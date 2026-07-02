https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusya-g20de-abd-ile-birlikte-hareket-etmeye-haziriz-1106944425.html

Rusya: G20'de ABD ile birlikte hareket etmeye hazırız

Rusya: G20'de ABD ile birlikte hareket etmeye hazırız

Sputnik Türkiye

Rusya'nın G20 Özel Temsilcisi Agafonov, ABD’nin G20 dönem başkanlığı kapsamında, temel öncelikler konusunda birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T14:17+0300

2026-07-02T14:17+0300

2026-07-02T14:15+0300

dünya

rusya

abd

g20

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106944127_0:8:3073:1736_1920x0_80_0_0_dc52945deca7e8e8606c96f060dbf01a.jpg

Küresel diplomaside gözler G20 zirvesine çevrilirken, Rusya'dan ABD'nin dönem başkanlığına yönelik bir işbirliği mesajı geldi.Rusya’nın G20 Şerpası Denis Agafonov, Sputnik’e verdiği demeçte, Moskova’nın Washington’ın belirlediği temel gündem maddelerinde işbirliğine açık olduğunu belirtti.ABD'nin dönem başkanlığı sürecinde öne çıkardığı başlıkları değerlendiren Agafonov, şu ifadeleri kullandı:Liderler bildirisinin temeli atılıyorAgafonov, sektörel delegasyonlar düzeyinde yürütülecek çalışmaların ve üretilecek çözümlerin, nihai aşamada zirvede liderler tarafından onaylanacak olan Liderler Bildirisi’nin temelini oluşturacağını vurguladı.Sürecin gidişatından memnun olduklarını gizlemeyen Rus Şerpa, "Genel olarak gördüğümüz kadarıyla —ki Amerikan dönem başkanlığının hakkını teslim etmek gerekir— başlangıç oldukça iyi, hatta umut verici diyebilirim"şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1106942887.html

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, g20