https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/seyahatsever-projesi-icin-basvurular-basladi-gencler-ucretsiz-konaklayabilecek-1106944149.html

Seyahatsever Projesi için başvurular başladı: Gençler ücretsiz konaklayabilecek

Seyahatsever Projesi için başvurular başladı: Gençler ücretsiz konaklayabilecek

Sputnik Türkiye

Gençlere GBS yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan 'Seyahatsever' Projesi için başvurular başladı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T14:12+0300

2026-07-02T14:12+0300

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türki̇ye

osman aşkın bak

öğrenci yurdu

ücretsiz

seyahatsever projesi

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Gençlere, Türkiye'nin 81 ilinde belirlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan 'Seyahatsever Projesi'ne başvurular başladı. 18-30 yaş arası gençler, 6 Temmuz 21 Ağustos tarihleri arasında proje kapsamında yurtlarda 5 güne kadar ücretsiz kalabilecek. 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunuluyorGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençleri projeye davet ederek, "Sevgili gençler, heyecanla beklediğiniz "Seyahatsever" başlıyor. Unutulmaz bir yaz için ücretsiz olarak 5 gün boyunca GSB yurtlarımızda konaklayabilir, yeni rotalar çizebilir, deneyimler kazanabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir köşesi keşfedilmeyi ve sizi bekliyor." ifadelerini kullandı.Seyahatsever Projesi'ne nasıl başvuru yapılabilecek?Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projenin 2026 uygulaması kapsamında, her ilde bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu yaz döneminde gençlerin kullanımına tahsis edildi.Projeden yararlanmak isteyen gençler, "ALO GSB 444 0 472" çağrı merkezi üzerinden en az bir gün önceden rezervasyon yaptırarak istedikleri ilde 5 gün süreyle ücretsiz konaklama imkanı bulacak."Seyahatsever" projesiyle gençlerin yaz tatili boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerini gezmeleri, farklı kültürleri tanımaları, tarihi ve doğal güzellikleri yerinde görmeleri amaçlanıyor. 2022 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 518 bin 713 genç, GSB yurtlarında ücretsiz konaklama hizmetinden yararlandı. Projeye ilişkin bilgilere "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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osman aşkın bak, öğrenci yurdu, ücretsiz, seyahatsever projesi