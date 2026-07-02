https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusyadan-kieve-buyuk-misilleme-askeri-ve-enerji-altyapisi-tam-isabetle-vuruldu-1106929473.html

Rusya’dan Kiev’e büyük misilleme: Askeri ve enerji altyapısı tam isabetle vuruldu

Rusya’dan Kiev’e büyük misilleme: Askeri ve enerji altyapısı tam isabetle vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev ve çevresindeki Ukrayna askeri sanayi işletmeleri ile enerji altyapısına yönelik geniş çaplı bir intikam saldırısı düzenledi... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T07:41+0300

2026-07-02T07:41+0300

2026-07-02T07:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

kiev

dnepropetrovsk

rusya silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

ukrayna silahlı kuvvetleri

misilleme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106929293_0:142:908:653_1920x0_80_0_0_0792cfab0aad327b7ab92c73df1d9b05.png

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev ve Kiev Bölgesinde yer alan Ukrayna askeri sanayi ve yakıt-enerji altyapı tesislerine yönelik kitlesel bir ‘misilleme darbesi’ indirdiğini duyurdu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonun havadan, karadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:‘Askeri hava üsleri de hedef alındı’Rus ordusunun nokta atışı operasyonları sadece başkentle sınırlı kalmadı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Kiev, Dnepropetrovsk, Poltava, Çerkası ve Çernigov bölgelerinde yer alan Ukrayna ordusuna ait askeri hava üsleri de başarılı bir şekilde vurularak faaliyet dışı bırakıldı.‘Sadece askeri hedefler vuruluyor’Moskova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin daha önce gerçekleştirdiği kışkırtıcı saldırılara yanıt olarak bu operasyonların düzenlendiğinin altını çizdi.Rus askeri unsurlarının, sivilleri gözeterek yalnızca Ukrayna'nın askeri sanayi potansiyeline, ordu altyapısına ve enerji tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli operasyonlar yürüttüğü vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/katar-abd-ile-iran-arasindaki-dolayli-gorusmelerde-olumlu-ilerleme-saglandi-1106928179.html

rusya

ukrayna

kiev

dnepropetrovsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, kiev, dnepropetrovsk, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, misilleme