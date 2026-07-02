https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/piyasalarda-geri-sayim-basladi-enflasyonda-yuzde-1in-altini-gorur-mu-1106944729.html

Piyasalarda geri sayım başladı: Enflasyonda yüzde 1'in altını görür mü?

Piyasalarda geri sayım başladı: Enflasyonda yüzde 1'in altını görür mü?

Sputnik Türkiye

Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi öncesinde piyasalarda beklentiler yeniden şekilleniyor. Yatırımcılar yalnızca aylık enflasyon oranını değil, açıklanacak... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T14:51+0300

2026-07-02T14:51+0300

2026-07-02T14:51+0300

ekonomi̇

enflasyon

türkiye cumhuriyet merkez bankası

haziran

ppk

i̇stanbul ticaret odası (i̇to)

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Son dönemde Haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahminlerde aşağı yönlü revizyonlar dikkat çekiyor. Bir süre önce aylık enflasyonun yüzde 1,5 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenirken, son değerlendirmelerde yüzde 1'in altındaki oranlar da gündeme geliyor.Enflasyon yüzde 1'in altına mı düşecek?Beklentilerdeki değişimde, gıda fiyatlarında görülen yavaşlama ile enerji fiyatlarının görece istikrarlı seyri etkili oluyor.İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre kentte haziran ayında perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 1,14 arttı.Sabah.com’dan Özlem Doğaner'in haberine göre İstanbul verileri tek başına Türkiye genelindeki enflasyonu yansıtmasa da, büyük şehirlerde fiyat artış hızının yavaşladığına işaret eden öncü göstergeler arasında değerlendiriliyor.Gözler Merkez Bankası'nda Piyasalarda en çok merak edilen konuların başında, düşük gelecek bir enflasyon verisinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasına etkisi geliyor.Beklentiler ne yönde?AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin etti.Faiz indirimi gelecek mi?Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesi halinde, 23 Temmuz'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi beklentilerinin güçlenebileceği değerlendiriliyor.Piyasalar odaklandı: Enflasyon verisi bekleniyorAçıklanacak Haziran enflasyon verisinin yalnızca aylık fiyat hareketlerini ortaya koyması değil, yılın ikinci yarısında izlenecek para politikasına ilişkin beklentilere de yön vermesi bekleniyor.Verinin kredi faizleri, borsa ve döviz piyasalarının seyrine ilişkin beklentiler üzerinde de etkili olması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/gozler-enflasyon-verisinde-bakan-isikhandan-en-dusuk-emekli-ayligi-aciklamasi-1106907905.html

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Sputnik Türkiye

enflasyon, türkiye cumhuriyet merkez bankası, haziran, ppk, i̇stanbul ticaret odası (i̇to)