https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ak-parti-kampa-giriyor-abdulkadir-selvi-milletvekilleri-ekonomi-duzelmeden-secimlere-gidilmesini-1106681793.html
AK Parti kampa giriyor: Selvi detayları paylaştı; 'Milletvekilleri ekonomi düzelmeden seçimlere gidilmesini istemiyor'
AK Parti kampa giriyor: Selvi detayları paylaştı; 'Milletvekilleri ekonomi düzelmeden seçimlere gidilmesini istemiyor'
Sputnik Türkiye
AK Parti, 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı 26-28 Haziran tarihleri arasında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirecek. Hürriyet yazarı... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T07:45+0300
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AK Parti, 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı 26-28 Haziran tarihleri arasında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirecek. Bakanlar, milletvekilleri ve parti yönetiminin katılacağı kampta ekonomi başta olmak üzere terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve dış politika konuları ele alınacak.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin aktardığı bilgilere göre, 26-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak toplantılarda Türkiye’nin iç ve dış gündemindeki kritik başlıklar kapsamlı şekilde değerlendirilecek.Ekonomi birinci sıradaKampın en önemli gündem maddesini ekonomi oluşturacak. Özellikle hayat pahalılığı, emeklilerin alım gücü, asgari ücretlilerin beklentileri ve esnafın ekonomik durumu toplantılarda detaylı şekilde ele alınacak. Hürriyet yazarı Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"AK Parti milletvekilleri ekonomi düzelmeden seçimlere gidilmesini istemiyor. Özellikle de emekliler, asgari ücretliler ve esnafın durumunun düzeltilmesini istiyor. Bir AK Parti yetkilisi, “Birinci gündem ekonomi, ikinci gündem ekonomi, üçüncü gündem ekonomi” diyerek asıl gündemi ortaya koydu.Mutlak butlan kararıyla CHP’nin bölünme aşamasına geldiği, seçimlerin ne zaman yapılacağının merak edildiği, ekonominin birinci gündem maddesi olduğu, İran savaşının dikkatle takip edildiği bir dönemde AK Parti kampında yapılacak açıklamalar ve alınan kararlar önemli olacak.AK Parti’nin her kampı öncesinde siyasi kulislerde parti yönetiminde ve Kabine’de değişiklik olacağı haberleri yayılır. Bu kez de benzer kulisler dolaşmaya başladı. Ama ben söylentilere değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uygulamalarına bakarım. Erdoğan, ihtiyaç varsa yapar. İhtiyaç görmezse yapmaz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/meteorolojiden-saganak-uyarisi-bircok-ilde-yagis-bekleniyor-1106681561.html
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ak parti, kamp, abdulkadir selvi, chp, kabine
ak parti, kamp, abdulkadir selvi, chp, kabine
AK Parti kampa giriyor: Selvi detayları paylaştı; 'Milletvekilleri ekonomi düzelmeden seçimlere gidilmesini istemiyor'
07:45 22.06.2026 (güncellendi: 07:47 22.06.2026)
AK Parti, 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı 26-28 Haziran tarihleri arasında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirecek. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kampın en önemli gündem maddesininin ekonomi olacağını belirtti.
AK Parti, 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı 26-28 Haziran tarihleri arasında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirecek. Bakanlar, milletvekilleri ve parti yönetiminin katılacağı kampta ekonomi başta olmak üzere terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve dış politika konuları ele alınacak.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin aktardığı bilgilere göre, 26-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak toplantılarda Türkiye’nin iç ve dış gündemindeki kritik başlıklar kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Kampın en önemli gündem maddesini ekonomi oluşturacak. Özellikle hayat pahalılığı, emeklilerin alım gücü, asgari ücretlilerin beklentileri ve esnafın ekonomik durumu toplantılarda detaylı şekilde ele alınacak.
Hürriyet yazarı Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"AK Parti milletvekilleri ekonomi düzelmeden seçimlere gidilmesini istemiyor. Özellikle de emekliler, asgari ücretliler ve esnafın durumunun düzeltilmesini istiyor. Bir AK Parti yetkilisi, “Birinci gündem ekonomi, ikinci gündem ekonomi, üçüncü gündem ekonomi” diyerek asıl gündemi ortaya koydu.
Mutlak butlan kararıyla CHP’nin bölünme aşamasına geldiği, seçimlerin ne zaman yapılacağının merak edildiği, ekonominin birinci gündem maddesi olduğu, İran savaşının dikkatle takip edildiği bir dönemde AK Parti kampında yapılacak açıklamalar ve alınan kararlar önemli olacak.
AK Parti’nin her kampı öncesinde siyasi kulislerde parti yönetiminde ve Kabine’de değişiklik olacağı haberleri yayılır. Bu kez de benzer kulisler dolaşmaya başladı. Ama ben söylentilere değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uygulamalarına bakarım. Erdoğan, ihtiyaç varsa yapar. İhtiyaç görmezse yapmaz."