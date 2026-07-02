https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/nukleer-ekosistemin-tum-paydaslari-istanbulda-bulustu-nukleer-hedefin-tek-yolu-guclu-ve-yerli-1106939867.html
Nükleer ekosistemin tüm paydaşları İstanbul'da buluştu: 'Nükleer hedefin tek yolu güçlü ve yerli sanayi'
Nükleer ekosistemin tüm paydaşları İstanbul'da buluştu: 'Nükleer hedefin tek yolu güçlü ve yerli sanayi'
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye’nin medya partnerliğini yaptığı NPPES 2026, İstanbul'da yaklaşık 1100 sektör temsilcisini buluştururken, uluslararası iş birliği anlaşmaları ve... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T13:10+0300
2026-07-02T13:10+0300
2026-07-02T13:10+0300
görüş
türkiye
sinop
akkuyu
sputnik türkiye
trakya
nükleer
nükleer enerji
uluslararası nükleer santraller zirvesi ve fuarı
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Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki en önemli organizasyonlarından biri olan Sputnik Türkiye’nin medya partnerliğini yaptığı 12. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES 2026), İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde tamamlandı. Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen zirve, iki gün boyunca yaklaşık 1100 sektör temsilcisini ağırladı. Bu yıl 86 firmanın katıldığı organizasyonda çok sayıda ülkeden kamu kurumları, teknoloji şirketleri, sanayi kuruluşları ve akademisyenler bir araya geldi.NPPES'te 199 yeni iş görüşmesi ve uluslararası iş birlikleriZirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri, gerçekleştirilen 199 yeni iş geliştirme görüşmesi oldu. Organizasyon kapsamında yalnızca ticari temaslar değil, Türkiye'nin nükleer sanayi ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen uluslararası anlaşmalar da imzalandı.'Hedef yalnızca elektrik üretmek değil, teknoloji ihraç eden ülke olmak'Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin hedefinin yalnızca nükleer enerji üreten bir ülke olmakla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Ardıç, Türkiye'nin uzun vadeli vizyonunun nükleer teknolojiyi geliştiren, ihraç eden ve küresel tedarik zincirinde söz sahibi olan bir ülkeye dönüşmek olduğunu ifade ederek, bunun ancak güçlü ve sertifikasyon süreçlerini tamamlamış yerli sanayi ile mümkün olacağını söyledi. Nükleer sektörünün yüksek kalite standartlarının savunma sanayii, havacılık, otomotiv ve sağlık gibi pek çok stratejik sektöre de katkı sağlayacağını vurgulayan Ardıç, Akkuyu'da edinilen bilgi birikiminin Sinop ve planlanan yeni projelere aktarılmasının Türkiye'nin teknoloji altyapısını güçlendireceğini dile getirdi.Akkuyu, Sinop ve Trakya projeleri uluslararası şirketlerin gündemindeydiNükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise zirvede, bu yıl devreye alınması hedeflenen Akkuyu Nükleer Güç Santrali başta olmak üzere, Sinop ve Trakya'da planlanan yeni nükleer santral projelerinin uluslararası teknoloji firmalarıyla kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/turkiye-ile-kazakistan-arasinda-nukleer-is-birliginde-kritik-adim-stratejik-protokol-imzalandi-1106908595.html
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türkiye, sinop, akkuyu, sputnik türkiye, trakya, nükleer, nükleer enerji, uluslararası nükleer santraller zirvesi ve fuarı
türkiye, sinop, akkuyu, sputnik türkiye, trakya, nükleer, nükleer enerji, uluslararası nükleer santraller zirvesi ve fuarı
Nükleer ekosistemin tüm paydaşları İstanbul'da buluştu: 'Nükleer hedefin tek yolu güçlü ve yerli sanayi'
Özel
Sputnik Türkiye’nin medya partnerliğini yaptığı NPPES 2026, İstanbul'da yaklaşık 1100 sektör temsilcisini buluştururken, uluslararası iş birliği anlaşmaları ve Akkuyu, Sinop ile Trakya nükleer santral projelerine yönelik kritik temaslara sahne oldu. Zirvede, Türkiye'nin yerli nükleer sanayi ve küresel tedarik zinciri hedefleri öne çıktı.
Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki en önemli organizasyonlarından biri olan Sputnik Türkiye’nin medya partnerliğini yaptığı 12. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES 2026), İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde tamamlandı. Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen zirve, iki gün boyunca yaklaşık 1100 sektör temsilcisini ağırladı. Bu yıl 86 firmanın katıldığı organizasyonda çok sayıda ülkeden kamu kurumları, teknoloji şirketleri, sanayi kuruluşları ve akademisyenler bir araya geldi.
NPPES'te 199 yeni iş görüşmesi ve uluslararası iş birlikleri
Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri, gerçekleştirilen 199 yeni iş geliştirme görüşmesi oldu. Organizasyon kapsamında yalnızca ticari temaslar değil, Türkiye'nin nükleer sanayi ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen uluslararası anlaşmalar da imzalandı.
Ankara Sanayi Odası Nükleer Sanayi Kümelenmesi (ASONÜKSAK) ile Çin Nükleer Derneği (CNS) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
Nükleer Sanayi Derneği ile Kazakistan Atomik Endüstri Geliştirme Derneği (AIDA) arasında iyi niyet protokolü hayata geçirildi.
FİGES Grup bünyesindeki ThorAtom ile INFINITIX arasında da iyi niyet protokolü imzalanarak yeni teknoloji ortaklıklarının önü açıldı.
'Hedef yalnızca elektrik üretmek değil, teknoloji ihraç eden ülke olmak'
Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin hedefinin yalnızca nükleer enerji üreten bir ülke olmakla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Ardıç, Türkiye'nin uzun vadeli vizyonunun nükleer teknolojiyi geliştiren, ihraç eden ve küresel tedarik zincirinde söz sahibi olan bir ülkeye dönüşmek olduğunu ifade ederek, bunun ancak güçlü ve sertifikasyon süreçlerini tamamlamış yerli sanayi ile mümkün olacağını söyledi. Nükleer sektörünün yüksek kalite standartlarının savunma sanayii, havacılık, otomotiv ve sağlık gibi pek çok stratejik sektöre de katkı sağlayacağını vurgulayan Ardıç, Akkuyu'da edinilen bilgi birikiminin Sinop ve planlanan yeni projelere aktarılmasının Türkiye'nin teknoloji altyapısını güçlendireceğini dile getirdi.
Akkuyu, Sinop ve Trakya projeleri uluslararası şirketlerin gündemindeydi
Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise zirvede, bu yıl devreye alınması hedeflenen Akkuyu Nükleer Güç Santrali başta olmak üzere, Sinop ve Trakya'da planlanan yeni nükleer santral projelerinin uluslararası teknoloji firmalarıyla kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi:
"NPPES kapsamında bu yıl devreye alınması hedeflenen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki son gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduk. Bunun yanı sıra, Sinop ve Trakya’da hayata geçirilmesi planlanan ikinci ve üçüncü nükleer santral projelerine ilgi gösteren uluslararası teknoloji şirketleri ve sektör temsilcileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdik. NPPES, Türkiye’deki nükleer enerji projelerinin yakından takip edildiği, uluslararası iş birliklerinin geliştirildiği ve yerli sanayimizin küresel nükleer tedarik zincirine entegrasyonuna katkı sağlayan önemli bir platform olmayı sürdürüyor.”