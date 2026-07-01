https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/turkiye-ile-kazakistan-arasinda-nukleer-is-birliginde-kritik-adim-stratejik-protokol-imzalandi-1106908595.html

Türkiye ile Kazakistan arasında nükleer iş birliğinde kritik adım: Stratejik protokol imzalandı

Türkiye ile Kazakistan arasında nükleer iş birliğinde kritik adım: Stratejik protokol imzalandı

Sputnik Türkiye

Türkiye ile Kazakistan, nükleer enerji ve nükleer sanayi alanındaki iş birliklerini güçlendirecek stratejik bir protokole imza attı. Sputnik Türkiye’nin medya... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T12:17+0300

2026-07-01T12:17+0300

2026-07-01T12:17+0300

dünya

türkiye

kazakistan

4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi (nppes)

nükleer sanayi derneği

sputnik türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106908132_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_5ad7191a35d10e896121106464e14bbb.jpg

Türkiye ile Kazakistan, nükleer enerji alanındaki ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacak önemli bir iş birliğine imza attı. Nükleer Sanayi Derneği ile Kazakistan Atomik Endüstri Geliştirme Derneği (AIDA) arasında imzalanan iyi niyet protokolü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı destekleriyle, Ankara Sanayi Odası ve Nükleer Sanayi Derneği tarafından düzenlenen 12. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) kapsamında İstanbul’da hayata geçirildi. İmzalanan protokol ile iki ülke arasında bilgi paylaşımının artırılması, ortak projelerin geliştirilmesi, sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi hedefleniyor. Protokole, Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ile AIDA İcra Direktörü Bakhytzhan Kadyrbayev imza attı. ‘Türkiye ile Kazakistan arasında yeni bir dönem başlayacak’ İmza töreninde konuşan Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki nükleer sanayi iş birliğini daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya taşıyacağını belirtti: ‘Tedarik zinciri ve uzman değişiminde önemli fırsatlar var’ AIDA İcra Direktörü Bakhytzhan Kadyrbayev ise Türkiye ve Kazakistan’ın, nükleer enerji alanında önemli potansiyele sahip iki ülke olduğuna dikkat çekti. Kadyrbayev, imzalanan protokolün teknik bilgi aktarımı, iş geliştirme faaliyetleri ve uzman değişim programları açısından kapsamlı bir çerçeve sunduğunun altını çizerek konuyla ilgili şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/finlandiya-nukleer-silahlarin-ulkeye-girisine-ve-depolanmasina-yonelik-yasagi-kaldirdi-1106899393.html

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

türkiye, kazakistan, 4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi (nppes), nükleer sanayi derneği, sputnik türkiye