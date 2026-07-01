https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/turkiye-ile-kazakistan-arasinda-nukleer-is-birliginde-kritik-adim-stratejik-protokol-imzalandi-1106908595.html
Türkiye ile Kazakistan arasında nükleer iş birliğinde kritik adım: Stratejik protokol imzalandı
Türkiye ile Kazakistan arasında nükleer iş birliğinde kritik adım: Stratejik protokol imzalandı
Sputnik Türkiye
Türkiye ile Kazakistan, nükleer enerji ve nükleer sanayi alanındaki iş birliklerini güçlendirecek stratejik bir protokole imza attı. Sputnik Türkiye’nin medya... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T12:17+0300
2026-07-01T12:17+0300
2026-07-01T12:17+0300
dünya
türkiye
kazakistan
4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi (nppes)
nükleer sanayi derneği
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Türkiye ile Kazakistan, nükleer enerji alanındaki ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacak önemli bir iş birliğine imza attı. Nükleer Sanayi Derneği ile Kazakistan Atomik Endüstri Geliştirme Derneği (AIDA) arasında imzalanan iyi niyet protokolü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı destekleriyle, Ankara Sanayi Odası ve Nükleer Sanayi Derneği tarafından düzenlenen 12. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) kapsamında İstanbul’da hayata geçirildi. İmzalanan protokol ile iki ülke arasında bilgi paylaşımının artırılması, ortak projelerin geliştirilmesi, sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi hedefleniyor. Protokole, Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ile AIDA İcra Direktörü Bakhytzhan Kadyrbayev imza attı. ‘Türkiye ile Kazakistan arasında yeni bir dönem başlayacak’ İmza töreninde konuşan Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki nükleer sanayi iş birliğini daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya taşıyacağını belirtti: ‘Tedarik zinciri ve uzman değişiminde önemli fırsatlar var’ AIDA İcra Direktörü Bakhytzhan Kadyrbayev ise Türkiye ve Kazakistan’ın, nükleer enerji alanında önemli potansiyele sahip iki ülke olduğuna dikkat çekti. Kadyrbayev, imzalanan protokolün teknik bilgi aktarımı, iş geliştirme faaliyetleri ve uzman değişim programları açısından kapsamlı bir çerçeve sunduğunun altını çizerek konuyla ilgili şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/finlandiya-nukleer-silahlarin-ulkeye-girisine-ve-depolanmasina-yonelik-yasagi-kaldirdi-1106899393.html
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türkiye, kazakistan, 4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi (nppes), nükleer sanayi derneği, sputnik türkiye
türkiye, kazakistan, 4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi (nppes), nükleer sanayi derneği, sputnik türkiye
Türkiye ile Kazakistan arasında nükleer iş birliğinde kritik adım: Stratejik protokol imzalandı
Özel
Türkiye ile Kazakistan, nükleer enerji ve nükleer sanayi alanındaki iş birliklerini güçlendirecek stratejik bir protokole imza attı. Sputnik Türkiye’nin medya partnerliğini yaptığı, NPPES 2026 kapsamında imzalanan anlaşma; bilgi paylaşımı, ortak projeler, tedarik zinciri, insan kaynağı geliştirme ve uzman değişim programlarını kapsıyor.
Türkiye ile Kazakistan, nükleer enerji alanındaki ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacak önemli bir iş birliğine imza attı. Nükleer Sanayi Derneği ile Kazakistan Atomik Endüstri Geliştirme Derneği (AIDA) arasında imzalanan iyi niyet protokolü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı destekleriyle, Ankara Sanayi Odası ve Nükleer Sanayi Derneği tarafından düzenlenen 12. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) kapsamında İstanbul’da hayata geçirildi. İmzalanan protokol ile iki ülke arasında bilgi paylaşımının artırılması, ortak projelerin geliştirilmesi, sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi hedefleniyor.
Protokole, Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ile AIDA İcra Direktörü Bakhytzhan Kadyrbayev imza attı.
‘Türkiye ile Kazakistan arasında yeni bir dönem başlayacak’
İmza töreninde konuşan Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki nükleer sanayi iş birliğini daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya taşıyacağını belirtti:
“Bu iş birliği ile Türk ve Kazak nükleer sanayileri arasında bilgi paylaşımını artırmak, üyelerimizi ortak projelerde bir araya getirmek ve her iki ülkenin insan kaynağının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu iş birliğinin yalnızca Türkiye ve Kazakistan'da değil, bölge ülkelerinde de yeni fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz. NPPES kapsamında attığımız bu adımın iki ülkenin nükleer ekosistemleri arasındaki ilişkileri güçlendireceğine inanıyorum.”
‘Tedarik zinciri ve uzman değişiminde önemli fırsatlar var’
AIDA İcra Direktörü Bakhytzhan Kadyrbayev ise Türkiye ve Kazakistan’ın, nükleer enerji alanında önemli potansiyele sahip iki ülke olduğuna dikkat çekti. Kadyrbayev, imzalanan protokolün teknik bilgi aktarımı, iş geliştirme faaliyetleri ve uzman değişim programları açısından kapsamlı bir çerçeve sunduğunun altını çizerek konuyla ilgili şunları söyledi:
“Kazakistan ve Türkiye, nükleer enerji alanında önemli potansiyele sahip ülkelerdir. Nükleer Sanayi Derneği ile imzaladığımız bu protokol; teknik bilgi aktarımı, iş geliştirme faaliyetleri ve uzman değişim programları için önemli bir çerçeve oluşturuyor. Özellikle tedarik zinciri, insan kaynağı geliştirme ve sanayi iş birlikleri alanlarında önemli fırsatlar görüyoruz. Bu anlaşmanın, iki ülkenin nükleer sanayileri arasında uzun vadeli ve karşılıklı fayda sağlayan bir iş birliğinin temelini oluşturacağına inanıyoruz”