https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rutte-abd-avrupanin-iran-tutumundan-hayal-kirikligi-duyuyor-1106926665.html

Rutte: ABD, Avrupa’nın İran tutumundan hayal kırıklığı duyuyor

Rutte: ABD, Avrupa’nın İran tutumundan hayal kırıklığı duyuyor

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Washington'un Avrupa'nın İran politikası nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Rutte, görüş ayrılıklarına rağmen... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T00:10+0300

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Alman Handelsblatt gazetesine demeç veren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD ve Avrupa ilişkileriyle ittifakın geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray'ın Avrupa'nın İran'a yönelik mevcut tutumundan memnun olmadığını dile getiren Rutte, “İran konusunda, ABD yönetiminde Avrupa’ya karşı belirli bir hayal kırıklığı gözlemleniyor” ifadelerini kullandı.Bu duruma karşın Avrupa'nın ABD açısından stratejik öneminden hiçbir şey kaybetmediğinin altını çizen Rutte, şu değerlendirmeyi yaptı:NATO içinde bir çatlak veya bölünme olduğu yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddeden Rutte, ittifakı "çok güçlü" olarak tanımladı.Almanya'nın silahlanma sürecine tam destekAlmanya’nın hızlandırdığı silahlanma adımlarına da değinen NATO Genel Sekreteri, süreci güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti. Berlin'in planlanan savunma yatırımlarını "harika bir haber" olarak nitelendiren Rutte, “Almanya 2029 yılına kadar NATO’nun hedeflerini de aşarak savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 3.5’ine yükseltecek. Bu oran 153 milyar euro anlamına geliyor ve 2021'deki bütçenin tam iki katı. Avrupa’da ihtiyacımız olan liderlik eksikliği tam da bu ve Almanya bunu üstleniyor” diye konuştu.Rutte, gazetecilerin, geçmişteki Alman hegemonyasının Avrupa’yı büyük felaketlere sürüklediği yönündeki tarihsel hatırlatmasına ise "Bu 100 yıl önceydi" şeklinde kısa bir yanıt verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/rusyadan-natoya-karadeniz-tepkisi-varligini-artirmaya-calisiyor-1106902495.html

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