https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/rusyadan-natoya-karadeniz-tepkisi-varligini-artirmaya-calisiyor-1106902495.html

Rusya'dan NATO'ya Karadeniz tepkisi: ‘Varlığını artırmaya çalışıyor’

Rusya'dan NATO'ya Karadeniz tepkisi: ‘Varlığını artırmaya çalışıyor’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun Karadeniz bölgesindeki askeri varlığını güçlendirme çabalarını yakından takip ettiklerini belirterek, bu durumun Rusya'nın... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T07:41+0300

2026-07-01T07:41+0300

2026-07-01T07:48+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

nato

karadeniz

tatbikat

tehdit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/15/1042498448_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fbd0ca1f3f98026a57730f648511441c.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Sorunları Dairesi Başkanı Vladislav Maslennikov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, NATO’nun Karadeniz yönündeki faaliyetlerini artırdığına dikkat çekti.Maslennikov, ittifakın bölgedeki hamlelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:Karadeniz'de ‘Breeze’ tatbikatı başladıMaslennikov’un açıklamaları, Karadeniz sularında NATO'nun geniş kapsamlı ‘Breeze’ askeri tatbikatının başladığı döneme denk geldi. Bulgaristan Deniz Kuvvetleri komutasında yürütülen tatbikat, bölgedeki askeri hareketliliği yeniden tırmandırdı.Moskova ‘militarizasyon’ konusunda uyardıRus yetkililer, son yıllarda NATO’nun Rusya’nın batı sınırlarına yakın bölgelerde benzeri görülmemiş bir aktivite sergilediğini vurguluyor. NATO bu genişleme ve askeri tahkimat adımlarını “Rus saldırganlığına karşı caydırıcılık’ olarak nitelendirirken, Moskova yönetimi Avrupa'nın silahlandırılmasından duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiriyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, Batı dünyasına “kıtanın militarizasyonundan vazgeçme” çağrısında bulunmuş ve eşit şartlar altında karşılıklı diyaloğa açık olduklarını yinelemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/finlandiya-nukleer-silahlarin-ulkeye-girisine-ve-depolanmasina-yonelik-yasagi-kaldirdi-1106899393.html

rusya

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, nato, karadeniz, tatbikat, tehdit