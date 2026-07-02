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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1106942887.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir yerleşim daha ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir yerleşim daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim biriminde daha kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T13:28+0300
2026-07-02T13:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelereilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, aktif ve kararlı eylemler sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Piskunkovka köyünün kontrolünü eline geçirdi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.465 askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus Karadeniz Filosu askerleri Ukrayna’ya ait bir insansız hücumbotunu havaya uçurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 11 güdümlü uçak bombası ve 631 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan ulaşım altyapısını, İHA’ların fırlatıldığı yerleri, ayrıca 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerini vurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rutte-ukraynanin-su-anda-ittifaka-katilma-ihtimali-yok-1106940462.html
rusya
ukrayna
donbass
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir yerleşim daha ele geçirildi

13:28 02.07.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim biriminde daha kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelereilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, aktif ve kararlı eylemler sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Piskunkovka köyünün kontrolünü eline geçirdi.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.465 askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus Karadeniz Filosu askerleri Ukrayna’ya ait bir insansız hücumbotunu havaya uçurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 11 güdümlü uçak bombası ve 631 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan ulaşım altyapısını, İHA’ların fırlatıldığı yerleri, ayrıca 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerini vurdu.
NATO Secretary General Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
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