https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1106942887.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir yerleşim daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir yerleşim daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim biriminde daha kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T13:28+0300

2026-07-02T13:28+0300

2026-07-02T13:27+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelereilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, aktif ve kararlı eylemler sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Piskunkovka köyünün kontrolünü eline geçirdi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.465 askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus Karadeniz Filosu askerleri Ukrayna’ya ait bir insansız hücumbotunu havaya uçurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 11 güdümlü uçak bombası ve 631 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan ulaşım altyapısını, İHA’ların fırlatıldığı yerleri, ayrıca 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerini vurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rutte-ukraynanin-su-anda-ittifaka-katilma-ihtimali-yok-1106940462.html

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donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)