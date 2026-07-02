https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/sicak-hava-dalgasi-devam-ediyor-10-ilde-kisa-sureli-saganak-bekleniyor-1106928329.html

Sıcak hava dalgası devam ediyor: 10 ilde kısa süreli sağanak bekleniyor

Sıcak hava dalgası devam ediyor: 10 ilde kısa süreli sağanak bekleniyor

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre yüksek sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T07:05+0300

2026-07-02T07:05+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, batısının zamanla açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/istanbullulara-guzel-haberi-akom-verdi-hava-serinleyecek-saganak-yagmur-gelecek-1106916538.html

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