300
dünya
budist rahip
budist
keşiş
keşiş
kaza
zincirleme kaza
trafik kazası
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Tayland'ın başkenti Bangkok'un yaklaşık 600 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Mukdahan eyaletinde bir trafik kazası meydana geldi. Mukdahan'dan komşu Ubon Ratchathani eyaletine doğru 260 kilometrelik hac yürüyüşüne çıkan 35 Budist keşişe, 11 yaşındaki bir çocuğun kullandığı pikap çarptı.Kazada 5 keşiş olay yerinde yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan 4 keşiş de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazada yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/kaza-yapan-surucuye-yardim-etmek-istedi-elektrik-akimina-kapilarak-oldu-1106899509.html
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budist rahip, budist, keşiş, keşiş, kaza, zincirleme kaza, trafik kazası
budist rahip, budist, keşiş, keşiş, kaza, zincirleme kaza, trafik kazası

Tayland'da 11 yaşındaki çocuğun kullandığı pikap hac yolculuğundaki keşişlere çarptı: 9 ölü

18:51 02.07.2026
© AP PhotoBudist keşişler
Budist keşişler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AP Photo
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Tayland'da 11 yaşındaki bir çocuğun kullandığı pikap, hac yürüyüşü yapan Budist keşiş grubuna çarptı. Yetkililer, kazada 9 keşişin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Tayland'ın başkenti Bangkok'un yaklaşık 600 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Mukdahan eyaletinde bir trafik kazası meydana geldi.
Mukdahan'dan komşu Ubon Ratchathani eyaletine doğru 260 kilometrelik hac yürüyüşüne çıkan 35 Budist keşişe, 11 yaşındaki bir çocuğun kullandığı pikap çarptı.
Kazada 5 keşiş olay yerinde yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan 4 keşiş de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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