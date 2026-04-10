Amerikan basını: 'İran’da 22 okul ve 17 sağlık tesisi hasar gördü', İran Kızılayı ne diyor?
Kırılgan ateşkeste müzakerelerin başlaması beklenirken, Amerikan basını, ABD-İsrail saldırıları sonucu sivil yapılara yönelik ağır bilançoyu doğruladı. The New... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T18:22+0300
2026-04-10T18:23+0300
NYT, saldırılarda ağır hasar aldığını 'doğruladıklarını' belirtti sivil yapıları şöyle sıraladı:
Amerikan basını: 'İran’da 22 okul ve 17 sağlık tesisi hasar gördü', İran Kızılayı ne diyor?

18:22 10.04.2026 (güncellendi: 18:23 10.04.2026)
İran'da hasar gören sivil altyapılar
İran'da hasar gören sivil altyapılar
Kırılgan ateşkeste müzakerelerin başlaması beklenirken, Amerikan basını, ABD-İsrail saldırıları sonucu sivil yapılara yönelik ağır bilançoyu doğruladı. The New York Times, 22 okul ve 17 sağlık tesisinin ağır hasar aldığını bildirdi. İran Kızılayı, 2 Nisan'da savaşta en az 763 okul ve 316 sağlık tesisinin hasar gördüğünü veya yıkıldığını açıkladı.
NYT, saldırılarda ağır hasar aldığını ‘doğruladıklarını’ belirtti sivil yapıları şöyle sıraladı:
Hedayat Erkek Lisesi
Şecere Tayyebeh İlkokulu (Minab)
İmam Rıza İlkokulu
Hijab Kız Lisesi
Şaghayegh Kız Lisesi
Şehid Mahallati İlkokulu
Şehid Hamedani Okulu
Şehid İmam Reza Erkek Lisesi
Tamadonsazan İlkokulu
Fen ve Teknoloji Üniversitesi
Honiak Müzik Akademisi
Şehid Beheshti Üniversitesi
Şerif Teknoloji Üniversitesi
İsfahan Teknoloji Üniversitesi
Gandhi Hastanesi
Hatam el-Anbia Hastanesi
Motahari Yanık ve Travma Hastanesi
Tahran Acil Servisi
Gazal Cerrahi Merkezi
Buşehr Tıp Kompleksi
Dr. Safaeian Tıp Kliniği
Dr. Khajehnoori Eczanesi
Dr. Anousheh Eczanesi
İmam Ali Hastanesi

İran Kızılayı: 736 okul hasar gördü

Yıkımın boyutu, ‘Times'ın analizinden muhtemelen çok daha büyük’ ifadelerine yer veren haberde İran'ın başlıca insani yardım kuruluşu olan İran Kızılayı, 2 Nisan'da savaşta en az 763 okul ve 316 sağlık tesisinin hasar gördüğünü veya yıkıldığını açıkladığı da aktarıldı.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
Times, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri kullanarak ve devlet medyası veya X, Telegram, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya sitelerinden alınan görüntüleri doğrulayarak hasarı teyit etti. Analiz, savaşın ilk günü olan 28 Şubat'tan sonra hasar gören okullar ve sağlık tesisleriyle sınırlıydı.
Analiz, hasarın genellikle kalabalık mahallelerdeki saldırılardan kaynaklandığını gösteriyor, özellikle de 10 milyonluk nüfusuyla New York kadar yoğun nüfuslu başkent Tahran'da.

'Bazıları doğrudan vuruldu'

İncelenen vakaların çoğunda, saldırının hedeflenen yeri net değildi. Bazı durumlarda, okullar ve sağlık tesisleri yakındaki saldırılardan zarar görürken, diğerleri doğrudan vuruldu.

