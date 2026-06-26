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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rossiya-segodnya-uluslararasi-haber-ajansi-pakistanda-merkez-kurmayi-planliyor-1106803039.html
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Pakistan'da merkez kurmayı planlıyor
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Pakistan'da merkez kurmayı planlıyor
Sputnik Türkiye
Sputnik'in de bağlı olduğu ‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Haber Ajansı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da çok amaçlı bir editoryal merkez kurmayı ve ülke... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T17:20+0300
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Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Pakistan medyasına verdiği röportajda, özellikle Urduca dillerinde sosyal medya platformları açmayı planladıklarını ve hem uluslararası gelişmelere hem de Pakistan içindeki haberlere odaklanacaklarını açıkladı.Pakistan'daki medya kuruluşlarıyla işbirliğini derinleştirmeyi amaçladıklarını belirten Kiselev, Pakistan'ı stratejik bir ortak olarak gördüklerini vurguladı. Geçtiğimiz yıl Associated Press of Pakistan, The Nation ve Pakistan Observer ile imzalanan mutabakat zaptlarına dikkat çeken Kiselev, başkent İslamabad'daki temsilciliklerini güçlendirerek haber içeriği değişimi, medya forumları ve ekonomik, bilimsel ile kültürel konularda ortak projeler yürütmeyi hedeflediklerini kaydetti.'Urduca yayın öncelikli olacak'Güney Asya'yı ekonomik büyümesi ve geniş medya pazarı nedeniyle önemli bir bölge olarak tanımlayan Kiselev, ticaret ve kültürel etkileşimi desteklemek için çok dilli gazeteciliğin şart olduğunu belirtti. Bu doğrultuda Urduca, Pencapça, Peştuca ve Bengalce gibi yerel dillerde yayın yapmanın öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Kiselev, Urduca hizmetlerin bölgedeki faaliyetlerinin merkezinde yer alacağını vurguladı.Eğitim ve profesyonel gelişim desteğiRossiya Segodnya'nın uluslararası eğitim girişimi SputnikPro kapsamında Pakistanlı gazetecilere ve öğrencilere yönelik eğitim programlarını da genişletmek istediklerini belirten Kiselev, halihazırda bazı Pakistanlı gazetecilerin Moskova'daki eğitim modüllerine katıldığını hatırlattı. Kiselev, bu tür profesyonel gelişim fırsatlarının Pakistanlı medya kurumlarıyla daha kapsamlı şekilde sürdürülmesinin amaçlandığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rusya-ve-ukrayna-arasinda-esir-takasi-160ar-asker-serbest-birakildi-1106801462.html
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pakistan, i̇slamabad, güney asya, rossiya segodnya, sputnik, dmitriy kiselev
pakistan, i̇slamabad, güney asya, rossiya segodnya, sputnik, dmitriy kiselev

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Pakistan'da merkez kurmayı planlıyor

17:20 26.06.2026
© Sputnik / Vitaliy BelousovRus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev
Rus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Sputnik'in de bağlı olduğu ‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Haber Ajansı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da çok amaçlı bir editoryal merkez kurmayı ve ülke genelinde muhabir ağını genişletmeyi hedefliyor.
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Pakistan medyasına verdiği röportajda, özellikle Urduca dillerinde sosyal medya platformları açmayı planladıklarını ve hem uluslararası gelişmelere hem de Pakistan içindeki haberlere odaklanacaklarını açıkladı.

Pakistan'daki medya kuruluşlarıyla işbirliğini derinleştirmeyi amaçladıklarını belirten Kiselev, Pakistan'ı stratejik bir ortak olarak gördüklerini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl Associated Press of Pakistan, The Nation ve Pakistan Observer ile imzalanan mutabakat zaptlarına dikkat çeken Kiselev, başkent İslamabad'daki temsilciliklerini güçlendirerek haber içeriği değişimi, medya forumları ve ekonomik, bilimsel ile kültürel konularda ortak projeler yürütmeyi hedeflediklerini kaydetti.

'Urduca yayın öncelikli olacak'

Güney Asya'yı ekonomik büyümesi ve geniş medya pazarı nedeniyle önemli bir bölge olarak tanımlayan Kiselev, ticaret ve kültürel etkileşimi desteklemek için çok dilli gazeteciliğin şart olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda Urduca, Pencapça, Peştuca ve Bengalce gibi yerel dillerde yayın yapmanın öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Kiselev, Urduca hizmetlerin bölgedeki faaliyetlerinin merkezinde yer alacağını vurguladı.

Eğitim ve profesyonel gelişim desteği

Rossiya Segodnya'nın uluslararası eğitim girişimi SputnikPro kapsamında Pakistanlı gazetecilere ve öğrencilere yönelik eğitim programlarını da genişletmek istediklerini belirten Kiselev, halihazırda bazı Pakistanlı gazetecilerin Moskova'daki eğitim modüllerine katıldığını hatırlattı.

Kiselev, bu tür profesyonel gelişim fırsatlarının Pakistanlı medya kurumlarıyla daha kapsamlı şekilde sürdürülmesinin amaçlandığını ifade etti.
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