https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/nukleer-ekosistemin-tum-paydaslari-istanbulda-bulustu-nukleer-hedefin-tek-yolu-guclu-ve-yerli-1106939867.html

Nükleer ekosistemin tüm paydaşları İstanbul'da buluştu: 'Nükleer hedefin tek yolu güçlü ve yerli sanayi'

Nükleer ekosistemin tüm paydaşları İstanbul'da buluştu: 'Nükleer hedefin tek yolu güçlü ve yerli sanayi'

Sputnik Türkiye

Sputnik Türkiye’nin medya partnerliğini yaptığı NPPES 2026, İstanbul'da yaklaşık 1100 sektör temsilcisini buluştururken, uluslararası iş birliği anlaşmaları ve... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T13:10+0300

2026-07-02T13:10+0300

2026-07-02T13:10+0300

görüş

türkiye

sinop

akkuyu

sputnik türkiye

trakya

nükleer

nükleer enerji

uluslararası nükleer santraller zirvesi ve fuarı

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Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki en önemli organizasyonlarından biri olan Sputnik Türkiye’nin medya partnerliğini yaptığı 12. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES 2026), İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde tamamlandı. Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen zirve, iki gün boyunca yaklaşık 1100 sektör temsilcisini ağırladı. Bu yıl 86 firmanın katıldığı organizasyonda çok sayıda ülkeden kamu kurumları, teknoloji şirketleri, sanayi kuruluşları ve akademisyenler bir araya geldi.NPPES'te 199 yeni iş görüşmesi ve uluslararası iş birlikleriZirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri, gerçekleştirilen 199 yeni iş geliştirme görüşmesi oldu. Organizasyon kapsamında yalnızca ticari temaslar değil, Türkiye'nin nükleer sanayi ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen uluslararası anlaşmalar da imzalandı.'Hedef yalnızca elektrik üretmek değil, teknoloji ihraç eden ülke olmak'Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin hedefinin yalnızca nükleer enerji üreten bir ülke olmakla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Ardıç, Türkiye'nin uzun vadeli vizyonunun nükleer teknolojiyi geliştiren, ihraç eden ve küresel tedarik zincirinde söz sahibi olan bir ülkeye dönüşmek olduğunu ifade ederek, bunun ancak güçlü ve sertifikasyon süreçlerini tamamlamış yerli sanayi ile mümkün olacağını söyledi. Nükleer sektörünün yüksek kalite standartlarının savunma sanayii, havacılık, otomotiv ve sağlık gibi pek çok stratejik sektöre de katkı sağlayacağını vurgulayan Ardıç, Akkuyu'da edinilen bilgi birikiminin Sinop ve planlanan yeni projelere aktarılmasının Türkiye'nin teknoloji altyapısını güçlendireceğini dile getirdi.Akkuyu, Sinop ve Trakya projeleri uluslararası şirketlerin gündemindeydiNükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise zirvede, bu yıl devreye alınması hedeflenen Akkuyu Nükleer Güç Santrali başta olmak üzere, Sinop ve Trakya'da planlanan yeni nükleer santral projelerinin uluslararası teknoloji firmalarıyla kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/turkiye-ile-kazakistan-arasinda-nukleer-is-birliginde-kritik-adim-stratejik-protokol-imzalandi-1106908595.html

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türkiye, sinop, akkuyu, sputnik türkiye, trakya, nükleer, nükleer enerji, uluslararası nükleer santraller zirvesi ve fuarı