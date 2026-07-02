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Rusya: G20'de ABD ile birlikte hareket etmeye hazırız
Rusya: G20'de ABD ile birlikte hareket etmeye hazırız
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Rusya'nın G20 Özel Temsilcisi Agafonov, ABD’nin G20 dönem başkanlığı kapsamında, temel öncelikler konusunda birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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Küresel diplomaside gözler G20 zirvesine çevrilirken, Rusya'dan ABD'nin dönem başkanlığına yönelik bir işbirliği mesajı geldi.Rusya’nın G20 Şerpası Denis Agafonov, Sputnik’e verdiği demeçte, Moskova’nın Washington’ın belirlediği temel gündem maddelerinde işbirliğine açık olduğunu belirtti.ABD'nin dönem başkanlığı sürecinde öne çıkardığı başlıkları değerlendiren Agafonov, şu ifadeleri kullandı:Liderler bildirisinin temeli atılıyorAgafonov, sektörel delegasyonlar düzeyinde yürütülecek çalışmaların ve üretilecek çözümlerin, nihai aşamada zirvede liderler tarafından onaylanacak olan Liderler Bildirisi’nin temelini oluşturacağını vurguladı.Sürecin gidişatından memnun olduklarını gizlemeyen Rus Şerpa, "Genel olarak gördüğümüz kadarıyla —ki Amerikan dönem başkanlığının hakkını teslim etmek gerekir— başlangıç oldukça iyi, hatta umut verici diyebilirim"şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1106942887.html
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rusya, abd, g20
rusya, abd, g20

Rusya: G20'de ABD ile birlikte hareket etmeye hazırız

14:17 02.07.2026
© Sputnik / Kristina SolovyovaRusya'nın G20 Şerpası Denis Agafonov
Rusya'nın G20 Şerpası Denis Agafonov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova
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Rusya'nın G20 Özel Temsilcisi Agafonov, ABD’nin G20 dönem başkanlığı kapsamında, temel öncelikler konusunda birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.
Küresel diplomaside gözler G20 zirvesine çevrilirken, Rusya'dan ABD'nin dönem başkanlığına yönelik bir işbirliği mesajı geldi.
Rusya’nın G20 Şerpası Denis Agafonov, Sputnik’e verdiği demeçte, Moskova’nın Washington’ın belirlediği temel gündem maddelerinde işbirliğine açık olduğunu belirtti.
ABD'nin dönem başkanlığı sürecinde öne çıkardığı başlıkları değerlendiren Agafonov, şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda Amerikan tarafının kendi dönem başkanlığının öncelikleri olarak belirlediği ekonomik büyüme, ticaret, inovasyon ve enerji gibi kilit konular üzerinde çalışmalar yürütülecek. Biz bu alanlarda onlarla birlikte ilerlemeye hazırız.”

Liderler bildirisinin temeli atılıyor

Agafonov, sektörel delegasyonlar düzeyinde yürütülecek çalışmaların ve üretilecek çözümlerin, nihai aşamada zirvede liderler tarafından onaylanacak olan Liderler Bildirisi’nin temelini oluşturacağını vurguladı.
Sürecin gidişatından memnun olduklarını gizlemeyen Rus Şerpa, "Genel olarak gördüğümüz kadarıyla —ki Amerikan dönem başkanlığının hakkını teslim etmek gerekir— başlangıç oldukça iyi, hatta umut verici diyebilirim"şeklinde konuştu.
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