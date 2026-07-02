https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rutte-ukraynanin-su-anda-ittifaka-katilma-ihtimali-yok-1106940462.html

Rutte: Ukrayna'nın şu anda ittifaka katılma ihtimali yok

Rutte: Ukrayna'nın şu anda ittifaka katılma ihtimali yok

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'nın mevcut koşullarda Kuzey Atlantik İttifakı'na üye olma şansının bulunmadığını açıkladı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Alman basınına verdiği röportajda, Ukrayna'nın ittifaka katılım sürecihakkında önemli açıklamalarda bulundu.Rutte, Kiev yönetiminin şu aşamada NATO'ya üye olmasının önünde ciddi engeller olduğunu belirtti.‘Oybirliği yok, ABD ve Almanya karşı’Ukrayna'nın tam üyeliği için tüm üye ülkelerin onayının gerektiğinin altını çizen Rutte, şu ifadeleri kullandı:“Şu anda Ukrayna'nın tam üyeliği için gerekli olan oybirliği desteği mevcut değil. ABD'nin yanı sıra Almanya ve diğer bazı üye ülkeler Ukrayna'nın katılımına karşı çıkıyor. Dolayısıyla şu an için böyle bir perspektif bulunmuyor.”1955 Batı Almanya Modeli gündeme gelmiştiGeçtiğimiz Mayıs ayında, eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Ukrayna'nın ittifaka kabulü için 1955 yılında Batı Almanya için uygulanan modelin örnek alınabileceğini önermişti. Ancak Rutte'nin son açıklamaları, bu formülün şu an için ittifak içinde karşılık bulmadığını gösterdi.Moskova: ‘Bu tehdit, harekatın temel nedenlerinden biri’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putindaha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğinin Rusya'nın ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturacağını sık sık dile getirmişti. Putin, bu güvenlik tehdidinin Ukrayna'ya yönelik başlatılan özel askeri harekatın da en önemli gerekçelerinden biri olduğunu vurgulamıştı.

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