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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/otomobil-ve-hafif-ticari-arac-pazari-yilin-ilk-yarisinda-yuzde-819-daraldi-1106934853.html
Otomobil satışları düştü: Araç pazarı yılın ilk yarısında yüzde 8.19 daraldı
Otomobil satışları düştü: Araç pazarı yılın ilk yarısında yüzde 8.19 daraldı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 8,19 azalarak 558 bin 179 oldu. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T10:21+0300
2026-07-02T10:29+0300
ekonomi̇
otomobil
satış
ekonomi
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Yılın ilk yarısında otomobil satışları düştü.Otomobil satışları düştü mü?Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) ocak-haziran verilerine göre, otomobil satışları bu dönemde yıllık bazda yüzde 9,79 azalarak 440 bin 234'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 1,69 düşüşle 117 bin 945'e geriledi.Pazarın yüzde 84,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 241 bin 100 adetlik satışla yüzde 54,8, B segmenti otomobiller ise 130 bin 476 ile yüzde 29,6 pay aldı.Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen otomobiller yüzde 64,6 pay ve 284 bin 493 satışla SUV modeller oldu. Onu yüzde 20,5 pay ve 90 bin 216 satışla sedan, yüzde 14,5 pay ve 63 bin 991 satışla hatchback (H/B) otomobiller takip etti.Böylece, otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-haziran döneminde yüzde 8,19 azalarak 558 bin 179 oldu.Elektrikli otomobillerin payı yüzde 18,5 olduBenzinli otomobiller 182 bin 492 adetle pazardan yüzde 41,5 pay alırken, hibrit otomobiller 145 bin 804 adetle yüzde 33,1, elektrikli otomobiller 81 bin 331 ile yüzde 18,5, dizel otomobiller 27 bin 485 ile yüzde 6,2, otogazlı otomobiller ise 3 bin 122 ile yüzde 0,7 pay aldı.Elektrikli otomobillerde 160 kilovat altındakilerin satışları yüzde 7,7 artarak yüzde 16,6 paya, 160 kilovat üstündekiler ise yüzde 54,1 azalarak yüzde 1,9 paya sahip oldu.1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 24,9 azalarak pazardan yüzde 26,9 pay alırken, 1400-1600 cc aralığındakiler ise yüzde 11,7 azalarak yüzde 20,7 paya geriledi. 1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 4,2 artarak yüzde 0,7 pay, 2000 cc üstü otomobil satışları da yüzde 24,9 düşüşle yüzde 0,2 pay aldı.Otomatik şanzımanlı otomobiller 426 bin 740 adetle satışların yüzde 96,9'unu, manuel şanzımanlı otomobiller ise 13 bin 494 ile yüzde 3,1'ini oluşturdu.Hafif ticari pazarında van gövde tipi araçlar yüzde 76,2 pay ve 89 bin 848 satışla ilk sırada yer alırken, kamyonetler yüzde 9 pay ve 10 bin 618 ile ikinci sırada konumlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ak-parti-kampa-giriyor-abdulkadir-selvi-milletvekilleri-ekonomi-duzelmeden-secimlere-gidilmesini-1106681793.html
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otomobil, satış, ekonomi
otomobil, satış, ekonomi

Otomobil satışları düştü: Araç pazarı yılın ilk yarısında yüzde 8.19 daraldı

10:21 02.07.2026 (güncellendi: 10:29 02.07.2026)
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AA
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Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 8,19 azalarak 558 bin 179 oldu.
Yılın ilk yarısında otomobil satışları düştü.

Otomobil satışları düştü mü?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) ocak-haziran verilerine göre, otomobil satışları bu dönemde yıllık bazda yüzde 9,79 azalarak 440 bin 234'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 1,69 düşüşle 117 bin 945'e geriledi.
Pazarın yüzde 84,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 241 bin 100 adetlik satışla yüzde 54,8, B segmenti otomobiller ise 130 bin 476 ile yüzde 29,6 pay aldı.
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen otomobiller yüzde 64,6 pay ve 284 bin 493 satışla SUV modeller oldu. Onu yüzde 20,5 pay ve 90 bin 216 satışla sedan, yüzde 14,5 pay ve 63 bin 991 satışla hatchback (H/B) otomobiller takip etti.
Böylece, otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-haziran döneminde yüzde 8,19 azalarak 558 bin 179 oldu.

Elektrikli otomobillerin payı yüzde 18,5 oldu

Benzinli otomobiller 182 bin 492 adetle pazardan yüzde 41,5 pay alırken, hibrit otomobiller 145 bin 804 adetle yüzde 33,1, elektrikli otomobiller 81 bin 331 ile yüzde 18,5, dizel otomobiller 27 bin 485 ile yüzde 6,2, otogazlı otomobiller ise 3 bin 122 ile yüzde 0,7 pay aldı.
Elektrikli otomobillerde 160 kilovat altındakilerin satışları yüzde 7,7 artarak yüzde 16,6 paya, 160 kilovat üstündekiler ise yüzde 54,1 azalarak yüzde 1,9 paya sahip oldu.
1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 24,9 azalarak pazardan yüzde 26,9 pay alırken, 1400-1600 cc aralığındakiler ise yüzde 11,7 azalarak yüzde 20,7 paya geriledi. 1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 4,2 artarak yüzde 0,7 pay, 2000 cc üstü otomobil satışları da yüzde 24,9 düşüşle yüzde 0,2 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller 426 bin 740 adetle satışların yüzde 96,9'unu, manuel şanzımanlı otomobiller ise 13 bin 494 ile yüzde 3,1'ini oluşturdu.
Hafif ticari pazarında van gövde tipi araçlar yüzde 76,2 pay ve 89 bin 848 satışla ilk sırada yer alırken, kamyonetler yüzde 9 pay ve 10 bin 618 ile ikinci sırada konumlandı.
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