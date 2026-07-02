https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/mustafa-sandal-ile-emina-jahovic-arasindaki-arac-davasinda-karar-mahkeme-itirazi-reddetti-1106935603.html

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasındaki araç davasında karar: Mahkeme itirazı reddetti

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasındaki araç davasında karar: Mahkeme itirazı reddetti

Sputnik Türkiye

Mustafa Sandal ile eski eşi Emina Jahovic arasında boşanma protokolünden kaynaklanan araç kiralama anlaşmazlığında mahkeme kararını verdi. İstanbul Aile... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T11:06+0300

2026-07-02T11:06+0300

2026-07-02T11:06+0300

yaşam

mustafa sandal

araç

icra

emina jahovic

i̇stanbul aile mahkemesi

aile mahkemesi

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Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2018 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Taraflar arasında imzalanan boşanma protokolüne göre, Emina Jahovic, istediği zaman çocukları ve kendisi için araç kiralayabilecek, bu kiralamanın masrafları ise Mustafa Sandal tarafından karşılanacaktı. Sabah'ın haberine göre, protokolde ayrıca, Sandal'ın araç satın alması halinde bu yükümlülüğün sona ereceği hükmü de yer aldı.Araç kiralama masrafı nedeniyle icra süreci başladıİddiaya göre, Mustafa Sandal'ın tahsis ettiği aracı geri almasının ardından Emina Jahovic, araç kiralama masrafları nedeniyle eski eşi hakkında icra takibi başlattı.Sandal'ın icra takibine itiraz etmesi üzerine Jahovic, itirazın iptali talebiyle İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açtı.Jahovic: Protokole uyulmadıMahkemeye sunduğu dilekçede Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın boşanma protokolünde yer alan araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini öne sürdü.Jahovic, bu nedenle oluşan araç kiralama masraflarını tahsil edebilmek amacıyla icra takibi başlattığını, itiraz üzerine de davanın açıldığını ifade etti.Mahkemeden Emina Jahovic lehine kararDava, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı.Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Emina Jahovic'i haklı bularak, Mustafa Sandal'ın icra takibine yaptığı itirazın haksız olduğuna karar verdi.

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mustafa sandal, araç, icra, emina jahovic, i̇stanbul aile mahkemesi, aile mahkemesi