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Piyasalarda geri sayım başladı: Enflasyonda yüzde 1'in altını görür mü?
Piyasalarda geri sayım başladı: Enflasyonda yüzde 1'in altını görür mü?
Sputnik Türkiye
Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi öncesinde piyasalarda beklentiler yeniden şekilleniyor. Yatırımcılar yalnızca aylık enflasyon oranını değil, açıklanacak... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T14:51+0300
2026-07-02T14:51+0300
ekonomi̇
enflasyon
türkiye cumhuriyet merkez bankası
haziran
ppk
i̇stanbul ticaret odası (i̇to)
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Son dönemde Haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahminlerde aşağı yönlü revizyonlar dikkat çekiyor. Bir süre önce aylık enflasyonun yüzde 1,5 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenirken, son değerlendirmelerde yüzde 1'in altındaki oranlar da gündeme geliyor.Enflasyon yüzde 1'in altına mı düşecek?Beklentilerdeki değişimde, gıda fiyatlarında görülen yavaşlama ile enerji fiyatlarının görece istikrarlı seyri etkili oluyor.İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre kentte haziran ayında perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 1,14 arttı.Sabah.com’dan Özlem Doğaner'in haberine göre İstanbul verileri tek başına Türkiye genelindeki enflasyonu yansıtmasa da, büyük şehirlerde fiyat artış hızının yavaşladığına işaret eden öncü göstergeler arasında değerlendiriliyor.Gözler Merkez Bankası'nda Piyasalarda en çok merak edilen konuların başında, düşük gelecek bir enflasyon verisinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasına etkisi geliyor.Beklentiler ne yönde?AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin etti.Faiz indirimi gelecek mi?Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesi halinde, 23 Temmuz'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi beklentilerinin güçlenebileceği değerlendiriliyor.Piyasalar odaklandı: Enflasyon verisi bekleniyorAçıklanacak Haziran enflasyon verisinin yalnızca aylık fiyat hareketlerini ortaya koyması değil, yılın ikinci yarısında izlenecek para politikasına ilişkin beklentilere de yön vermesi bekleniyor.Verinin kredi faizleri, borsa ve döviz piyasalarının seyrine ilişkin beklentiler üzerinde de etkili olması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/gozler-enflasyon-verisinde-bakan-isikhandan-en-dusuk-emekli-ayligi-aciklamasi-1106907905.html
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enflasyon, türkiye cumhuriyet merkez bankası, haziran, ppk, i̇stanbul ticaret odası (i̇to)
enflasyon, türkiye cumhuriyet merkez bankası, haziran, ppk, i̇stanbul ticaret odası (i̇to)

Piyasalarda geri sayım başladı: Enflasyonda yüzde 1'in altını görür mü?

14:51 02.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturenflasyon
enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi öncesinde piyasalarda beklentiler yeniden şekilleniyor. Yatırımcılar yalnızca aylık enflasyon oranını değil, açıklanacak verinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentileri nasıl etkileyeceğini de yakından takip ediyor. Peki beklentiler enflasyonun ne kadar geleceğini söylüyor?
Son dönemde Haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahminlerde aşağı yönlü revizyonlar dikkat çekiyor. Bir süre önce aylık enflasyonun yüzde 1,5 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenirken, son değerlendirmelerde yüzde 1'in altındaki oranlar da gündeme geliyor.

Enflasyon yüzde 1'in altına mı düşecek?

Beklentilerdeki değişimde, gıda fiyatlarında görülen yavaşlama ile enerji fiyatlarının görece istikrarlı seyri etkili oluyor.
İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre kentte haziran ayında perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 1,14 arttı.
Sabah.com’dan Özlem Doğaner'in haberine göre İstanbul verileri tek başına Türkiye genelindeki enflasyonu yansıtmasa da, büyük şehirlerde fiyat artış hızının yavaşladığına işaret eden öncü göstergeler arasında değerlendiriliyor.

Gözler Merkez Bankası'nda

Piyasalarda en çok merak edilen konuların başında, düşük gelecek bir enflasyon verisinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasına etkisi geliyor.

Beklentiler ne yönde?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin etti.
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Dün, 12:08

Faiz indirimi gelecek mi?

Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesi halinde, 23 Temmuz'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi beklentilerinin güçlenebileceği değerlendiriliyor.

Piyasalar odaklandı: Enflasyon verisi bekleniyor

Açıklanacak Haziran enflasyon verisinin yalnızca aylık fiyat hareketlerini ortaya koyması değil, yılın ikinci yarısında izlenecek para politikasına ilişkin beklentilere de yön vermesi bekleniyor.
Verinin kredi faizleri, borsa ve döviz piyasalarının seyrine ilişkin beklentiler üzerinde de etkili olması öngörülüyor.
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