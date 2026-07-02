https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/disisleri-bakanligi-samdaki-saldiriyi-kinadi-1106953527.html
Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki saldırıyı kınadı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Şam'da bir kafeye düzenlenen bombalı saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T19:59+0300
2026-07-02T19:59+0300
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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde meydana gelen ve can kayıplarına yol açan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliği muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır" değerlendirmesi yer aldı.Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte Suriye'yle dayanışmasını sürdüreceği mesajı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/suriyenin-baskenti-samda-bir-kafede-patlama-yaralilar-var-1106947402.html
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dışişleri bakanlığı, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, patlama
dışişleri bakanlığı, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, patlama
Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki saldırıyı kınadı
19:59 02.07.2026 (güncellendi: 20:11 02.07.2026)
Dışişleri Bakanlığı, Şam'da bir kafeye düzenlenen bombalı saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde meydana gelen ve can kayıplarına yol açan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliği muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır" değerlendirmesi yer aldı.
Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte Suriye'yle dayanışmasını sürdüreceği mesajı verildi.