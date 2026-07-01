https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/rusyadan-natoya-karadeniz-tepkisi-varligini-artirmaya-calisiyor-1106902495.html
Rusya'dan NATO'ya Karadeniz tepkisi: ‘Varlığını artırmaya çalışıyor’
Rusya'dan NATO'ya Karadeniz tepkisi: ‘Varlığını artırmaya çalışıyor’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun Karadeniz bölgesindeki askeri varlığını güçlendirme çabalarını yakından takip ettiklerini belirterek, bu durumun Rusya'nın... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Sorunları Dairesi Başkanı Vladislav Maslennikov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, NATO’nun Karadeniz yönündeki faaliyetlerini artırdığına dikkat çekti.Maslennikov, ittifakın bölgedeki hamlelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:Karadeniz'de ‘Breeze’ tatbikatı başladıMaslennikov’un açıklamaları, Karadeniz sularında NATO'nun geniş kapsamlı ‘Breeze’ askeri tatbikatının başladığı döneme denk geldi. Bulgaristan Deniz Kuvvetleri komutasında yürütülen tatbikat, bölgedeki askeri hareketliliği yeniden tırmandırdı.Moskova ‘militarizasyon’ konusunda uyardıRus yetkililer, son yıllarda NATO’nun Rusya’nın batı sınırlarına yakın bölgelerde benzeri görülmemiş bir aktivite sergilediğini vurguluyor. NATO bu genişleme ve askeri tahkimat adımlarını “Rus saldırganlığına karşı caydırıcılık’ olarak nitelendirirken, Moskova yönetimi Avrupa'nın silahlandırılmasından duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiriyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, Batı dünyasına “kıtanın militarizasyonundan vazgeçme” çağrısında bulunmuş ve eşit şartlar altında karşılıklı diyaloğa açık olduklarını yinelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/finlandiya-nukleer-silahlarin-ulkeye-girisine-ve-depolanmasina-yonelik-yasagi-kaldirdi-1106899393.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, nato, karadeniz, tatbikat, tehdit
Rusya'dan NATO'ya Karadeniz tepkisi: ‘Varlığını artırmaya çalışıyor’
07:41 01.07.2026 (güncellendi: 07:48 01.07.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun Karadeniz bölgesindeki askeri varlığını güçlendirme çabalarını yakından takip ettiklerini belirterek, bu durumun Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik doğrudan tehdit oluşturduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Sorunları Dairesi Başkanı Vladislav Maslennikov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, NATO’nun Karadeniz yönündeki faaliyetlerini artırdığına dikkat çekti.
Maslennikov, ittifakın bölgedeki hamlelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“NATO'nun bu faaliyetleri, her şeyden önce ülkemizin güvenliğine yönelik zorluklar ve tehditler oluşturmayı amaçlıyor. Buna, ittifakın her yolla varlığını artırmaya çalıştığı, stratejik açıdan büyük öneme sahip Karadeniz yönü de dahil.”
Karadeniz'de ‘Breeze’ tatbikatı başladı
Maslennikov’un açıklamaları, Karadeniz sularında NATO'nun geniş kapsamlı ‘Breeze’ askeri tatbikatının başladığı döneme denk geldi. Bulgaristan Deniz Kuvvetleri komutasında yürütülen tatbikat, bölgedeki askeri hareketliliği yeniden tırmandırdı.
Moskova ‘militarizasyon’ konusunda uyardı
Rus yetkililer, son yıllarda NATO’nun Rusya’nın batı sınırlarına yakın bölgelerde benzeri görülmemiş bir aktivite sergilediğini vurguluyor. NATO bu genişleme ve askeri tahkimat adımlarını “Rus saldırganlığına karşı caydırıcılık’ olarak nitelendirirken, Moskova yönetimi Avrupa'nın silahlandırılmasından duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiriyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, Batı dünyasına “kıtanın militarizasyonundan vazgeçme” çağrısında bulunmuş ve eşit şartlar altında karşılıklı diyaloğa açık olduklarını yinelemişti.