https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/kremlinden-net-mesaj-rus-ordusu-kievde-sadece-askeri-hedefleri-vuruyor-1106939197.html
Kremlin'den net mesaj: Rus ordusu Kiev'de sadece askeri hedefleri vuruyor
Kremlin'den net mesaj: Rus ordusu Kiev'de sadece askeri hedefleri vuruyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev'deki askeri altyapıya yönelik gerçekleştirdiği kitlesel misilleme saldırısının sonuçları Devlet Başkanı Putin'e... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T12:26+0300
2026-07-02T12:26+0300
2026-07-02T12:25+0300
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rusya
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dmitriy peskov
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vladimir putin
avrupa birliği
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, Kiev ve diğer yerleşim birimlerindeki askeri unsurlara yönelik gerçekleştirilen kitlesel misilleme saldırısının sonuçlarını Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunduğunu bildirdi.Peskov, bugünkü basın brifinginde, saldırıların kapsamına dikkat çekerek, "Bu saldırılar, elbette ki istisnasız bir şekilde sadece askeri veya askeri bağlantılı hedeflere yönelik olarak icra edildi"ifadelerini kullandı.Peskov, Kiev rejiminin üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceklerini ve belirlenen hedeflere mutlaka ulaşacaklarını belirtti.‘Avrupa çatışmaya odaklandı’Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı tırmandırdığı gerilimi de değerlendiren Peskov, Avrupa Birliği'nin kendi savunma kimliğini oluşturma bahanesiyle net bir militarizasyon sürecine girdiğini ifade etti.AB'nin kendisini Rusya Federasyonu ile karşı karşıya gelmeye adadığını belirten Peskov, şu uyarılarda bulundu:‘Zelenskiy'nin meşruiyeti soru işareti’Ukrayna’da seçimlerin yapılabileceğine dair basında çıkan iddialara da değinen Sözcü, henüz resmi bir açıklama duymadıklarını, ancak iddiaları takip ettiklerini söyledi.Ukrayna'daki liderlik krizine atıfta bulunan Peskov, Rusya lideri Putin’in daha önceki sözlerini hatırlatarak, "Zelenskiy'nin meşruiyetinin hukuki açıdan ciddi şekilde soru işareti barındırdığını unutmamak gerekir"dedi.Rusya'nın güvenliği her koşulda sağlanacakÜlke içinde güvenliğin nasıl sağlanacağına dair farklı akademik ve siyasi tartışmaların sürmesini doğal karşıladıklarını belirten Peskov, Kremlin'in kararlılığını şu sözlerle özetledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/almanyada-kuzey-akim-saldirisi-nedeniyle-bir-ukraynaliya-yoneltilen-suclama-dogrulandi-1106937861.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, valeriy gerasimov, vladimir putin, avrupa birliği
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, valeriy gerasimov, vladimir putin, avrupa birliği
Kremlin'den net mesaj: Rus ordusu Kiev'de sadece askeri hedefleri vuruyor
Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev'deki askeri altyapıya yönelik gerçekleştirdiği kitlesel misilleme saldırısının sonuçları Devlet Başkanı Putin'e rapor edildi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa'nın askeri tırmanışına karşı Rusya'nın güvenliğinin her koşulda garanti altına alınacağını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, Kiev ve diğer yerleşim birimlerindeki askeri unsurlara yönelik gerçekleştirilen kitlesel misilleme saldırısının sonuçlarını Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunduğunu bildirdi.
Peskov, bugünkü basın brifinginde, saldırıların kapsamına dikkat çekerek, "Bu saldırılar, elbette ki istisnasız bir şekilde sadece askeri veya askeri bağlantılı hedeflere yönelik olarak icra edildi"ifadelerini kullandı.
Peskov, Kiev rejiminin üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceklerini ve belirlenen hedeflere mutlaka ulaşacaklarını belirtti.
‘Avrupa çatışmaya odaklandı’
Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı tırmandırdığı gerilimi de değerlendiren Peskov, Avrupa Birliği'nin kendi savunma kimliğini oluşturma bahanesiyle net bir militarizasyon sürecine girdiğini ifade etti.
AB'nin kendisini Rusya Federasyonu ile karşı karşıya gelmeye adadığını belirten Peskov, şu uyarılarda bulundu:
"Avrupa tarafındaki bu tırmanış, kıtadaki halihazırda yüksek olan gerilimi daha da körüklüyor. Elbette buna göz yummamız imkansız. Yaşanan bu gelişmeler, kendi güvenliğimizi sağlamak adına ek önlemler planlamamızı zorunlu kılıyor."
‘Zelenskiy'nin meşruiyeti soru işareti’
Ukrayna’da seçimlerin yapılabileceğine dair basında çıkan iddialara da değinen Sözcü, henüz resmi bir açıklama duymadıklarını, ancak iddiaları takip ettiklerini söyledi.
Ukrayna'daki liderlik krizine atıfta bulunan Peskov, Rusya lideri Putin’in daha önceki sözlerini hatırlatarak, "Zelenskiy'nin meşruiyetinin hukuki açıdan ciddi şekilde soru işareti barındırdığını unutmamak gerekir"dedi.
Rusya'nın güvenliği her koşulda sağlanacak
Ülke içinde güvenliğin nasıl sağlanacağına dair farklı akademik ve siyasi tartışmaların sürmesini doğal karşıladıklarını belirten Peskov, Kremlin'in kararlılığını şu sözlerle özetledi:
"Toplumda daha radikal önlemleri savunanlar da var, daha itidalli adımlardan yana olanlar da. Ancak tek bir şeyden kimse şüphe duymamalı: Rusya Federasyonu'nun güvenliği ve ulusal çıkarları, her ne pahasına olursa olsun, her koşulda kesin olarak garanti altına alınacak."