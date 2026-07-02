https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/mustafa-sandal-ile-emina-jahovic-arasindaki-arac-davasinda-karar-mahkeme-itirazi-reddetti-1106935603.html
Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasındaki araç davasında karar: Mahkeme itirazı reddetti
Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasındaki araç davasında karar: Mahkeme itirazı reddetti
Sputnik Türkiye
Mustafa Sandal ile eski eşi Emina Jahovic arasında boşanma protokolünden kaynaklanan araç kiralama anlaşmazlığında mahkeme kararını verdi. İstanbul Aile... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T11:06+0300
2026-07-02T11:06+0300
2026-07-02T11:06+0300
yaşam
mustafa sandal
araç
icra
emina jahovic
i̇stanbul aile mahkemesi
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Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2018 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Taraflar arasında imzalanan boşanma protokolüne göre, Emina Jahovic, istediği zaman çocukları ve kendisi için araç kiralayabilecek, bu kiralamanın masrafları ise Mustafa Sandal tarafından karşılanacaktı. Sabah'ın haberine göre, protokolde ayrıca, Sandal'ın araç satın alması halinde bu yükümlülüğün sona ereceği hükmü de yer aldı.Araç kiralama masrafı nedeniyle icra süreci başladıİddiaya göre, Mustafa Sandal'ın tahsis ettiği aracı geri almasının ardından Emina Jahovic, araç kiralama masrafları nedeniyle eski eşi hakkında icra takibi başlattı.Sandal'ın icra takibine itiraz etmesi üzerine Jahovic, itirazın iptali talebiyle İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açtı.Jahovic: Protokole uyulmadıMahkemeye sunduğu dilekçede Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın boşanma protokolünde yer alan araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini öne sürdü.Jahovic, bu nedenle oluşan araç kiralama masraflarını tahsil edebilmek amacıyla icra takibi başlattığını, itiraz üzerine de davanın açıldığını ifade etti.Mahkemeden Emina Jahovic lehine kararDava, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı.Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Emina Jahovic'i haklı bularak, Mustafa Sandal'ın icra takibine yaptığı itirazın haksız olduğuna karar verdi.
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mustafa sandal, araç, icra, emina jahovic, i̇stanbul aile mahkemesi, aile mahkemesi
mustafa sandal, araç, icra, emina jahovic, i̇stanbul aile mahkemesi, aile mahkemesi
Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasındaki araç davasında karar: Mahkeme itirazı reddetti
Mustafa Sandal ile eski eşi Emina Jahovic arasında boşanma protokolünden kaynaklanan araç kiralama anlaşmazlığında mahkeme kararını verdi. İstanbul Aile Mahkemesi, Emina Jahovic'i haklı bularak, Sandal'ın icra takibine yaptığı itirazın haksız olduğuna hükmetti ve itirazın iptali davasını kabul etti.
Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2018 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Taraflar arasında imzalanan boşanma protokolüne göre, Emina Jahovic, istediği zaman çocukları ve kendisi için araç kiralayabilecek, bu kiralamanın masrafları ise Mustafa Sandal tarafından karşılanacaktı. Sabah'ın haberine göre, protokolde ayrıca, Sandal'ın araç satın alması halinde bu yükümlülüğün sona ereceği hükmü de yer aldı.
Araç kiralama masrafı nedeniyle icra süreci başladı
İddiaya göre, Mustafa Sandal'ın tahsis ettiği aracı geri almasının ardından Emina Jahovic, araç kiralama masrafları nedeniyle eski eşi hakkında icra takibi başlattı.
Sandal'ın icra takibine itiraz etmesi üzerine Jahovic, itirazın iptali talebiyle İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açtı.
Jahovic: Protokole uyulmadı
Mahkemeye sunduğu dilekçede Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın boşanma protokolünde yer alan araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini öne sürdü.
Jahovic, bu nedenle oluşan araç kiralama masraflarını tahsil edebilmek amacıyla icra takibi başlattığını, itiraz üzerine de davanın açıldığını ifade etti.
Mahkemeden Emina Jahovic lehine karar
Dava, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı.
Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Emina Jahovic'i haklı bularak, Mustafa Sandal'ın icra takibine yaptığı itirazın haksız olduğuna karar verdi.