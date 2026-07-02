https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/kuba-liderinden-trumpin-tehditlerine-yanit-surprize-de-yenilgiye-de-yer-yok-1106944885.html

Küba liderinden, Trump’ın tehditlerine yanıt: Sürprize de yenilgiye de yer yok

Küba liderinden, Trump’ın tehditlerine yanıt: Sürprize de yenilgiye de yer yok

Sputnik Türkiye

Miguel Diaz-Canel, ülkesinin olası bir ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yaptığını belirterek, "Sürprize de yenilgiye de yer olmayacak" dedi. Diazz-Canel, ABD'nin Küba'ya karşı 'psikolojik savaş' yürüttüğünü ifade etti.

2026-07-02T14:43+0300

2026-07-02T14:43+0300

2026-07-02T14:43+0300

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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, İngiliz yayın kuruluşu Sky News'e verdiği röportajda, ülkesinin ABD'den gelebilecek olası bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını açıkladı.Díaz-Canel, "Sürprize de yenilgiye de yer olmayacak şekilde hazırlanıyoruz" ifadelerini kullanırken, Küba'nın "barıştan yana bir ülke" olduğunu ancak olası bir savaştan da korkmadığını söyledi.‘Küba tartışmalı bir ülke değil’Küba'nın egemenliğinden taviz vermeyeceğini kaydeden Diaz-Canel ekledi: Küba lideri, ABD'nin ada ülkesine yönelik bir "medya manipülasyonu ve psikolojik savaş stratejisi" yürüttüğünü söylerken, olası askeri müdahaleye ilişkin söylemlerin halk arasında korku yaratmayı ve iç istikrarsızlığı körüklemeyi amaçladığını kaydetti."Bu söylemler halkımızın onuruna hakarettir" diyen Diaz-Canel, Havana yönetiminin olası bir savaş senaryosuna karşı hazırlık yaptığını yineledi."Biz savaş istemiyoruz ancak savaştan da korkmuyoruz. Hazırlandığımız şey, sürprizle karşılaşmamak ve yenilgi yaşamamaktır" ifadelerini kullandı. Küba'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve kazanımlarını korumak için gerekirse "son damla kana kadar" mücadele edeceğini belirten Diaz-Canel, ülkesinin geri adım atmayacağını ifade etti.Trump: Küba ABD'ye yaklaşıyorABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, "uzun yılların ardından" Küba'nın ABD'ye "yaklaştığını" söylemiş ancak bu değerlendirmesine ilişkin ayrıntı vermemişti.Ne olmuştu? Ocak ayında Trump imzalanan başkanlık kararnamesiyle Küba hükümeti ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit olarak tanımlanırken, mayıs ayında bu karar genişletilerek yeni yaptırımlar devreye alındı. Haziran başında ise ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in yanı sıra eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun oğlu Alejandro Castro Espín ve torunu Raúl Alejandro Castro Calis'i yaptırım listesine ekledi. ABD, ayrıca eski Küba lideri Raul Castro hakkında 1996 yılında iki sivil uçağın düşürülmesi ve ABD vatandaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle "cinayet" ve "ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmak" suçlamalarıyla dava açtı.

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