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Sıcak hava dalgası devam ediyor: 10 ilde kısa süreli sağanak bekleniyor
Sıcak hava dalgası devam ediyor: 10 ilde kısa süreli sağanak bekleniyor
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre yüksek sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T07:05+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, batısının zamanla açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Sıcak hava dalgası devam ediyor: 10 ilde kısa süreli sağanak bekleniyor

07:05 02.07.2026
© AA / Halil SağırkayaSıcak hava dalgası
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AA / Halil Sağırkaya
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre yüksek sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Balıkesir'de öğle saatlerinde kısa süreli sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 32°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale - 35°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul - 32°C - Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli - 32°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Denizli - 37°C - Parçalı ve az bulutlu
İzmir - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Muğla - 34°C - Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Antalya - 30°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 35°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 31°C - Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 35°C - Az bulutlu ve açık
Yozgat - 31°C - Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 30°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bartın - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak - 27°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 37°C - Parçalı ve az bulutlu
Rize - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Samsun - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Trabzon - 26°C - Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 30°C - Az bulutlu ve açık
Kars - 27°C - Az bulutlu ve açık
Malatya - 38°C - Az bulutlu ve açık
Van - 28°C - Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 40°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep - 37°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 37°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 40°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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İstanbullulara güzel haberi AKOM verdi: Hava serinleyecek, sağanak yağmur gelecek
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