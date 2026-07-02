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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusyadan-kieve-buyuk-misilleme-askeri-ve-enerji-altyapisi-tam-isabetle-vuruldu-1106929473.html
Rusya’dan Kiev’e büyük misilleme: Askeri ve enerji altyapısı tam isabetle vuruldu
Rusya’dan Kiev’e büyük misilleme: Askeri ve enerji altyapısı tam isabetle vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev ve çevresindeki Ukrayna askeri sanayi işletmeleri ile enerji altyapısına yönelik geniş çaplı bir intikam saldırısı düzenledi... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev ve Kiev Bölgesinde yer alan Ukrayna askeri sanayi ve yakıt-enerji altyapı tesislerine yönelik kitlesel bir ‘misilleme darbesi’ indirdiğini duyurdu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonun havadan, karadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:‘Askeri hava üsleri de hedef alındı’Rus ordusunun nokta atışı operasyonları sadece başkentle sınırlı kalmadı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Kiev, Dnepropetrovsk, Poltava, Çerkası ve Çernigov bölgelerinde yer alan Ukrayna ordusuna ait askeri hava üsleri de başarılı bir şekilde vurularak faaliyet dışı bırakıldı.‘Sadece askeri hedefler vuruluyor’Moskova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin daha önce gerçekleştirdiği kışkırtıcı saldırılara yanıt olarak bu operasyonların düzenlendiğinin altını çizdi.Rus askeri unsurlarının, sivilleri gözeterek yalnızca Ukrayna'nın askeri sanayi potansiyeline, ordu altyapısına ve enerji tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli operasyonlar yürüttüğü vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/katar-abd-ile-iran-arasindaki-dolayli-gorusmelerde-olumlu-ilerleme-saglandi-1106928179.html
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rusya, ukrayna, kiev, dnepropetrovsk, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, misilleme
rusya, ukrayna, kiev, dnepropetrovsk, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, misilleme

Rusya’dan Kiev’e büyük misilleme: Askeri ve enerji altyapısı tam isabetle vuruldu

07:41 02.07.2026 (güncellendi: 07:44 02.07.2026)
© Fotoğraf : Sosyal medyaKiev'de yangınlar
Kiev'de yangınlar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev ve çevresindeki Ukrayna askeri sanayi işletmeleri ile enerji altyapısına yönelik geniş çaplı bir intikam saldırısı düzenledi. Yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirilen operasyonda belirlenen tüm hedefler imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev ve Kiev Bölgesinde yer alan Ukrayna askeri sanayi ve yakıt-enerji altyapı tesislerine yönelik kitlesel bir ‘misilleme darbesi’ indirdiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonun havadan, karadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından havadan, karadan, denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve taarruzi insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen kitlesel darbe sonucunda, Kiev şehri ve Kiev Bölgesindeki askeri sanayi işletmeleri ile yakıt-enerji altyapı tesisleri tam isabetle vuruldu.”

‘Askeri hava üsleri de hedef alındı’

Rus ordusunun nokta atışı operasyonları sadece başkentle sınırlı kalmadı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Kiev, Dnepropetrovsk, Poltava, Çerkası ve Çernigov bölgelerinde yer alan Ukrayna ordusuna ait askeri hava üsleri de başarılı bir şekilde vurularak faaliyet dışı bırakıldı.

‘Sadece askeri hedefler vuruluyor’

Moskova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin daha önce gerçekleştirdiği kışkırtıcı saldırılara yanıt olarak bu operasyonların düzenlendiğinin altını çizdi.
Rus askeri unsurlarının, sivilleri gözeterek yalnızca Ukrayna'nın askeri sanayi potansiyeline, ordu altyapısına ve enerji tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli operasyonlar yürüttüğü vurgulandı.
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