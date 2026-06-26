Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Pakistan'da merkez kurmayı planlıyor
© Sputnik / Vitaliy BelousovRus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Sputnik'in de bağlı olduğu ‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Haber Ajansı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da çok amaçlı bir editoryal merkez kurmayı ve ülke genelinde muhabir ağını genişletmeyi hedefliyor.
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Pakistan medyasına verdiği röportajda, özellikle Urduca dillerinde sosyal medya platformları açmayı planladıklarını ve hem uluslararası gelişmelere hem de Pakistan içindeki haberlere odaklanacaklarını açıkladı.
Pakistan'daki medya kuruluşlarıyla işbirliğini derinleştirmeyi amaçladıklarını belirten Kiselev, Pakistan'ı stratejik bir ortak olarak gördüklerini vurguladı.
Geçtiğimiz yıl Associated Press of Pakistan, The Nation ve Pakistan Observer ile imzalanan mutabakat zaptlarına dikkat çeken Kiselev, başkent İslamabad'daki temsilciliklerini güçlendirerek haber içeriği değişimi, medya forumları ve ekonomik, bilimsel ile kültürel konularda ortak projeler yürütmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Pakistan'daki medya kuruluşlarıyla işbirliğini derinleştirmeyi amaçladıklarını belirten Kiselev, Pakistan'ı stratejik bir ortak olarak gördüklerini vurguladı.
Geçtiğimiz yıl Associated Press of Pakistan, The Nation ve Pakistan Observer ile imzalanan mutabakat zaptlarına dikkat çeken Kiselev, başkent İslamabad'daki temsilciliklerini güçlendirerek haber içeriği değişimi, medya forumları ve ekonomik, bilimsel ile kültürel konularda ortak projeler yürütmeyi hedeflediklerini kaydetti.
'Urduca yayın öncelikli olacak'
Güney Asya'yı ekonomik büyümesi ve geniş medya pazarı nedeniyle önemli bir bölge olarak tanımlayan Kiselev, ticaret ve kültürel etkileşimi desteklemek için çok dilli gazeteciliğin şart olduğunu belirtti.
Bu doğrultuda Urduca, Pencapça, Peştuca ve Bengalce gibi yerel dillerde yayın yapmanın öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Kiselev, Urduca hizmetlerin bölgedeki faaliyetlerinin merkezinde yer alacağını vurguladı.
Bu doğrultuda Urduca, Pencapça, Peştuca ve Bengalce gibi yerel dillerde yayın yapmanın öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Kiselev, Urduca hizmetlerin bölgedeki faaliyetlerinin merkezinde yer alacağını vurguladı.
Eğitim ve profesyonel gelişim desteği
Rossiya Segodnya'nın uluslararası eğitim girişimi SputnikPro kapsamında Pakistanlı gazetecilere ve öğrencilere yönelik eğitim programlarını da genişletmek istediklerini belirten Kiselev, halihazırda bazı Pakistanlı gazetecilerin Moskova'daki eğitim modüllerine katıldığını hatırlattı.
Kiselev, bu tür profesyonel gelişim fırsatlarının Pakistanlı medya kurumlarıyla daha kapsamlı şekilde sürdürülmesinin amaçlandığını ifade etti.
Kiselev, bu tür profesyonel gelişim fırsatlarının Pakistanlı medya kurumlarıyla daha kapsamlı şekilde sürdürülmesinin amaçlandığını ifade etti.