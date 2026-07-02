https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/disisleri-bakanligi-samdaki-saldiriyi-kinadi-1106953527.html

Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki saldırıyı kınadı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Şam'da bir kafeye düzenlenen bombalı saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde meydana gelen ve can kayıplarına yol açan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliği muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır" değerlendirmesi yer aldı.Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte Suriye'yle dayanışmasını sürdüreceği mesajı verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/suriyenin-baskenti-samda-bir-kafede-patlama-yaralilar-var-1106947402.html

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dışişleri bakanlığı, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, patlama