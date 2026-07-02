Sıcak hava dalgası devam ediyor: 10 ilde kısa süreli sağanak bekleniyor
© AA / Halil SağırkayaSıcak hava dalgası
© AA / Halil Sağırkaya
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre yüksek sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Balıkesir'de öğle saatlerinde kısa süreli sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 32°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale - 35°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul - 32°C - Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli - 32°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Denizli - 37°C - Parçalı ve az bulutlu
İzmir - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Muğla - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Antalya - 30°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 35°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 31°C - Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 35°C - Az bulutlu ve açık
Yozgat - 31°C - Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 30°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bartın - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 37°C - Parçalı ve az bulutlu
Rize - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Samsun - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Trabzon - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 30°C - Az bulutlu ve açık
Kars - 27°C - Az bulutlu ve açık
Malatya - 38°C - Az bulutlu ve açık
Van - 28°C - Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 40°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep - 37°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 37°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 40°C - Az bulutlu ve açık