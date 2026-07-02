https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/sputnik-yekaterinburgda-duzenlenecek-dunya-genclik-festivalinin-medya-ortagi-olacak-1106949961.html
Sputnik, Yekaterinburg'da düzenlenecek Dünya Gençlik Festivali'nin medya ortağı olacak
Sputnik, Yekaterinburg'da düzenlenecek Dünya Gençlik Festivali'nin medya ortağı olacak
Sputnik Türkiye
Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu ile Dünya Gençlik Festivali Müdürlüğü tarafından imzalanan işbirliği anlaşmasına göre Sputnik, Eylül... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T17:27+0300
2026-07-02T17:27+0300
2026-07-02T17:27+0300
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Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ve Dünya Gençlik Festivali Müdürlüğü Genel Müdürü Dmitriy İvanov bugün bir araya gelerek işbirliği anlaşması imzaladı.Taraflar, anlaşma kapsamında 11-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Yekaterinburg'da düzenlenecek Uluslararası Gençlik Festivali'nin birlikte haberleştirme ve tanıtma konusunda anlaştı. Rossiya Segodnya festivalin genel medya ortağı, medya grubunun bir yan kuruluşu Sputnik ise medya ortağı görevini yerine getirecek.Kiselev, "Barış, gençlerin ve öğrencilerin dayanışmasından ibaret. Yekaterinburg'un genç nesle birbirleriyle konuşma ve geleceğin dünyasının hatlarını birlikte çizme imkanı vereceğinden eminim. Rossiya Segodnya Medya Grubu’nun Genel Müdürü olarak, bu asil çalşmaya katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Festivalin genel medya ortağıyız, Sputnik ise medya ortakları arasında yer alıyor. Otuz dilde yayınlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağımız bu muazzam etkinliğin müthiş bir yankı uyandıracağından eminim" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rossiya-segodnya-uluslararasi-haber-ajansi-pakistanda-merkez-kurmayi-planliyor-1106803039.html
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sputnik, rossiya segodnya, yekaterinburg, dmitriy i̇vanov, dmitriy kiselev, festival, rusya
sputnik, rossiya segodnya, yekaterinburg, dmitriy i̇vanov, dmitriy kiselev, festival, rusya
Sputnik, Yekaterinburg'da düzenlenecek Dünya Gençlik Festivali'nin medya ortağı olacak
Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu ile Dünya Gençlik Festivali Müdürlüğü tarafından imzalanan işbirliği anlaşmasına göre Sputnik, Eylül ayında Yekaterinburg'da düzenlenecek olan Dünya Gençlik Festivali'nin medya ortağı olacak
Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ve Dünya Gençlik Festivali Müdürlüğü Genel Müdürü Dmitriy İvanov bugün bir araya gelerek işbirliği anlaşması imzaladı.
Taraflar, anlaşma kapsamında 11-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Yekaterinburg'da düzenlenecek Uluslararası Gençlik Festivali'nin birlikte haberleştirme ve tanıtma konusunda anlaştı. Rossiya Segodnya festivalin genel medya ortağı, medya grubunun bir yan kuruluşu Sputnik ise medya ortağı görevini yerine getirecek.
Kiselev, "Barış, gençlerin ve öğrencilerin dayanışmasından ibaret. Yekaterinburg'un genç nesle birbirleriyle konuşma ve geleceğin dünyasının hatlarını birlikte çizme imkanı vereceğinden eminim. Rossiya Segodnya Medya Grubu’nun Genel Müdürü olarak, bu asil çalşmaya katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Festivalin genel medya ortağıyız, Sputnik ise medya ortakları arasında yer alıyor. Otuz dilde yayınlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağımız bu muazzam etkinliğin müthiş bir yankı uyandıracağından eminim" diye konuştu.
Bu sadece bir rakam değil, aynı zamanda yabancı gençlerin Rusya ve onun gençliğiyle etkileşim konusunda ciddi bir istekte bulunduğunun da kanıtıdır. Yabancılar gerçek Rusya'yı görmek istiyor.